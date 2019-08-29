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Названы дни, когда в пражское метро лучше не заходить

Названы дни, когда в пражское метро лучше не заходить

Дмитрий Иволга 1575 0
С конца 2016 года на входах и выходах из всех станций пражского метро установлены автоматические счетчики, которые позволяют точно определять количество пассажиров и вычислять самые напряженные дни и месяцы года. Пражская интегрированная транспортная система (PID), проанализировав собранные с их помощью данные, предоставила подробный отчет по 2018 году.
Названы дни, когда в пражское метро лучше не заходить

Для сравнения загруженности метро в разные дни был использован такой показатель, как число поездок в сутки (одна поездка считается от входа до выхода из метро независимо от наличия пересадок). В расчет не брались рождественские выходные, а также дни, когда часть метро не работала или проходили какие-либо экстраординарные события.

Загруженность пражского метро в рабочие дни

Анализ показал, что в любой месяц года, кроме июля и августа, в каждый из рабочих дней совершается более миллиона поездок. Топовый месяц — декабрь, когда среднее число поездок составляет 1 256 613. Абсолютный рекорд с 1 298 233 поездками был установлен 13 декабря 2018 года.

Из 50 рабочих дней, когда метро перевезло больше всего людей, 20 пришлись на ноябрь, 15 на октябрь, 14 на декабрь и один на апрель. Прежде всего это были среды и четверги.

Наименее загруженным месяцем в прошлом году стал август с 962 121 поездок в сутки, а самым «ленивым» днем — 24 августа 2018 года (всего 962 121).

Из 50 самых «свободных» дней 22 выпало на август, 17 на июль, восемь на февраль, два на январь и один на март. В основном это понедельники и пятницы.

PID констатирует, что в летние месяцы многочисленные туристы не компенсируют спад, который происходит за счет отпусков и каникул местных жителей, а декабрьскую загруженность объясняют тем, что к активно работающим и закупающимся подарками пражанам присоединяются туристы, прибывшие в предрождественскую Прагу.

Метро в выходные

По субботам пражским метро активнее всего пользуются в ноябре и декабре: в среднем в день совершается 700 тысяч поездок. Наименее загруженные месяцы в этом случае — январь, февраль (сказывается «дно» туристического сезона), июль и август, когда поездок всего около 500. Самой напряженной субботой года оказалось 15 декабря с 784 066 поездками, спокойной — 27 января, когда было совершено 476 300 поездок. 

Картина в воскресенье отличается несильно: всплеск активности отмечен в октябре, ноябре и декабре, провал — в январе-феврале, в среднем в день совершается на 100 тысяч поездок меньше, чем в субботу. 

В самое загруженное воскресенье, 16 декабря, было совершено 621 108 поездок, в самое «сонное», 7 января, — 406 661.

Стоит отметить, что в декабрьские выходные, в период Адвента, поезда на всех линиях пражского метро ходят чаще, чем обычно: интервал составляет пять минут. Судя по представленным данным, это правильное решение. 

Полностью отчет можно посмотреть на сайте PID.

Ранее 420on.cz писал о самых оживленных местах чешской столицы с точки зрения автомобильного и пешеходного движения и нагрузки на общественный транспорт.

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Прага метро статистика
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