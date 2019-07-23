Названы самые шумные и тихие районы Праги

Более 100 тысяч пражан проживают на территории, где даже в ночное время уровень шума превышает 60 децибел. Такие данные приводятся в опубликованном пражскими властями проекте оперативного плана по борьбе с шумом. Документ наглядно показывает, жители каких городских районов больше всего страдают от шума.

В тройку лидеров по уровню шума вошли Винограды, Жижков и Нове-Место, где на критических территориях проживают 13 263, 11 191 и 10 078 соответственно. Наиболее благополучна ситуация в районах Троя, Ржепы и Камык. Исторический центр оказался примерно в середине списка.

Район Праги (кадастровая территория) Число жителей в зонах с критическим уровнем шума Винограды 13 263 Жижков 11 191 Нове-Место 10 078 Голешовице 8 320 Смихов 7 896 Вршовице 7 828 Нусле 7 793 Либень 5 044 Страшнице 4 545 Бубенеч 3 842 Бржевнов 3 697 Коширже 3 119 Крч 2 590 Забеглице 2 015 Дейвице 1 992 Высочаны 1 965 Михле 1 921 Воковице 1 800 Мала-Страна 1 579 Кобылисы 1 506 Браник 1 457 Просек 1 395 Велеславин 1 321 Карлин 1 318 Подоли 1 252 Стрешовице 815 Старе-Место 797 Черный мост 696 Глубетин 688 Горни-Почернице 614 Либоц 571 Либуш 538 Стржижков 508 Угржиневес 491 Лготка 462 Градчаны 396 Чаковице 338 Долни-Мехолупы 264 Троя 185 Ржепы 136 Камык 112

Источник: исследование компании EKOLA Group по заказу пражского магистрата

Авторы документа отнесли к главным источникам шума автомобили и трамваи. Они составили список пражских улиц, из-за движения по которым больше всего страдают жители окружающих домов. На Виноградах это Vinohradská, Italská, Anglická, Bělehradská, Rumunská, Náměstí Míru, Francouzská, Korunní, на Жижкове — Koněvova, Husitská, Jana Želivského, Seifertova, Táboritská, Jičínská, Ondříčkova и Slavíkova (две последние улицы проходят через оба района), в Нове-Место — Dlouhá, Soukenická, Žitná и Ječná.

К улицам, где меры против шума должны быть приняты в первую очередь, отнесены Evropská (Воковице), Jugoslávských partyzánů и Podbabská (Дейвице), Korunovační (Бубенеч), Milady Horákové, Veletržní, Dukelských hrdinů, Bubenská, Argentinská, Komunardů и Jateční (Голешовице) и Zenklova (Либень).

На этой карте выделены самые шумные места в Праге. Красным отмечены те, где плотность населения превышает 10 человек на тысячу квадратных метров, желтым — от 1 до 10 человек.

Источник: исследование компании EKOLA Group по заказу пражского магистрата

Для каждого из перегруженных участков будет предложено свое решение. Чаще всего речь идет о смене дорожного покрытия и трамвайных рельсов, замене окон в домах, в некоторых случаях – об установке шумозащитных заборов. Проект оперативного плана пока находится на стадии общественного обсуждения. Узнать подробности о нем можно здесь.