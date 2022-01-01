Шесть самых лучших пражских крыш, откуда открывается великолепный вид

Крыша «Люцерны»
Терраса площадью 1000 кв. метров, с которой открывается великолепный вид на зеленые крыши. Для гостей разбили сад с разными видами газонов, открыли два кафе и регулярно проводят разнообразные мероприятия, от музыкальных выступлений и танцевальных вечеринок до кулинарных акций и занятий йогой. Последняя новинка, которая открылась на крыше в качестве сюрприза для посетителей, — «зона пляжа» с песком на крыше!
Кстати, попасть на крышу можно на гордости «Люцерны» — историческом лифте-патерностере.
https://www.facebook.com/strechalucerny
Адрес: Štěpánská 61, Praha 1
Время работы: с пятницы по воскресенье,16:00-22:00
Вход: 150 крон
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Крыша дома «Радость»
Бывший Дом профсоюзов на Жижкове обрел новых владельцев и вместе с ними новое имя – дом «Радость». С крыжи открывается вид на пражский центр и Жижков. Владельцы собираются регулярно проводить на террасе вечеринки и концерты.
Бонусом стало открытие парка «Радость» в сквере между постройкой в стиле функционализма и футбольным стадионом «Виктория Жижков».
https://www.facebook.com/StrechaRadost
Адрес: nám. Winstona Churchilla 1800/2, Прага 3
Время работы: понедельник-пятница с 16:00 до 23:00, суббота-воскресенье с 12:00 до 23:00
Вход: в зависимости от события
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Крыша «Черного лебедя»
На крыше здания «Черный лебедь», расположенного бок о бок с легендарным торговым домом «Белый лебедь», когда-то планировали создать целый сад, но дело ограничилось одной стеклянной оранжереей. В 1999 году при поддержке известного чешского архитектора Эвы Йиржичной здесь открыли театр и галерею «Черный лебедь». С тех пор крыша прошла реконструкцию, и с 2016 года на ней действует галерея Černá labuť Art & Event Gallery. В ней по выходным можно посетить выставки и другие культурные события, а также кулинарные акции.
https://www.cernalabut.cz/cs/
Адрес: Na Poříčí 25, Прага 1
Высота: чешский восьмой этаж
Время работы: по субботам и воскресеньям с 14:00 до 19:00
Подробная информация
Национальный памятник на Виткове
На крыше объекта, который строился как мавзолей лидеров коммунистической Чехословакии, а теперь находится в ведении Национального музея, уже несколько лет работает терраса с потрясающим видом на Прагу со всеми ее доминантами: Тынским храмом, Пражским Градом, Национальным музеем и мостами через Влтаву. Не менее интересно рассматривать Жижков и постоянно меняющийся Карлин. Попасть наверх можно на лифте или преодолев 147 ступеней. Также в здании Национального памятника работает кафе с террасой.
https://www.facebook.com/narodnimuzeum/
Адрес: U památníku 1900, Прага 3
Время работы: c 10:00 до 18:00 во все дни, кроме понедельника и вторника
Вход: 60-80 крон
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Крыша Национального музея сельского хозяйства
Отсюда прекрасно видны холм Петршин, Пражский Град, Жижковская телебашня, тоннели у Виткова, небоскребы на Панкраце и стадион «Спарты». Прямо на крыше разбит ухоженный газон, на котором можно посидеть и даже устроить пикник, и высажены другие растения — сказывается специфика музея.
nzm.cz
Адрес: Kostelní 44, Прага 7
Высота: четвертый (чешский) этаж капитального здания музея
Время работы: со вторника по воскресенье с 09:00 до 17:00
Вход: 80-150 крон, дети и пенсионеры бесплатно
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Крыша ТД «Котва»
У посетителей есть возможность не торопясь полюбоваться Прагой, выпить коктейль и даже потанцевать в клубе Fashion, в который также можно попасть с крыши.
https://www.od-kotva.cz/
Адрес: náměstí Republiky 656/8, Прага 1
Высота: пятый этаж торгового центра
Время работы: ежедневно с 11:00 до 22:00
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