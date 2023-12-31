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Что посетить в Праге? Обновленный выставочный центр «Голешовице»

Александр Титов
31 декабря 2023
16:00
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Выставочный центр «Прага Голешовице» (Výstaviště Praha Holešovice) – это основное место, где проходят все выставки в Праге, ярмарки, общественные культурные и спортивные мероприятия. Это основная площадка для съемок шоу и кино, для организации масштабных концертов и фестивалей.
Кстати, совсем рядом с выставочным центром находится огромный парк для отдыха — Стромовка (Stromovka). В парке в приятную погоду вы сможете погулять с детьми, прокатиться на по специальным трассам на роликах и даже покормить лебедей. Здесь интересно не только в летнее время года, но и приятно прогуляться и освежить мысли в любую погоду!
В парке также находиться несколько ресторанов, в которых подаётся традиционное чешское пиво и различные пивные закуски, приготовленные на гриле.
Сам комплекс находится в северной части Праги между районами Голешовице (Holešovicе) и Бубенеч (Bubenеč). Доминантой центра является «Промышленный дворец» (Průmyslový palac), который был построен в 1891 г. архитектором Бедржихом Мюнцбергером (Bedřich Münzberger). В 50-х гг. 20 века здание было реконструировано и отреставрировано, однако в 2008  г. произошел страшный пожар, что потребовало очередной реконструкции.
Историческая справка. Выставочный центр был основан в 1891 в качестве проекта, представляемого на Общегосударственной юбилейной выставке в Праге (Praha). Во времена  коммунизма комплекс назывался «Парк культуры и отдыха им. Юлия Фучика» (Julij Fučík). «Промышленный дворец» в те времена называли «Дворцом съездов».  В 1991 году была проведена масштабная реконструкция и на территории комплекса возникли новые выставочные павильоны и новые постройки.  В 2003 году компания «Incheba» заключила договор с администрацией Праги (Praha) об аренде выставочных павильонов на 65 лет.

Настоящее и планы на ближайшие годы
Выставочный центр в настоящее время существенно преобразуется в современный социально-культурный комплекс с широким спектром досуговых мероприятий. Цель — создать лучшее место в Праге, где пражане смогут проводить свой отдых. Место, которое не только предлагает широкий спектр замечательных мероприятий в течение всего года, но и где вы всегда сможете найти что-то интересное, когда бы вы ни пришли.

С 2019 года благодаря масштабной реконструкции обновлена вся "нижняя часть" Выставочного комплекса. Территория была очищена от лишних мешающих конструкций, дорожки были отремонтированы и получили совершенно новое покрытие, а газоны также были приведены в порядок. В этой части парка были построены площадка для фитнеса и тренировок, скалолазная стена для детей, самая большая в Чехии площадка для паркура, скейтплощадка для любителей роликовых видов спорта, подготовленная в сотрудничестве с Чешской ассоциацией скейтбординга, площадки для детского велопарка и общественных электрогрилей.
Выставочный центр стал более доступным для посещения со стороны Стромовки благодаря двум новым воротам. Предложение закусочных также претерпело значительные изменения, как в эстетическом, так и в гастрономическом плане. Бистро в "Панораме Марольда", которое теперь называется бистро "Artyčok", подверглось полной реконструкции, а у новых ворот в Стромовку было построено совершенно новое современное бистро № 2.
Новое помещение "Стржидачка" в Малом спортивном зале предлагает широкий выбор кружков, мастер-классов и пригородных лагерей.  Предлагается улучшенный бассейн.
Павильоны Кржижика уже отремонтированы в современные многофункциональные пространства и будут использоваться для проведения выставок, концертов, конференций и частных мероприятий. Бывший театр "Спирала", который в прошлом был обречен на снос, также был реконструирован и представляет собой уникальное пространство с местами для зрителей.

В ноябре 2022 года после масштабной реконструкции будет открыт павильон "Богемия" — одно из последних оригинальных зданий комплекса, построенное в рамках Юбилейной выставки 1891 года и использовавшееся для презентации пльзеньской пивоварни. В Bohemia есть главный зал, бар, две гостиные, террасы, собственная большая кухня на первом этаже и комната для приготовления пищи на втором этаже.

В феврале 2022 года началась многолетняя реконструкция главного здания выставочного центра - Индустриального дворца. Помимо завершения строительства левого крыла, во всем дворце проведена полная реконструкция экстерьера и интерьера.

На стадии изучения находится проект всей площади Кржижикова фонтана и другой огромной территории от входа на Выставочную площадку до Промышленного дворца.

В будущем планируется расширить существующий бассейн за счет небольших бассейнов для плавания с детьми и оздоровительной зоны с гидромассажными ваннами и саунами.

В этом году планировался ряд мелких улучшений на территории, таких как завершение качественного освещения зон в нижней части территории с уменьшением светового загрязнения, новая так называемая "уличная мебель", то есть скамейки и т.д., завершение режима движения на территории, чтобы передвижение посетителей было максимально безопасным, а проезд - максимально тихим, и ряд других крупных или мелких улучшений для комфорта посетителей. Например, новый приличный туалет или удобства для спортсменов с зоной отдыха, раздевалками и душевыми.

Приходите и убедитесь сами, что выставочный комплекс буквально на глазах превращается в лучшее место в Праге для проведения свободного времени.
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