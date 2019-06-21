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600 лет первой пражской дефенестрации в Новоместской ратуше

600 лет первой пражской дефенестрации в Новоместской ратуше

Tamara Gurzhiy 202 0
В 1419 году Новоместская ратуша стала свидетелем первой пражской дефенестрации, положившей начало гуситским войнам. По этому случаю 27 и 31 июля в ратуше пройдут экскурсии и кинопоказы.
600 лет первой пражской дефенестрации в Новоместской ратуше

30 июля 2019 года исполнится 600 лет первому в мире протестантскому восстанию, которое началось в Праге. В этот день в 1419 году двенадцать человек, члены городского совета и их слуги, были выброшены из окон Новоместской ратуши толпой разъяренных гуситов. Люди падали на заранее приготовленные копья, так что выжить никому не удалось. Предводителем дефенестрации был священник Ян Желивский, также в ней принимал участие Ян Жижка. Это событие положило начало гуситским войнам, которые продлились пятнадцать лет.

К годовщине дефенестрации Новоместская ратуша подготовила двухчасовые экскурсии с гидом и вечерний показ во дворе ратуши фильма «Ян Жижка», снятого Отакаром Ваврой в 1955 году. Экскурсии будут проходить 27 июля с 15:00 до 17:00 и 31 июля с 19:00 до 21:00. Вход — 100 крон.

Для участия в экскурсии нужно записаться не менее чем за три рабочих дня по электронной почте и дождаться подтверждения, так как количество мест ограничено.

31 июля с 21:15 вход свободный. Вечерний показ ленты «Ян Жижка» — бесплатный.

Подробности о мероприятиях можно узнать на сайте Новоместской ратуши.

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Темы
Прага история экскурсии
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