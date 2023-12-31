Что посетить в Праге? Обновленный выставочный центр «Голешовице»

Кстати, совсем рядом с выставочным центром находится огромный парк для отдыха — Стромовка (Stromovka). В парке в приятную погоду вы сможете погулять с детьми, прокатиться на по специальным трассам на роликах и даже покормить лебедей. Здесь интересно не только в летнее время года, но и приятно прогуляться и освежить мысли в любую погоду!