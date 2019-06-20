Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.67
USD
22.52
RUB
0.36
UAH
0.86
Энциклопедия Карта Погода
01d 18 °C
Прага готовится к самому красивому закату года

Прага готовится к самому красивому закату года

Дмитрий Иволга 1056 0
Вечером 21 июня на Карловом мосту соберется еще больше фотографов, чем обычно. Виной тому летнее солнцестояние, которое позволит сделать впечатляющие кадры.
Фото: Raymond Johnston
Прага готовится к самому красивому закату года

Стоя на мосту, можно будет увидеть и заснять, как солнце на закате проходит через Большую южную башню собора Святого Вита, подсветив смотровую площадку на ее вершине, затем — через башенку над алтарем, садится за крышу собора, а потом появляется еще раз, чтобы, вспыхнув, исчезнуть до следующего утра за капеллой Всех Святых.

Чтобы не пропустить зрелище, стоит оказаться на Карловом мосту около восьми вечера. Закат в этот день состоится в 21:16, но за постройками Пражского Града солнце скроется в 20:35. 

Если 21 июня будет облачно, увидеть похожую картину можно на день-два раньше или позже, но лучше не затягивать: вскоре солнце, если наблюдать с Карлова моста, будет опускаться не за собор Святого Вита, а за Петржинский холм (что, впрочем, тоже красиво).

Зрелище на Карловом мосту в день летнего солнцестояния — наверняка результат точных расчетов, а не случайного совпадения. И над мостом, и над собором работал архитектор Петр Палерж, так что у него была возможность выстроить тесную связь между двум своими проектами, а дату начала строительства каменного моста через Влтаву вычислили придворные астрологи Карла IV. Отметим, что в итоге у них получилась комбинация цифр «1357-9-7-5-31», поэтому работы стартовали 9 июля 1357 года ровно в 5:31 утра.

По материалам expats.cz 

Рассказать всем:
Темы
Прага Карлов Мост Собор Св Вита
Читайте
по теме 
Как провести в Праге выходные 22 и 23 июня
21.06.2019 18:20 Культура
Как провести в Праге выходные 22 и 23 июня
758 0
Госэкзамены по чешскому языку не сдали 5% выпускников
21.06.2019 14:38 Общество
Госэкзамены по чешскому языку не сдали 5% выпускников
747 0
Попрошайки в Праге придумывают новые способы обмана
21.06.2019 12:23 Общество
Попрошайки в Праге придумывают новые способы обмана
2089 0
В Праге перевернутая Audi оказалась на крышах припаркованных автомобилей
21.06.2019 09:53 Экономика
В Праге перевернутая Audi оказалась на крышах припаркованных автомобилей
1083 0
Последние новости:
21
июня
Президент Словакии Зузана Чапутова встретилась с чешскими политиками
21.06.2019 16:24 Политика
Президент Словакии Зузана Чапутова встретилась с чешскими политиками
403 0
Госэкзамены по чешскому языку не сдали 5% выпускников
21.06.2019 14:38 Общество
Госэкзамены по чешскому языку не сдали 5% выпускников
747 0
Медицинская страховка в Чехии будет покрывать расходы на марихуану
21.06.2019 13:26 Общество
Медицинская страховка в Чехии будет покрывать расходы на марихуану
1383 0
Попрошайки в Праге придумывают новые способы обмана
21.06.2019 12:23 Общество
Попрошайки в Праге придумывают новые способы обмана
2089 0
В Праге перевернутая Audi оказалась на крышах припаркованных автомобилей
21.06.2019 09:53 Экономика
В Праге перевернутая Audi оказалась на крышах припаркованных автомобилей
1083 0
Доверие людей к вакцинации в Европе снижается
21.06.2019 09:12 Общество
Доверие людей к вакцинации в Европе снижается
745 0
20
июня
В Чехии мужчину укусила ядовитая змея
20.06.2019 17:34 Общество
В Чехии мужчину укусила ядовитая змея
1980 0
Суд начал рассмотрение дела Олега Губина, сбившего в Чехии иностранку
20.06.2019 14:53 Общество
Суд начал рассмотрение дела Олега Губина, сбившего в Чехии иностранку
2066 0
Ставки по ипотеке в Чехии в мае вновь снизились
20.06.2019 09:39 Экономика
Ставки по ипотеке в Чехии в мае вновь снизились
1266 0
Молодая мама, неравнодушная к полицейским, несколько раз вызывала патруль
20.06.2019 09:04 Общество
Молодая мама, неравнодушная к полицейским, несколько раз вызывала патруль
1144 0


Мобильная версия