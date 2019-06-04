Шеринг: как в Праге арендовать велосипед, электросамокат или электровелосипед прямо на улице

Сервисы шеринга популярны во многих уголках мира, и Прага — не исключение: они помогают быстрее добраться в пункт назначения, разнообразить прогулку и не переживать о том, что ваше транспортное средство могут угнать. В этом материале мы расскажем о представленных в чешской столице службах, тарифах и о нюансах, которые необходимо учитывать, чтобы использование «общественных» велосипедов, электросамокатов или гибридных электровелосипедов не принесло неприятных сюрпризов.

Фото: Imichal93 [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]

Rekola

Сервис, предлагающий в аренду велосипеды ярко-розового цвета с корзинками на руле, ведет свою историю с 2013 года. Сейчас он охватывает восемь чешских городов: кроме Праги это Брно, Острава, Либерец, Ческе-Будеёвице, Оломоуц, Кладно и Фридек-Мистек. В прошлом году по улицам чешской столице ездило около 500 таких транспортных средств — без лишних наворотов, недорогих в использовании и позволяющих немного размяться, крутя педали.

Как это работает. Для начала необходимо установить мобильное приложение и зарегистрироваться. Непосредственно перед поездкой с помощью приложения следует «прочитать» QR-код на корзинке велосипеда, чтобы получить на свой девайс код для разблокировки замка, а после — пристегнуть велосипед в разрешенном месте и сделать через приложение его фотографию. На один аккаунт можно арендовать два велосипеда. Сервис работает с 21 марта по 21 ноября или дольше, если позволяет погода.

Цена. В Праге первые 10 поездок бесплатны, далее — 24 кроны за 30 минут. Цены в других городах аналогичные или отличаются в меньшую сторону. Также можно приобрести абонемент за 195 крон в месяц, который даст возможность совершать неограниченное количество 30-минутных поездок во всех городах из списка.

Условия и ограничения. Перемещаться на розовых велосипедах можно по всей Праге, а оставлять их после поездки — в любом месте в рамках разрешенной территории (см. карту) при условии, что они не будут мешать прохожим. При попытке вернуть транспортное средство за пределами допустимой зоны приложение «ругается». Впрочем, велосипед можно официально припарковать и в другом месте за доплату в 320 крон.

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Lime

Зеленые электросамокаты американской компании Lime появились на улицах Праги только в конце сентября 2018 года, но кажется, что они были всегда. Официально ездить на них можно лицам не моложе 18 лет, причем не по тротуару, а по проезжей части, но на деле эти правила регулярно нарушаются. Максимальная скорость — 25 километров в час. Научиться управлять электросамокатом проще простого, но езда на нем по брусчатке — удовольствие сомнительное.

Как это работает. Как и в случае с Rekola, надо скачать мобильное приложение, пополнить счет с помощью банковской карты и просканировать QR-код. У самокатов он расположен на руле, и разблокировка происходит автоматически. Для завершения поездки следует нажать специальную кнопку в приложении и сфотографировать припаркованный самокат, чтобы его смог найти следующий пользователь («колобежки» отображаются на карте с указанием уровня заряда: при неполной батарее они перестают справляться с ездой в горку и не могут развивать приличную скорость). Если оставить самокат в неположенном месте или загородить им проход, теоретически грозит штраф до 500 крон. У каждого ездока должен быть собственный аккаунт: арендовать несколько самокатов на одно имя не получится.

Цена. 25 крон за разблокировку, две кроны за минуту езды.

Условия и ограничения. Изначально для Lime была закрыта Прага 1, но вскоре «красную зону» расширили и на Прагу 2. Там нельзя ни ездить, ни парковаться.

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Приложения для iOS и Android

Freebike

Сервис от компании Homeport доступен в 11 европейских городах. В Праге он официально заработал 1 апреля 2019 года. Среди других чешских населенных пунктов в списке пока только Кладно. Freebike позиционируется как байкшеринг пятого поколения. Пользователям доступны гибриды обычного велосипеда и электрического, не требующие физических баз: взять и оставить транспортное средство можно на так называемом виртуальном хотспоте, которых в Праге более двухсот. У пользователя есть выбор, крутить педали желто-зеленых байков и платить меньше (а сначала — ездить бесплатно) или подключить электромотор. Компания предлагает различные тарифные планы для тех, кто планирует ездить изредка или постоянно.

Как это работает. Скачиваем приложение, регистрируемся, выбираем тариф и получаем логин с PIN-кодом. После авторизации считываем QR-код под седлом, два раза нажимаем на тормоз и едем. Есть и альтернативный вариант — активировать велосипед с помощью привязанной к счету чипованной карты, приложив ее под седло. Для этой цели подойдет, например, проездной Lítačkа. На один аккаунт можно взять два велосипеда.

Цена. Одна крона за регистрацию на поминутном тарифе, 10 минут езды без включенного мотора — бесплатно, далее одна крона за минуту; с включенным мотором — сразу две кроны за каждые 60 секунд. Также есть тарифы на 31 день, 365 дней, 365 дней для пар и для езды нон-стоп в течение суток.

Условия и ограничения. При парковке вне хот-спота взимается 25 крон. Значительная часть Праги отнесена к так называемой красной зоне, где можно ездить, но нельзя парковаться за пределами виртуальных станций даже с доплатой. Толстой красной линией на карте, представленной на сайте и в приложениях, обведены участки, въезжать в которые запрещается.

Martin2035 [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]

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Velonet

Служба аренды красных велосипедов, охватывающая набережную Влтавы в административном округе Прага 4, с десятью хабами для парковки.

Как это работает. Начать традиционно нужно с установки мобильного приложения. Через него осуществляется резервация транспортного средства, после чего идентификационные данные (членский номер и код из четырех знаков) вводятся непосредственно на велосипеде — терминал расположен за сиденьем. Открывшийся U-образный замок необходимо прикрепить к держателю на велосипеде. В пути можно делать остановки, нажимая на кнопку «подождать», а бесплатный возврат транспортных средств возможен только в одном из десяти хабов.

Цена. Одноразовый регистрационный платеж в три кроны, первые 15 минут езды бесплатно, затем — 32 кроны в час.

Условия и ограничения. Зона охвата довольно маленькая, выезжать за ее пределы можно, а вот «сдавать» велосипед стоит в ней, иначе придется доплатить 300 крон. За возвращение велосипеда в зоне охвата, но вне хаба взимается 50 крон.

ŠJů, Wikimedia Commons [CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0)]

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Приложения для iOS и Android

Отметим, что китайский байк-шеринговый сервис ofo, о котором ранее писал 420on.cz, свернул свой бизнес в Праге.