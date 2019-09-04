Как развлекаются пражские уборщики. Фото

Уборщики в оранжево-зеленой униформе — привычная часть пражского городского пейзажа. Чтобы привлечь внимание к своей непростой и порой недооцененной работе, сотрудники компании Pražské služby начали снимать забавную серию фото и выкладывать снимки в Facebook.

Фото: Pražské služby

Минувшей зимой коммунальщики снялись на жижковском пешеходном переходе, спародировав культовую фотографию Beatles на Эбби-Роуд. Вот оригинал, найдите десять отличий.

Кадр нашел отклик у подписчиков, и Pražské služby продолжили в том же духе. Позже в соцсети появилось фото, где сотрудник компании предстает в образе не то Фредди Меркьюри, не то Реми Малека...

Фото Pražské služby

...но отсылка к «Богемской рапсодии» очевидна.

Кто сказал, что работа уборщиков не творческая? Компания в ярких комбинезонах воспроизвела известный снимок строителей нью-йоркского небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг.

Фото Pražské služby

Разве что высота более скромная, чем в первоисточнике.

Последний на данный момент «исторический» кадр появился в фейсбук-аккаунте 2 сентября.

Фото Pražské služby

На нем работники Pražské služby воспроизводят фотографию Джо Розенталя «Водружение флага нал Иводзимой».

«В социальных сетях мы сделаем ставку на юмор. Мы верим, что нам это удается и что мы придерживаемся верного пути», — сообщил Aktualne.cz пресс-секретарь муниципальной компании Радим Мана.

Редакцию 420on.cz творчество коммунальщиков, как и их ежедневный непростой труд, не оставило равнодушным. Подписываемся и ждем новых фото.