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Забудьте о рогаликах: чем кормить водных птиц

Забудьте о рогаликах: чем кормить водных птиц

Дмитрий Иволга 410 0
Пока не кончилось лето, многие жители Праги проводят теплые дни у воды — у прудов в парках или на набережной Влтавы. Там же собирается множество водных птиц, ожидающих угощения. Однако большая часть человеческой еды для пернатых не только не полезна, но и опасна.
Забудьте о рогаликах: чем кормить водных птиц

Представители спасательной станции для диких животных муниципальной компании «Леса Праги» напоминают, что птиц ни в коем случае нельзя кормить рогаликами, булками и другими хлебными продуктами. Пернатые охотно их едят, воспринимая как легкий источник энергии и предпочитая другой пище, но это впечатление обманчиво: хлеб прежде всего содержит сахариды, в нем нет витаминов, минералов и других необходимых веществ, так что птицы даже с полным желудком недополучают питание.

Особенно это опасно для молодняка: при регулярном питании хлебом птенцы нормально не развиваются и из-за деформации крыльев могут оказаться неспособными летать. Большая часть птенцов уже выросла, однако и для взрослых птиц неполноценное питание опасно в преддверии осенней миграции.

Чем же можно кормить птиц?

Спасательная станция приводит список продуктов, безвредных для лебедей, уток и других птиц, обитающих в районе пражских водоемов. В него входят:

кукуруза,
пшеница, рожь, овес и другие злаки,
нарезанный кочанный или другой салат,
кусочки овощей,
замороженный горошек или кукуруза (после размораживания, не сваренный),
специальный корм для птиц из зоомагазинов,
гранулы для гусеобразных птиц из магазинов с сельхозтоварами.

Источник: lhmp.cz

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Темы
Прага животные парки водоем
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