Прогулка в облаках: канатоходка перейдет через Влтаву на 35-метровой высоте

Пражский фестиваль нового цирка «Летняя Летна» начнется с захватывающего шоу: в среду, 14 августа, француженка Татьяна-Мосио Бонгонга пройдет по канату с одного берега Влтавы на другой.

Протяженность пути, пролегающего в 35 метрах над землей, составит 350 метров (кстати, Татьяне-Мосио сейчас 35 лет). «Прогулка в облаках» начнется у юридического факультета Карлова университета и завершится в Летенских садах, где этим же вечером пройдут концерт под открытым небом и несколько представлений.

Переход через Влтаву по канату будет сопровождаться живой музыкой, которая поможет артистке удерживать баланс и ритм.

Шоу начнется в 18:00. Как и на всю церемонию открытия, вход на него совершенно бесплатный.

Татьяна-Мосио Бонгонга, сооснователь французского коллектива Cie Basinga, в прошлом году прошлась по тросу над Монмартром в сопровождении Парижского камерного оркестра. Свой трюк она выполнила без страховки, а за стабилизацию каната, натянутого между строительным краном и куполом базилики Сакре-Кёр, отвечала команда добровольцев.

Программа фестиваля

Фестиваль «Летняя Летна» (Letní Letná) проходит в этом году в 16-й раз. Он продлится до 1 сентября. Организаторы советуют обратить особое внимание на выступления зарубежных коллективов — Cirque Alfonse с премьерой шоу «Tabarnak», трио T1J (Théâtre d’Un Jour) с камерным представлением «Strach – a fear song» в сопровождении сопрано Джулии Калбете, коллектива Cirque Aïtal с шоу «Saison du Cirque», в котором традиционный цирк встречается с современным, и многих других.

Чешский новый цирк представят Losers Cirque Company с премьерой «Heroes», цирк La Putyka с программой «Isole», а также VOSTO5, Holektiv, Bratry v tricku, Squadra Sua и прочие. Кроме того, предстоят тематические вечера Cirksession гала-шоу жонглеров.

Для маленьких зрителей подготовлена богатая программа: детские представления и творческие мастерские с самого утра.

С полной программой фестиваля можно ознакомиться на его официальном сайте. Там же можно купить билеты и подарочные ваучеры стоимостью от 650 до 1300 крон.