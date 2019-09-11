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В Праге наступает время осенних ярмарок

В Праге наступает время осенних ярмарок

Дмитрий Иволга 581 0
В субботу, 14 сентября, на Вацлавской площади и площади Республики откроются первые ярмарки осенне-зимнего сезона — святовацлавские. Их кульминацией станет историческое шествие, запланированное на 28 сентября — День святого Вацлава, покровителя Чехии.
Фото: facebook.com/praguemarkets
В Праге наступает время осенних ярмарок

Осенние ярмарки традиционно предлагают большой выбор угощений и напитков, но в этом году ожидается новинка — улитки, которых организатор праздника компания Taiko называет любимым лакомством средневековых королей. Гостей ярмарок на каждой из двух площадей ждут по 22 киоска, купить в которых можно будет прежде всего деликатесы, медовуху и вина чешского производства, а также вручную изготовленные изделия: свечи, осенние украшения для дома, керамику и многое другое. Прямо на месте кузнец изготовит мелкие сувениры. Ярмарка будет сопровождаться разнообразной культурной программой, посвященной Святому Вацлаву.

В субботу, 28 сентября, два раза состоится костюмированное Святовацлавское шествие. Оно начнется в 14:00 и 16:00 в нижней части Вацлавской площади. Во главе процессии будет князь Вацлав в сопровождении дружины, фехтовальщиков, танцовщиц и музыкантов, а княжеский герольд расскажет присутствующим о временах, когда жил главный чешский святой.

Также в этот день на Вацлавской площади с 13:00 до 13:45 будет звучать средневековая музыка, а между 15:00 и 16:00 пройдут рыцарские турниры и конкурсы для детей.

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Темы
Прага праздники Вацлавская площадь ярмарка
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