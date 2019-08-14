Промышленный дворец отремонтируют через 12 лет после пожара

Пражские власти наконец получили разрешение на реконструкцию и достройку Промышленного дворца в Выставочном комплексе, пострадавшего от пожара еще в 2008 году. До конца года магистрат объявит тендер на выполнение работ, а сам ремонт должен начаться во второй половине 2020 года.

Фото: vystavistepraha.eu

Ранее работы, которые предполагают создание реплики сгоревшего левого крыла и строительство новых технических помещений, оценивались в 1,25 млрд крон. Кроме того, под восстановленным крылом проложат подземный переход, который позволит попасть из фойе дворца прямо к Кржижиковым фонтанам и соединит нижнюю и верхнюю части выставочного комплекса Голешовице, сообщается в пресс-релизе магистрата.

При реконструкции, которая также предстоит основной части и правому крылу, будет максимально сохранен исторический облик здания.

История Промышленного дворца

Дворец был возведен в 1891 году к Юбилейной краевой выставке по проекту архитектора Берджиха Мюнцбергера. Он задумывался как временная постройка для проведения выставок и других культурных акций и стал одним из первых сборных стальных сооружений в Чехии.

Фото František Krátký

В 1952-1954 годах дворец в стиле модерн был перестроен по указанию коммунистических лидеров. Проект подготовил архитектор Павел Сметана. Теперь внутри проходили официальные мероприятия, а также танцы, а название изменилось на Дворец съездов — сам выставочный комплекс стал называться Парком культуры и отдыха имени Юлиуса Фучика.

В 1990-х постройка вместе со всем выставочным комплексом была сдана в аренду компании Incheba. С 2015 года территорией управляет муниципальное предприятие Výstaviště Praha.

Пожар 2008 года

Пожар в Промышленном дворце вспыхнул вечером 16 октября 2008 года. Причиной стал взрыв баллона с кислородом. Во время возгорания в здании проходил концерт, посвященный началу академического года. К счастью, люди находились в противоположном крыле и всех их удалось благополучно эвакуировать. Распространению огня на парк Стромовка помешал сильный дождь.

Leoš Kučera / HZS Praha

Левому крылу повезло меньше: от него, несмотря на старания множества пожарных расчетов, остались руины. На их месте возвели временный шатер.

Adam Zivner [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)]

Пражские власти подали на Incheba в суд, требуя миллиардную компенсацию. Разбирательства все еще продолжаются, хотя компания-ответчик с тех пор была переименована, а затем — ликвидирована. Кстати, изначально планировалось, что сгоревшее крыло постараются восстановить за два года.