Как развлекаются пражские уборщики. Фото

Минувшей зимой коммунальщики снялись на жижковском пешеходном переходе, спародировав культовую фотографию Beatles на Эбби-Роуд. Вот оригинал, найдите десять отличий.
Кадр нашел отклик у подписчиков, и Pražské služby продолжили в том же духе. Позже в соцсети появилось фото, где сотрудник компании предстает в образе не то Фредди Меркьюри, не то Реми Малека...
Фото Pražské služby
...но отсылка к «Богемской рапсодии» очевидна.
Кто сказал, что работа уборщиков не творческая? Компания в ярких комбинезонах воспроизвела известный снимок строителей нью-йоркского небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг.
Фото Pražské služby
Разве что высота более скромная, чем в первоисточнике.
Последний на данный момент «исторический» кадр появился в фейсбук-аккаунте 2 сентября.
Фото Pražské služby
На нем работники Pražské služby воспроизводят фотографию Джо Розенталя «Водружение флага нал Иводзимой».
«В социальных сетях мы сделаем ставку на юмор. Мы верим, что нам это удается и что мы придерживаемся верного пути», — сообщил Aktualne.cz пресс-секретарь муниципальной компании Радим Мана.
Редакцию 420on.cz творчество коммунальщиков, как и их ежедневный непростой труд, не оставило равнодушным. Подписываемся и ждем новых фото.