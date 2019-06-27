Где в Праге бесплатно собирать вишню, черешню и другие ягоды и фрукты

В пражских садах и парках, открытых для общественности, растет более 30 видов фруктовых деревьев. Как подчеркивают представители столичных властей, плоды для своих нужд там могут собирать все желающие.

Чтобы урожай не пропадал впустую, энтузиасты запустили проект Na ovoce — онлайн-карту и мобильное приложение, которые позволяют находить в округе места, где растут фрукты, ягоды и орехи.

Инициатива охватывает всю Чехию, но данных об урожайных точках за пределами Праги пока относительно немного. Делиться своими находками и наносить на карту координаты кустов и деревьев могут все зарегистрированные пользователи.

На карте можно найти многочисленные груши и яблони, персики и абрикосы, сливы, малину, черную рябину и смородину, облепиху, малину и ежевику и даже кусты черники. Есть, разумеется, и вишня с черешней, сезон которых сейчас в самом разгаре.

Фильтры позволяют отображать только выбранные фрукты или ягоды. Также на карте отмечены некоторые лекарственные растения.

Вдохновением для авторов инициативы Na ovoce послужил проект Fruitmap, запущенный словацкой командой и получивший международное призвание. Кстати, он тоже позволяет искать фруктовые деревья в Праге и других чешских городах.