Виадук Негрелли в Праге станет новым креативным пространством

Пражский городской совет утвердил концепцию превращения виадука Негрелли — аркадного железнодорожного моста в центре чешской столицы — в новое креативное пространство. Под многочисленными арками моста разместятся кофейни, библиотека, магазины и летняя сцена Карлинского театра.

Фото: визуализация предоставлена пресс-службой пражского магистрата

«Мы готовим под виадуком Негрелли новое место для отдыха пражан. Мы хотим создать сбалансированную комбинацию коммерческих и некоммерческих субъектов, чтобы этот объект мог сам зарабатывать и оставаться при этом разнородным, — рассказал Адам Шайнгерр, заместитель мэра Праги по вопросам транспорта. — Под виадуком может возникнуть отделение библиотеки, клуб для пенсионеров, новое бистро или какой-нибудь интересный стартап. Заинтересованность в трех арочных проемах уже проявил Карлинский музыкальный театр, который хочет организовать там летнюю сцену. И это лишь один из вариантов».

Как сообщает пресс-служба пражского магистрата, из 74 арочных пролетов в указанных целях будут использоваться 45. С середины прошлого века пространство под мостом служило прежде всего как склад и парковка. Новый проект также предусматривает создание новых парковочных мест.

Если все пойдет по плану (сроки уже успели сдвинуться на полгода по сравнению с изначальными), виадук, ремонт которого идет уже два года, «оживет» к лету 2022-го.

И под мостом, и на мосту

Виадук после завершения работ будет использоваться и по своему первому назначению – транспортному. Он станет частью скоростной линии между Прагой и Кладно, а также железнодорожной ветки, которая свяжет аэропорт Вацлава Гавела с центром чешской столицы. Новая трасса позволит поездам развивать скорость до 120 км/ч в Праге и до 160 км/ч за ее пределами. Таким образом, в аэропорт можно будет попасть менее чем за полчаса. Ложка дегтя — продолжительность работ: проект общей стоимостью 40 млрд крон должны завершить только к 2028 году.

Славное прошлое виадука Негрелли

Виадук Негрелли строился с 1846 по 1850 год и был торжественно открыт 1 июня 1850 года. Это второй самый старый мост через Влатву после Карлова моста и первый железнодорожный мост в чешской столице. Протяженность каменного моста аркадного типа составляет 1110 метров. Он ведет с вокзала Масарика через Карлин в районы Голешовице и Бубны.

Работу над проектом начал инженер Ян Пернер, а после его смерти продолжил итальянец Лауиджи Негрелли, впоследствии изменивший имя на Алоис. Постройка, которая помогла запустить железнодорожное сообщение из Вены в Дрезден через Прагу, входит в Национальный список памятников культуры.