В Праге грядет рост тарифов на такси

Пражский магистрат готовится впервые c 2007 года позволить таксистам повысить максимальные расценки на услуги. Проект такого постановления до 11 июля находится на общественном обсуждении. Также столица откажется от стоянок такси, обозначенных как Fair Place.

Нынешние и новые расценки

В данный момент таксисты в чешской столице могут брать с пассажиров максимум 40 крон за посадку, 28 крон за километр и 6 крон за минуту ожидания. Эти ограничения были приняты в 2006 году и вступили в силу 1 января 2007 года. Согласно проекту постановления магистрата, максимальные расценки на такси в Праге увеличатся до 36 крон за километр, 60 крон за посадку в такси и 7 крон за каждую минуту простоя.

Предлагаемые тарифы, как утверждают пражские власти, позволят среднестатистическому таксисту на Škoda Octavia ежемесячно зарабатывать почти 30 тысяч крон. Сейчас примерный заработок водителя составляет 17 тысяч крон.

Изменятся и условия для такси, обслуживающих отели, и так называемых перевозчиков класса люкс. Пока они в порядке исключения могут выставлять более высокие тарифы, заранее прописав расценки в условиях обслуживания, но в случае вступления документа в силу будут работать на общих условиях.

Что изменится для альтернативных перевозчиков

Власти чешской столицы планируют все-таки обязать Uber и Bolt оснащать автомобили специальными фонарями и таксометрами. В магистрате утверждают, что альтернативные перевозчики порой злоупотребляют отсутствием счетчиков и берут за километр больше, так как пассажиры соглашаются на общую стоимость посадки до отправления. В Bolt уже отметили, что инициатива магистрата противоречит требованиям закона и идет вразрез с интересами жителей и гостей Праги.

Упрощенные условия для Uber и Bolt — счетчик в приложении вместо таксометра, наклейку вместо фонаря на крыше и отсутствие необходимости сдавать экзамен на знание города — предполагали поправки к законодательству о дорожном движении, подготовленные правительством и одобренные в первом чтении нижней палатой парламента. За ужесточение условий для альтернативных перевозчиков выступает Союз чешских таксистов.

Отказ от Fair Place

В Праге в течение шести месяцев исчезнут стоянки такси, обозначенные как Fair Place. Если подорожание такси еще должно быть утверждено, то это вопрос решенный. Стоянки, которые предполагалось отдавать в аренду перевозчикам, появились в столице в 2002 году и пять лет спустя были обозначены как Fair Place — места, где можно гарантированно найти автомобиль с «честной» ценой. Сейчас перевозчики арендуют лишь пять таких точек из 29, что приносит городу 3,2 млн крон в год. В ближайшие полгода оставшиеся договоры будут расторгнуты.

«Наше исследование показало, что такие стоянки используют в основном те таксисты, которые завышают цены, — рассказал Чешскому телевидению заместитель мэра Праги по вопросам транспорта Адам Шайнгерр. — Все проверки, проведенные магистратом на Вацлавской площади, выявили завышение цен в два-три раза. Мы не видим смысла в таких услугах и приняли решения ликвидировать эти места».

Таксисты также не заинтересованы в специальных остановках, так как сейчас автомобили заказывают прежде всего через мобильные приложения. В большинстве случаев Fair Place будут отданы под парковки для местных жителей.