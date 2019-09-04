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Как развлекаются пражские уборщики. Фото

Как развлекаются пражские уборщики. Фото

Александра Кириченко 945 0
Уборщики в оранжево-зеленой униформе — привычная часть пражского городского пейзажа. Чтобы привлечь внимание к своей непростой и порой недооцененной работе, сотрудники компании Pražské služby начали снимать забавную серию фото и выкладывать снимки в Facebook.
Фото: Pražské služby
Как развлекаются пражские уборщики. Фото

Минувшей зимой коммунальщики снялись на жижковском пешеходном переходе, спародировав культовую фотографию Beatles на Эбби-Роуд. Вот оригинал, найдите десять отличий.

The Beatles на Abbey Road в Лондоне

Кадр нашел отклик у подписчиков, и Pražské služby продолжили в том же духе. Позже в соцсети появилось фото, где сотрудник компании предстает в образе не то Фредди Меркьюри, не то Реми Малека...

Фото Pražské službyФото Pražské služby

...но отсылка к «Богемской рапсодии» очевидна.

Постер "Богемской рапсодии"

Кто сказал, что работа уборщиков не творческая? Компания в ярких комбинезонах воспроизвела известный снимок строителей нью-йоркского небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг.

Фото Pražské službyФото Pražské služby

Разве что высота более скромная, чем в первоисточнике.

Строительство Эмпайр-стейт-билдинг

Последний на данный момент «исторический» кадр появился в фейсбук-аккаунте 2 сентября.

Фото Pražské službyФото Pražské služby

На нем работники Pražské služby воспроизводят фотографию Джо Розенталя «Водружение флага нал Иводзимой».

Водружение флага нал Иводзимой

«В социальных сетях мы сделаем ставку на юмор. Мы верим, что нам это удается и что мы придерживаемся верного пути», — сообщил Aktualne.cz пресс-секретарь муниципальной компании Радим Мана.

Редакцию 420on.cz творчество коммунальщиков, как и их ежедневный непростой труд, не оставило равнодушным. Подписываемся и ждем новых фото.

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Темы
Прага коммунальные услуги социальные сети
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