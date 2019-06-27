Где в Праге бесплатно собирать вишню, черешню и другие ягоды и фрукты

Чтобы урожай не пропадал впустую, энтузиасты запустили проект Na ovoce — онлайн-карту и мобильное приложение, которые позволяют находить в округе места, где растут фрукты, ягоды и орехи.
Инициатива охватывает всю Чехию, но данных об урожайных точках за пределами Праги пока относительно немного. Делиться своими находками и наносить на карту координаты кустов и деревьев могут все зарегистрированные пользователи.
На карте можно найти многочисленные груши и яблони, персики и абрикосы, сливы, малину, черную рябину и смородину, облепиху, малину и ежевику и даже кусты черники. Есть, разумеется, и вишня с черешней, сезон которых сейчас в самом разгаре.
Фильтры позволяют отображать только выбранные фрукты или ягоды. Также на карте отмечены некоторые лекарственные растения.
Вдохновением для авторов инициативы Na ovoce послужил проект Fruitmap, запущенный словацкой командой и получивший международное призвание. Кстати, он тоже позволяет искать фруктовые деревья в Праге и других чешских городах.