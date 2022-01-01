6 мест в Праге, где готовят самое вкусное мороженое

Лето в Чехии в самом разгаре, по температуре воздуха Прага нередко приближается к тропическим островам. Когда, как не в летние месяцы, пробовать мороженое? Предлагаем небольшой путеводитель по кафе, в которых готовят самое вкусное, свежее и необычное мороженое в Праге.

Фото: https://www.facebook.com/zmrzlinar.cz/

Angelato

Первое кафе-мороженое Angelato открылось в центре Праги в 2007 году. Вкусное мороженое от семейной мануфактуры, приготовленное ремесленным способом (без искусственных добавок, усилителей вкуса и консервантов) из качественных фермерских продуктов полюбилось горожанам.

Кафе постоянно удивляет необычным мороженым. Например, один из самых популярных вкусов – Coconut Ash (кокосовая зола). Это мороженое черного цвета: оно выглядит как уголь, но обладает приятным кокосовым вкусом.

Каждый месяц в Angelato появляются новые вкусы мороженого. Из самого необычного – мороженое со вкусом риса, пармезана, кабачка, крапивы или бузины. Отслеживать появление новых вкусов можно на сайте кафе.

Адреса: Rytířská 27, Praha 1 (Пн-Вс 11:00 – 22:00)

Újezd 24, Praha 1 (Пн-Вс 11:00 – 22:00)

Bělohorská 50, Praha 6 (Пн-Вс 10:00-20:00)

Dejvická 24, Praha 6 (Пн-Вс 11:00-20:00)

Puro Gelato

Puro Gelato – уютная пражская джелатерия с несколькими филиалами. Здесь готовят джелато – популярный итальянский замороженный десерт. Его изготавливают из свежего коровьего молока, сахара, сливок и добавляют ягоды, орехи, свежие фрукты или шоколад.

От обычного мороженого джелато отличается меньшим содержанием молочных жиров (всего 4-6%) и большим содержанием сахара. Промышленным способом его не выпускают, потому что подавать джелато нужно сразу после приготовления. Говорят, что у каждого повара получается совершенно уникальный вкус джелато.

В Puro Gelato можно полакомиться не только джелато с разными вкусами, но и освежающими веганскими десертами сорбе.

Адреса:

Na Hrobci 410/1, Praha 2 - Výtoň Время работы: Пн-Пт 10:00 – 22:00, Сб 9:00-22:00 Вс 10:00 – 21:00

Palác Karlín, Thámova 289/13, Praha 8 Пн-Пт 9:00 – 21:00, Сб-Вс 10:00 – 21:00

Rybalkova 29, Praha 10 Пн-Пт 11:00 - 21:00, Сб-Вс 11:00 - 20:00

Vítězné náměstí 3, Praha 6 Пн-Пт 8:00 - 21:00, Сб-Вс 11:00 - 20:00, а также другие продавцы-партнёры.

Zmrzlinář

Кафе-мороженое Zmrzlinář в Праге специализируется на классическом сливочном мороженом, изготовленном по традиционному рецепту из свежайших продуктов, без химических добавок. В меню всегда можно найти четыре самых популярных вида мороженого: клубничное, ванильное, фисташковое и шоколадное. Еще 12 видов мороженого постоянно меняются, появляются экзотические вкусы: например, маракуйя, черная рябина и др. Иногда в ассортименте можно найти даже алкогольное мороженое: например, со вкусом кампари или сливовицы. А для людей с непереносимостью глютена и лактозы в меню есть освежающие сорбе.

Адрес: Slezská 15, Praha 2.

Время работы: Каждый день с 12:00 до 19:00, кроме среды и четверга

Parlor

Вы когда-нибудь пробовали сэндвич с мороженым? Если нет, приходите в кафе Parlor в Праге 8. Здесь вы сможете создать сладкий сэндвич по своему вкусу. Вам предложат выбрать печенье (для нижнего яруса можно выбрать одно, для верхнего – другое), мороженое, посыпку и сладкий соус. Один из самых необычных вариантов – клубника с тайским базиликом и соусом из фиги.

Посетители кафе не ограничивают свою фантазию и не боятся невероятных сочетаний. Например, ванильное мороженое сочетают с оливковым маслом, безглютеновым печеньем из арахисового масла, шоколадным печеньем и кокосовой стружкой. Веганы также найдут для себя подходящие варианты: например, лимон/мята, манго, маракуйя и фисташковое мороженое.

Адрес: Křižíkova 37, Praha 8.

Время работы: Пн-Пт 8:00 – 20:00, Сб 9:00-20:00, Вс 9:00-18:00

Банан с какао, горячий шоколад с чили, соленая карамель и кокос. В Crème de la Crème можно попробовать итальянское мороженое со всеми этими вкусами. Кроме постоянного меню кафе предлагает 30 сезонных видов, а также мороженое без сахара: только с фруктами и стевией. Также в меню входят фруктовые сорбе и веганское мороженое.

Кроме того, только здесь можно заказать мороженое с самой низкой жирностью (всего 1,5%) в четырех вариантах: фисташковое, соленый арахис, клубника и манго.

Еще одно важное преимущество заключается в том, что кафе этой сети работают каждый день. Так что, если вам захочется мороженого во время вечерней прогулки, приходите в кафе Crème de la Crème.

Адреса:

Národní 341/23, Praha 1 (10:30 - 22:30)

Průběžná 1939/58, Praha 10 (10:30 - 21:00)

Pod Kaštany 236/2, Praha 6 (10:30 - 21:00)

Husova 231/12, Praha 1 (11:00 - 21:30)

Francouzská 761/21, Praha 2 (10:30 - 21:30)

Время работы: Пн-Вс (10:00 – 23:00)

Cacao

Эта милая кофейня находится в двух шагах от площади Республики в Праге. Здесь предлагают очень вкусное и качественное мороженое разных видов. Мороженое всегда свежее: его готовят в тот же день из натуральных продуктов. Из самого интересного можно назвать мороженое из лесных ягод и торт с фисташками, малиной, сливочным мороженым и печеным коржом.

Также в меню входит много видов веганского и безглютенового мороженого. Любителям оригинальных десертов понравится сицилийское мороженое Taormina из сыра маскарпоне, апельсинов и фисташек. Кроме мороженого в кофейне всегда широкий выбор десертов по оригинальным рецептам, свежевыжатых соков, коктейлей и завтраков.

Адрес: V Celnici 4, Praha 1.

Время работы: Пн-Чт: 8:30 – 22:30, Пт 8:30-23:00, Сб 9:30 – 23:00, Вс 9:30–22:30

Сайт: http://cacaoprague.cz