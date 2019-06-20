Прага готовится к самому красивому закату года

Вечером 21 июня на Карловом мосту соберется еще больше фотографов, чем обычно. Виной тому летнее солнцестояние, которое позволит сделать впечатляющие кадры.

Фото: Raymond Johnston

Стоя на мосту, можно будет увидеть и заснять, как солнце на закате проходит через Большую южную башню собора Святого Вита, подсветив смотровую площадку на ее вершине, затем — через башенку над алтарем, садится за крышу собора, а потом появляется еще раз, чтобы, вспыхнув, исчезнуть до следующего утра за капеллой Всех Святых.

Чтобы не пропустить зрелище, стоит оказаться на Карловом мосту около восьми вечера. Закат в этот день состоится в 21:16, но за постройками Пражского Града солнце скроется в 20:35.

Если 21 июня будет облачно, увидеть похожую картину можно на день-два раньше или позже, но лучше не затягивать: вскоре солнце, если наблюдать с Карлова моста, будет опускаться не за собор Святого Вита, а за Петржинский холм (что, впрочем, тоже красиво).

Зрелище на Карловом мосту в день летнего солнцестояния — наверняка результат точных расчетов, а не случайного совпадения. И над мостом, и над собором работал архитектор Петр Палерж, так что у него была возможность выстроить тесную связь между двум своими проектами, а дату начала строительства каменного моста через Влтаву вычислили придворные астрологи Карла IV. Отметим, что в итоге у них получилась комбинация цифр «1357-9-7-5-31», поэтому работы стартовали 9 июля 1357 года ровно в 5:31 утра.

По материалам expats.cz