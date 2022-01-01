Шесть самых лучших пражских крыш, откуда открывается великолепный вид

Иногда полезно смотреть на привычные вещи под новым углом. Такую возможность дают террасы на крышах пражских зданий, откуда открывается непривычный и захватывающий вид на чешскую столицу.

Фото: facebook.com/strechalucerny

Крыша «Люцерны»

Терраса площадью 1000 кв. метров, с которой открывается великолепный вид на зеленые крыши. Для гостей разбили сад с разными видами газонов, открыли два кафе и регулярно проводят разнообразные мероприятия, от музыкальных выступлений и танцевальных вечеринок до кулинарных акций и занятий йогой. Последняя новинка, которая открылась на крыше в качестве сюрприза для посетителей, — «зона пляжа» с песком на крыше!

Кстати, попасть на крышу можно на гордости «Люцерны» — историческом лифте-патерностере.

https://www.facebook.com/strechalucerny

Адрес: Štěpánská 61, Praha 1

Время работы: с пятницы по воскресенье,16:00-22:00

Вход: 150 крон

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Крыша дома «Радость»

Бывший Дом профсоюзов на Жижкове обрел новых владельцев и вместе с ними новое имя – дом «Радость». С крыжи открывается вид на пражский центр и Жижков. Владельцы собираются регулярно проводить на террасе вечеринки и концерты.

Бонусом стало открытие парка «Радость» в сквере между постройкой в стиле функционализма и футбольным стадионом «Виктория Жижков».

https://www.facebook.com/StrechaRadost

Адрес: nám. Winstona Churchilla 1800/2, Прага 3

Время работы: понедельник-пятница с 16:00 до 23:00, суббота-воскресенье с 12:00 до 23:00

Вход: в зависимости от события

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Крыша «Черного лебедя»

На крыше здания «Черный лебедь», расположенного бок о бок с легендарным торговым домом «Белый лебедь», когда-то планировали создать целый сад, но дело ограничилось одной стеклянной оранжереей. В 1999 году при поддержке известного чешского архитектора Эвы Йиржичной здесь открыли театр и галерею «Черный лебедь». С тех пор крыша прошла реконструкцию, и с 2016 года на ней действует галерея Černá labuť Art & Event Gallery. В ней по выходным можно посетить выставки и другие культурные события, а также кулинарные акции.

https://www.cernalabut.cz/cs/

Адрес: Na Poříčí 25, Прага 1

Высота: чешский восьмой этаж

Время работы: по субботам и воскресеньям с 14:00 до 19:00

Подробная информация

Национальный памятник на Виткове

На крыше объекта, который строился как мавзолей лидеров коммунистической Чехословакии, а теперь находится в ведении Национального музея, уже несколько лет работает терраса с потрясающим видом на Прагу со всеми ее доминантами: Тынским храмом, Пражским Градом, Национальным музеем и мостами через Влтаву. Не менее интересно рассматривать Жижков и постоянно меняющийся Карлин. Попасть наверх можно на лифте или преодолев 147 ступеней. Также в здании Национального памятника работает кафе с террасой.

https://www.facebook.com/narodnimuzeum/

Адрес: U památníku 1900, Прага 3

Время работы: c 10:00 до 18:00 во все дни, кроме понедельника и вторника

Вход: 60-80 крон

Подробная информация

Крыша Национального музея сельского хозяйства

Отсюда прекрасно видны холм Петршин, Пражский Град, Жижковская телебашня, тоннели у Виткова, небоскребы на Панкраце и стадион «Спарты». Прямо на крыше разбит ухоженный газон, на котором можно посидеть и даже устроить пикник, и высажены другие растения — сказывается специфика музея.

nzm.cz

Адрес: Kostelní 44, Прага 7

Высота: четвертый (чешский) этаж капитального здания музея

Время работы: со вторника по воскресенье с 09:00 до 17:00

Вход: 80-150 крон, дети и пенсионеры бесплатно

Подробная информация

Крыша ТД «Котва»

У посетителей есть возможность не торопясь полюбоваться Прагой, выпить коктейль и даже потанцевать в клубе Fashion, в который также можно попасть с крыши.

https://www.od-kotva.cz/

Адрес: náměstí Republiky 656/8, Прага 1

Высота: пятый этаж торгового центра

Время работы: ежедневно с 11:00 до 22:00

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