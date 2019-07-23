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Названы самые шумные и тихие районы Праги

Названы самые шумные и тихие районы Праги

Александра Кириченко 1140 0
Более 100 тысяч пражан проживают на территории, где даже в ночное время уровень шума превышает 60 децибел. Такие данные приводятся в опубликованном пражскими властями проекте оперативного плана по борьбе с шумом. Документ наглядно показывает, жители каких городских районов больше всего страдают от шума.
Названы самые шумные и тихие районы Праги

В тройку лидеров по уровню шума вошли Винограды, Жижков и Нове-Место, где на критических территориях проживают 13 263, 11 191 и 10 078 соответственно. Наиболее благополучна ситуация в районах Троя, Ржепы и Камык. Исторический центр оказался примерно в середине списка.

 

Район Праги (кадастровая территория) Число жителей в зонах с критическим уровнем шума
Винограды 13 263
Жижков 11 191
Нове-Место 10 078
Голешовице 8 320
Смихов 7 896
Вршовице 7 828
Нусле 7 793
Либень 5 044
Страшнице 4 545
Бубенеч 3 842
Бржевнов 3 697
Коширже 3 119
Крч 2 590
Забеглице 2 015
Дейвице 1 992
Высочаны 1 965
Михле 1 921
Воковице 1 800
Мала-Страна 1 579
Кобылисы 1 506
Браник 1 457
Просек 1 395
Велеславин 1 321
Карлин 1 318
Подоли 1 252
Стрешовице 815
Старе-Место 797
Черный мост 696
Глубетин 688
Горни-Почернице 614
Либоц 571
Либуш 538
Стржижков 508
Угржиневес 491
Лготка 462
Градчаны 396
Чаковице 338
Долни-Мехолупы 264
Троя 185
Ржепы 136
Камык 112

Источник: исследование компании EKOLA Group по заказу пражского магистрата

Авторы документа отнесли к главным источникам шума автомобили и трамваи. Они составили список пражских улиц, из-за движения по которым больше всего страдают жители окружающих домов. На Виноградах это Vinohradská, Italská, Anglická, Bělehradská, Rumunská, Náměstí Míru, Francouzská, Korunní, на Жижкове — Koněvova, Husitská, Jana Želivského, Seifertova, Táboritská, Jičínská, Ondříčkova и Slavíkova (две последние улицы проходят через оба района), в Нове-Место — Dlouhá, Soukenická, Žitná и Ječná.

К улицам, где меры против шума должны быть приняты в первую очередь, отнесены Evropská (Воковице), Jugoslávských partyzánů и Podbabská (Дейвице), Korunovační (Бубенеч), Milady Horákové, Veletržní, Dukelských hrdinů, Bubenská, Argentinská, Komunardů и Jateční (Голешовице) и Zenklova (Либень).

На этой карте выделены самые шумные места в Праге. Красным отмечены те, где плотность населения превышает 10 человек на тысячу квадратных метров, желтым — от 1 до 10 человек.

Карта самых шумных мест ПрагиИсточник: исследование компании EKOLA Group по заказу пражского магистрата

Для каждого из перегруженных участков будет предложено свое решение. Чаще всего речь идет о смене дорожного покрытия и трамвайных рельсов, замене окон в домах, в некоторых случаях – об установке шумозащитных заборов. Проект оперативного плана пока находится на стадии общественного обсуждения. Узнать подробности о нем можно здесь.

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Темы
Прага транспорт трамвай Автомобили
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