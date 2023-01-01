5 самых опасных мест в Праге, где лучше не ходить поздно вечером

Самые опасные и пугающие места Праги по мнению местных жителей.

На сегодняшний день Прага относится к одним из самых безопасных городов Европы. Но все же это самый большой в Чехии город-миллионник, который привлекает и лучших, и худших жителей республики, словно бабочек на свет. Поэтому в городе есть такие места, куда лучше не ходить вечером в одиночку слабонервным: слишком велика вероятность столкнуться с наркоманами, пьяными бездомными или туристами, а то и вовсе остаться без кошелька.

Представляем ТОП-5 мест, которые местные жители считают в Праге самыми опасными. Избегайте их или, напротив, отправляйтесь на страшную и захватывающую экскурсию, чтобы познакомиться с темной стороной Праги. Только не забудьте выложить из карманов ценные вещи.

Более подробно информацию по уровню преступности в кажом районе можно посмотреть на обновленной карте преступности.

1. Вацлавская площадь, Прага 1

Вечером популярная Вацлавская площадь, на которой сосредоточены магазины, кафе и офисы, превращается в небезопасное место. Особенно это касается верхней части площади и улицы Ве Смечках, которую прозвали Чешским Лас-Вегасом. После захода солнца здесь часто разгуливают и хулиганят выпившие туристы, предлагают свои услуги ночные бабочки, а наркоторговцы зазывают прохожих купить косячок или что-нибудь покрепче.

аждую ночь полицейские и городские стражи усиленно патрулируют площадь, задерживают нарушителей и выписывают штрафы на десятки тысяч крон. Благодаря вмешательству полиции с площади уже исчезли нелегальные таксисты и большинство раздатчиков флаеров. Местные жители надеются, что патрулирование поможет сделать ночную площадь если и не безопасной, то хотя бы не такой опасной, как сейчас.

2. Сады Врхлицкого, Прага 1

Чтобы получить настоящий заряд адреналина, не нужно отходить далеко от Вацлавской площади. Достаточно свернуть на улицу Оплеталова. Здесь можно встретить и бездомных, и шатающихся наркоманов, и женщин легкого поведения. Если вам повезет избежать конфликтов, то вы доберетесь до садов Врхлицкого, известных как Sherwood. Это парковая зона, расположенная возле входа на станцию метро «Главни Надражи» («Главный Вокзал»). Хотя вестибюль станции после реконструкции выглядит довольно прилично, в сады Врхлицкого в темное время суток лучше не ходить, если только вы не собираетесь купить наркотики или воспользоваться услугами ночных бабочек. Местные жители называют Сады Врхлицкого самым темным местом города.

3. Пальмовка, Прага 8

Сегодняшняя Пальмовка – это перекресток трамвайных путей, ведущих из Карлина, Жижкова, Высочан, Кобылис и Голешовице, неподалеку от Либенского моста в Праге 8. Перекресток находится возле входа в вестибюль одноименной станции метро и Коммерческого банка. Днем это вполне безобидное место, но вечером на Пальмовке собираются бродяги и наркоманы неопределенного возраста. Запоздалые прохожие часто обнаруживают, что у них разрезаны карманы или рюкзаки, а ценное содержимое украдено. Здесь это обычное дело.

4. Пльзеньска и Надражни, Прага 5

Улица Плзеньска (Plzeňská) проходит по трем городским частям (Прага 5, 13 и 17). Она ведет от Смихова по направлению к городу Пльзень. Начинается улица на перекрестке Андел. Это одна из самых важных транспортных улиц города, а также одно из небезопасных мест вечерней Праги. В районе Праги 5 на Пльзеньской и перпендикулярной ей небольшой улице Надражни достаточно ночных развлечений. Здесь гуляют опасные подростки и хулиганы, которые быстро обчистят заблудившегося туриста. После ночной прогулки по Пльзеньской или Надражни у вас из сумки может исчезнуть кошелек, из кармана – мобильный телефон. Хорошо, если вообще останутся штаны!

5. Гуситска, Прага 3

Неподалеку от вышеупомянутых садов Врхлицкого в Праге пролегает еще одна неспокойная ночью улица – Гуситска (Husitská). Она начинается на перекрестке с улицей Вилсонова и ведет мимо Виткова, а потом переходит в Коневова в Праге 3. Гуситска давно прославилась в Праге как улица с круглосуточными барами и игровыми заведениями. Здесь тоже нередко собираются любители травки и других наркотиков. Ночью на Гуситской часто случаются неприятные инциденты, кражи и потасовки. Даже днем здесь время от времени происходят странные вещи: например, в 2014 году обнаженный молодой человек под влиянием ЛСД напал на полицейских.

И все же Прага остается относительно безопасным городом. Праге практически нулевая вероятность того, что кто-то начнет стрелять в вас на улицах, нападать средь бела дня или врываться в общественное заведение с автоматами.

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