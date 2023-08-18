Где устроить гриль и барбекю в Праге

Жители Праги любят готовить на гриле и открытом огне. Чаще всего мясо, рыбу или овощи жарят в собственных садах или во дворе рядом с домом, но можно отправиться в парк или в ближайший лес. Тем, кто живет в квартирах и не хочет разводить полевую кухню на балконе, найти подходящее место для гриля сложнее. Тем более, далеко не в каждом парке Праги можно прийти с собственным грилем и начать готовить еду, не говоря уже о том, чтобы развести огонь.







В настоящее время (по состоянию на 2023 год) в пражских лесах и лесопарках имеется 9 зон для пикников, где можно разжечь костер. Еще предусмотрено 10 мест, где можно устроить пикник с мангалом или грилем.

Где можно устроить гриль или шашлык



Любители гриля могут прийти в парки Стромовка, Витков и Звезда. Для пикника и приготовления мяса также предусмотрены места на Петршине, в парке Дивока-Шарка, в Кунратицком лесу, Дяблицком лесу, Гостиваржском лесопарке, Хухельском лесу, Глоубетине, Мотоле и Прокопской долине. Кроме того, администрация Праги 14 создала площадку для костров и пикника на берегу Кийского пруда.

Площадка для пикника в Дяблицком лесу, фото prahazelena.cz





Во всех этих местах обычно есть скамейка, урна и стол. Рядом с местом для огня часто можно найти специально подготовленную вязанку дерева. Навесы есть на площадках для пикника в Кунратицком лесу, в парке Дивока-Шарка и Дяблицком лесу. В Стромовку можно не брать свой гриль: в местном ресторане его дают в аренду за отдельную плату.





Площадки для пикника с возможностью разжечь костер

– Дяблицкий лес (карьер) / Ďáblický háj – V Lomu (MČ Praha-Ďáblice), GPS: 50°8’12.361″N, 14°27’45.457″E



– Дивока-Шарка (на равнине) / Divoká Šárka – Na rovinách (MČ Praha 6), GPS: 50°6’1.700″N, 14°17’58.004″E



– Мотол, Зона здоровья Мотол-Ржепы / Řepy Motol (v areálu zdraví), GPS: 50°4’1.496″N, 14°19’26.937″E



– Глоубетин, лужайка У Трех мостов и рядом с прудом / Louka u Hořejšího rybníka – Hloubětín (MČ Praha 9), GPS: 50°5’57.277″N, 14°31’23.691″E



– Прокопская долина - Клуковице, рядом с детской площадкой / Klukovice u dětského hřiště (Prokopské údolí – MČ Praha 5), GPS: 50°2’21.261″N, 14°21’37.152″E



– Хухельский лес (карьер) / Chuchelský háj – V Lomu (MČ Praha-Velká Chuchle), GPS: 50°0’52.866″N, 14°22’40.307″E



– Кунратицкий лес, смотровая площадка / Kunratický les – vyhlídka (MČ Praha-Kunratice), GPS: 50°1’37.902″N, 14°27’57.176″E



– Гостиваржский лесопарк, парковка рядом с плотиной / Hostivař – parkoviště u přehrady (MČ Praha 15), GPS: 50°2’26.011″N, 14°31’40.014″E



– Лесопарк Летняны — площадка для барбекю на одной из полян

Площадка для пикника в Кунратицком лесу, фото lhmp.cz





Места для пикника со своим грилем



– Стромовка – у дороги на Цисаржский остров есть сразу два места, у Малой речки, вдоль Подмокелской дороги

– Парк на холме Витков – «Жижковская» (рядом с новой лестницей), «Карлинская» и «У спортивной площадки»

– Комплекс садов на холме Петршин – в Розовом саду рядом с Голодной стеной

– Парк «Звезда» – две площадки– Стромовка – у дороги на Цисаржский остров есть сразу два места, у Малой речки, вдоль Подмокелской дороги– Парк на холме Витков – «Жижковская» (рядом с новой лестницей), «Карлинская» и «У спортивной площадки»– Комплекс садов на холме Петршин – в Розовом саду рядом с Голодной стеной



Также в Праге есть несколько общественных электрических грилей. Они платные, и для их использования необходима предварительная резервация, которую можно легко сделать онлайн . В чешской столице есть три таких места: на Выставиште, на Панкраце и Ходове. Не забудьте, что после использования гриль необходимо вычистить.

Правила для тех, кто готовит гриль в парках в Праге

Готовка на гриле в парках должна проходить по правилам. Например, после 22:00 нельзя нарушать покой, а значит, с жаркой мяса и овощей к этому времени нужно закончить. Готовить можно с 8:00. Нельзя распивать определенные виды алкогольных напитков.





Обязательно нужно потушить костер и убрать за собой весь мусор: с этим все строго. Забронировать место заранее нельзя, поэтому часто бывает так, что площадка оказывается занята. Также не следует забывать, что рядом с зонами для пикника не бывает ни туалетов, ни источников с питьевой водой.



Штраф за разведение огня в неположенном месте в лесопарке или парке может достигать 15-25 тысяч крон.

Как найти место

Сориентироваться в парке и найти место для гриля несложно: ищите скамейку, стол, урны и место для огня. Это стандартный набор для пикника с барбекю. К тому же каждое из специально отведенных для пикников мест обозначено табличкой с надписью «Место для пикника», на которой также указаны правила использования пикниковых зон. Воспользуйтесь картами из нашей статьи, чтобы вам было легче найти то или иное место.





Часто рядом с местом для костра на таких площадках лежит вязанка дров, которую подготавливают сотрудники парка или Лесничества Праги. Если таковой нет, не бойтесь собирать сухие ветки прямо в лесу. Летом обязательно следите за текущей ситуацией и возможным действием постановления о запрете открытых костров.

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