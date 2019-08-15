Прага в цифрах: самые оживленные места чешской столицы

Где в чешской столице за час проходит больше всего пешеходов? А где за сутки проносится больше всего автомобилей? Какая станция метро — самая загруженная?

Эта и другая интересная информация представлена в отчете муниципальной компании «Техническое управление коммуникациями» (TSK) за 2018 год.

Автомобильный транспорт

В Праге, по данным на 2018 год, проживало 1,309 млн человек, на которых приходилось 882 717 легковых автомобилей. Таким образом, на тысячу жителей приходится 675 машин, а на один автомобиль — полтора человека. Для сравнения, в целом по республике эти показатели составляют 543 и 1,8 соответственно. Где же в Праге ездит больше всего автомобилей? Составители отчета учитывали среднее количество машин в сутки . Список получился таким:

Самые загруженные участки автомобильных дорог

1. Баррандовский мост — 144 тысячи

2. Jižní spojka на отрезке 5. května —Vídeňská — 130 тысяч

3. Strakonická на отрезке Dobříšská — Баррандовский мост — 130 тысяч

4. Jižní spojka на отрезке Chodovská — V korytech — 125 тысяч

5. Магистраль D1 на участке Chodovec — примыкание Chodov — 120 тысяч

Самые загруженные автомобилями мосты через Влтаву

1. Баррандовский мост — 144 тысячи

2. Главков мост — 71 тысяча

3. Мост баррикадников — 62 тысячи

4. Радотинский мост — 55 тысяч

5. Мост Йирасека — 43 тысячи

Самые загруженные тоннели

1. Дейвицкий тоннель — 92 тысячи

2. Злиховский тоннель — 91 тысяча

3. Брусницкий тоннель — 85 тысяч

4. Страговский тоннель — 83 тысячи

5. Бубенечский тоннель — 82 тысячи

Самые загруженные транспортные развязки

1. 5. května — Jižní spojka — 213 тысяч

2. Strakonická — Баррандовский мост — 194 тысячи

3. Jižní spojka — Chodovská — 163 тысячи

4. Jižní spojka — Баррандовский мост — 144 тысячи

5. Cínovecká — Kbelská — 129 тысяч

Самые загруженные перекрестки в Праге

1. Poděbradská — Kbelská — 68 тысяч

2. Černokostelecká — Průmyslová — 67 тысяч

3. Kolbenova — Kbelská — 62 тысяч

4. Legerova — Anglická — 61 тысяча

5. Mezibranská — Žitná — 59 тысяч

Общественный транспорт

В Праге есть три линии метро, 34 трамвайных маршрута (25 дневных и 9 ночных) и 161 автобусный маршрут (не считая пригородных). На эти три вида общественного транспорта приходится львиная доля перевезенных пассажиров, которые в 2018 году распределились между ними практически поровну: 430 919 000 человек, или 33,94%, перевезло метро, 373 434 000, или 29,41%, — трамваи, еще 32,85% пришлось на автобусы (правда, тут учитывались и пригородные маршруты). Доля городских железнодорожных линий, паромов и фуникулера, которые тоже относятся к пражскому общественному транспорту, в этой статистике мизерная.

Метро

Пражское метро, сеть которого охватывает 61 станцию, в среднем в день перевозит 1 426 860 человек. Самый загруженный участок — между станциями «И.П.Павлова» и «Вышеград»: по нему ежедневно проезжают 277 300 пассажиров. А самая загруженная станция — пересадочный узел «Мустек», где за сутки проходит 178 100 человек.

Еще немного интересных цифр: среднее расстояние между станциями составляет 1,122 км, а средняя скорость метро — 35,7 км/ч. Самый короткий интервал между поездами — на «красной» линии: в час-пик он составляет 1 минуту 55 секунд.

Трамваи

Сеть из 276 станций в час-пик обслуживают 643 состава. Трамваи перемещаются со скоростью 18,6 км/ч, а среднее расстояние между остановками составляет 0,517 км.

Самые короткие интервалы — 4 минуты — на маршрутах №№9, 17 и 22. Наиболее загруженный участок — между метро «И.П.Павлова» и остановкой Štěpánská, где за сутки проезжает 84 730 человек. Самая загруженная остановка — «Андел» с 83 480 пассажирами в день.

Пешеходы

В центре Праги есть места, где за час проносятся тысячи пешеходов. Исследование, проведенное в ноябре 2018 года, позволило составить точный список таких участков. Однозначным лидером по пешеходному движению оказалась Вацлавская площадь, упомянутая в этом перечне два раза. Нашлось в нем место и Карлову мосту.

Список мест в Праге с самым оживленным пешеходным движением

1. Вацлавская площадь на участке Ve Smečkách — Krakovská — 4320 пешеходов в час

2. Площадь Республики (Na příkopě — площадь Республики) — 3931

3. Вацлавская площадь (Můstek — Vodičkova) — 3820

4. Na příkopě (Nekázanka — Panská) — 3242

5. Карлов мост (Na Kampě — Křižovnické náměstí) — 2748

6. Karlova (Liliová — Křižovnická) — 2457

7. Jindřišská (Politických vězňů — пассаж Jindřišská) — 2328

8. Národní (Charvátova — Spálená) — 2068

9. Spálená (Národní — Ostrovní) — 2052