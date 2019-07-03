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Новая система навигации в пражском метро

Новая система навигации в пражском метро

Дмитрий Иволга 602 0
В метро Праги тестируют новую схему обозначений, которая поможет разобраться в многочисленных выходах. Она напоминает нумерацию, принятую для съездов с автомагистралей, и пока используется на трех станциях — «Надражи Голешовице», «И.П.Павлова» и «Намнести миру».
Фото: Archiv DPP
Новая система навигации в пражском метро

Пражское метро состоит из 61 станции и более чем 300 выходов на поверхность. Рекорд по их числу принадлежит станции «Мустек» линии А, из которой можно выйти в 17 разных местах, а ведь есть еще один «Мустек» на линии B.

Для того чтобы пассажиры могли легко отличить один выход от другого, на тестовых станциях используется обозначение в формате E1, E2, E3 и так далее. E — от английского слова «exit», следующая цифра — нумерация, которая на каждой из остановок начинается с единицы. Номер 1 получает выход, находящийся в крайней точке по правую руку от тех, кто покидает вестибюль. Далее нумерация идет против часовой стрелки. Если у станции два вестибюля, во втором самый маленький номер снова достанется выходу, находящемуся по правую руку, самый большой — по левую.

Навигация в метро Праги

В Транспортном предприятии Праги (DPP) считают, что такая система поможет пассажирам выходить прямо к интересующим их остановкам общественного транспорта: например, чтобы выйти из «И.П.Павлова» к остановке «Штепанска» трамваев №№4, 10 или 16, нужно использовать выход E3.

Номера выходов из метро планируется добавить в приложение и онлайн-сервис DPP, позволяющий прокладывать маршруты общественного транспорта для перемещения по Праге. 

Если экспериментальная система навигации докажет свою эффективность, по итогам тестового периода ей оснастят все станции метрополитена. В Транспортном предприятии подчеркивают, что подобная нумерация выходов из метро уже используется во многих европейских городах. В обновленной схеме обозначений также появятся пиктограммы для эскалаторов, разных видов наземного транспорта и других объектов.

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Темы
Прага метро Транспортное предприятие Праги транспорт
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