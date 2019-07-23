Названы самые шумные и тихие районы Праги

В тройку лидеров по уровню шума вошли Винограды, Жижков и Нове-Место, где на критических территориях проживают 13 263, 11 191 и 10 078 соответственно. Наиболее благополучна ситуация в районах Троя, Ржепы и Камык. Исторический центр оказался примерно в середине списка.
|Район Праги (кадастровая территория)
|Число жителей в зонах с критическим уровнем шума
|Винограды
|13 263
|Жижков
|11 191
|Нове-Место
|10 078
|Голешовице
|8 320
|Смихов
|7 896
|Вршовице
|7 828
|Нусле
|7 793
|Либень
|5 044
|Страшнице
|4 545
|Бубенеч
|3 842
|Бржевнов
|3 697
|Коширже
|3 119
|Крч
|2 590
|Забеглице
|2 015
|Дейвице
|1 992
|Высочаны
|1 965
|Михле
|1 921
|Воковице
|1 800
|Мала-Страна
|1 579
|Кобылисы
|1 506
|Браник
|1 457
|Просек
|1 395
|Велеславин
|1 321
|Карлин
|1 318
|Подоли
|1 252
|Стрешовице
|815
|Старе-Место
|797
|Черный мост
|696
|Глубетин
|688
|Горни-Почернице
|614
|Либоц
|571
|Либуш
|538
|Стржижков
|508
|Угржиневес
|491
|Лготка
|462
|Градчаны
|396
|Чаковице
|338
|Долни-Мехолупы
|264
|Троя
|185
|Ржепы
|136
|Камык
|112
Источник: исследование компании EKOLA Group по заказу пражского магистрата
Авторы документа отнесли к главным источникам шума автомобили и трамваи. Они составили список пражских улиц, из-за движения по которым больше всего страдают жители окружающих домов. На Виноградах это Vinohradská, Italská, Anglická, Bělehradská, Rumunská, Náměstí Míru, Francouzská, Korunní, на Жижкове — Koněvova, Husitská, Jana Želivského, Seifertova, Táboritská, Jičínská, Ondříčkova и Slavíkova (две последние улицы проходят через оба района), в Нове-Место — Dlouhá, Soukenická, Žitná и Ječná.
К улицам, где меры против шума должны быть приняты в первую очередь, отнесены Evropská (Воковице), Jugoslávských partyzánů и Podbabská (Дейвице), Korunovační (Бубенеч), Milady Horákové, Veletržní, Dukelských hrdinů, Bubenská, Argentinská, Komunardů и Jateční (Голешовице) и Zenklova (Либень).
На этой карте выделены самые шумные места в Праге. Красным отмечены те, где плотность населения превышает 10 человек на тысячу квадратных метров, желтым — от 1 до 10 человек.
Источник: исследование компании EKOLA Group по заказу пражского магистрата
Для каждого из перегруженных участков будет предложено свое решение. Чаще всего речь идет о смене дорожного покрытия и трамвайных рельсов, замене окон в домах, в некоторых случаях – об установке шумозащитных заборов. Проект оперативного плана пока находится на стадии общественного обсуждения. Узнать подробности о нем можно здесь.