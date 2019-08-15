Прага в цифрах: самые оживленные места чешской столицы

Эта и другая интересная информация представлена в отчете муниципальной компании «Техническое управление коммуникациями» (TSK) за 2018 год.
Автомобильный транспорт
В Праге, по данным на 2018 год, проживало 1,309 млн человек, на которых приходилось 882 717 легковых автомобилей. Таким образом, на тысячу жителей приходится 675 машин, а на один автомобиль — полтора человека. Для сравнения, в целом по республике эти показатели составляют 543 и 1,8 соответственно. Где же в Праге ездит больше всего автомобилей? Составители отчета учитывали среднее количество машин в сутки. Список получился таким:
Самые загруженные участки автомобильных дорог
1. Баррандовский мост — 144 тысячи
2. Jižní spojka на отрезке 5. května —Vídeňská — 130 тысяч
3. Strakonická на отрезке Dobříšská — Баррандовский мост — 130 тысяч
4. Jižní spojka на отрезке Chodovská — V korytech — 125 тысяч
5. Магистраль D1 на участке Chodovec — примыкание Chodov — 120 тысяч
Самые загруженные автомобилями мосты через Влтаву
1. Баррандовский мост — 144 тысячи
2. Главков мост — 71 тысяча
3. Мост баррикадников — 62 тысячи
4. Радотинский мост — 55 тысяч
5. Мост Йирасека — 43 тысячи
Самые загруженные тоннели
1. Дейвицкий тоннель — 92 тысячи
2. Злиховский тоннель — 91 тысяча
3. Брусницкий тоннель — 85 тысяч
4. Страговский тоннель — 83 тысячи
5. Бубенечский тоннель — 82 тысячи
Самые загруженные транспортные развязки
1. 5. května — Jižní spojka — 213 тысяч
2. Strakonická — Баррандовский мост — 194 тысячи
3. Jižní spojka — Chodovská — 163 тысячи
4. Jižní spojka — Баррандовский мост — 144 тысячи
5. Cínovecká — Kbelská — 129 тысяч
Самые загруженные перекрестки в Праге
1. Poděbradská — Kbelská — 68 тысяч
2. Černokostelecká — Průmyslová — 67 тысяч
3. Kolbenova — Kbelská — 62 тысяч
4. Legerova — Anglická — 61 тысяча
5. Mezibranská — Žitná — 59 тысяч
Общественный транспорт
В Праге есть три линии метро, 34 трамвайных маршрута (25 дневных и 9 ночных) и 161 автобусный маршрут (не считая пригородных). На эти три вида общественного транспорта приходится львиная доля перевезенных пассажиров, которые в 2018 году распределились между ними практически поровну: 430 919 000 человек, или 33,94%, перевезло метро, 373 434 000, или 29,41%, — трамваи, еще 32,85% пришлось на автобусы (правда, тут учитывались и пригородные маршруты). Доля городских железнодорожных линий, паромов и фуникулера, которые тоже относятся к пражскому общественному транспорту, в этой статистике мизерная.
Метро
Пражское метро, сеть которого охватывает 61 станцию, в среднем в день перевозит 1 426 860 человек. Самый загруженный участок — между станциями «И.П.Павлова» и «Вышеград»: по нему ежедневно проезжают 277 300 пассажиров. А самая загруженная станция — пересадочный узел «Мустек», где за сутки проходит 178 100 человек.
Еще немного интересных цифр: среднее расстояние между станциями составляет 1,122 км, а средняя скорость метро — 35,7 км/ч. Самый короткий интервал между поездами — на «красной» линии: в час-пик он составляет 1 минуту 55 секунд.
Трамваи
Сеть из 276 станций в час-пик обслуживают 643 состава. Трамваи перемещаются со скоростью 18,6 км/ч, а среднее расстояние между остановками составляет 0,517 км.
Самые короткие интервалы — 4 минуты — на маршрутах №№9, 17 и 22. Наиболее загруженный участок — между метро «И.П.Павлова» и остановкой Štěpánská, где за сутки проезжает 84 730 человек. Самая загруженная остановка — «Андел» с 83 480 пассажирами в день.
Пешеходы
В центре Праги есть места, где за час проносятся тысячи пешеходов. Исследование, проведенное в ноябре 2018 года, позволило составить точный список таких участков. Однозначным лидером по пешеходному движению оказалась Вацлавская площадь, упомянутая в этом перечне два раза. Нашлось в нем место и Карлову мосту.
Список мест в Праге с самым оживленным пешеходным движением
1. Вацлавская площадь на участке Ve Smečkách — Krakovská — 4320 пешеходов в час
2. Площадь Республики (Na příkopě — площадь Республики) — 3931
3. Вацлавская площадь (Můstek — Vodičkova) — 3820
4. Na příkopě (Nekázanka — Panská) — 3242
5. Карлов мост (Na Kampě — Křižovnické náměstí) — 2748
6. Karlova (Liliová — Křižovnická) — 2457
7. Jindřišská (Politických vězňů — пассаж Jindřišská) — 2328
8. Národní (Charvátova — Spálená) — 2068
9. Spálená (Národní — Ostrovní) — 2052
Полностью отчет TSK, который содержит много других любопытных данных, можно посмотреть или скачать здесь.