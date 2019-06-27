Горячо – холодно: кондиционеры в общественном транспорте Праги

В нынешнюю погоду пражское метро остается одним из немногих мест, где можно гарантированно укрыться от жары. А как сейчас обстоят дела с кондиционерами в столичном наземном транспорте?

Фото: Petr Hejna, DPP

В последние годы Транспортное предприятие Праги (DPP) взялось за охлаждение воздуха в трамваях и автобусах и в начале очередного жаркого сезона отчиталось о достигнутых успехов. Пока они, прямо скажем, скромные.

Трамваи

Кондиционеры есть в одном типе трамваев, 15T ForCity, причем только в половине из них. Охлаждение работает в 127 составах. Чаще всего такие трамваи, которые можно безошибочно узнать по широкой желтой полосе спереди, встречаются на маршрутах №№5, 9, 15 и 20. Также в этих составах работает бесплатный Wi-Fi.

Нет кондиционеров в 123 трамваях 15T с серой полосой. Есть два состава-«исключения» с номерами 9243 и 9285, в которых охлаждение работает в тестовом режиме, несмотря на отсутствие желтой полосы. Они обозначены специальной пиктограммой со снежинкой.

facebook.com/prazskaintegrovanadoprava

Как отмечает сервер zdopravy.cz, руководство Транспортного предприятия Праги одобрило установку кондиционеров в оставшихся трамваях серии 15T. По предварительным данным, она начнется в августе и продлится до конца следующего года. На переоснащение каждого из составов уйдет 3,5 млн крон.

Автобусы

Кондиционерами, по данным на 31 мая 2019 года, оснащены 256 пражских автобусов, то есть около 20% всего парка. Прохладно должно быть во всех транспортных средствах этого вида, закупленных DPP с 2017 года.

Наконец, в пригородных автобусах Пражской интегрированной транспортной системы (PID) охлаждается около 630 транспортных средств из 2200. В основном это парк компаний DPP и компании Arriva City.

Транспортное предприятие Праги сообщает, что кондиционеры в наземном общественном транспорте включаются, когда воздух «за бортом» прогревается до +22°C. Система регулируется в автоматическом режиме, и водитель может влиять на температуру лишь незначительно. Несмотря на то, что физически такая возможность может быть, пассажирам не рекомендуется открывать окна в охлаждаемых составах, так как это снизит эффективность работы кондиционера. В то же время в тех трамваях и автобусах, где нет климатического оборудования, открытие окон и верхнего люка (при наличии) остается единственным способом охлаждения салона в жару.