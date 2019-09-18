Аренда квартиры через Airbnb в Праге грозит неприятным сюрпризом

Гости Праги все чаще выбирают размещение в квартирах, которые снимают в интернете через специальные сервисы. Местные жители не в восторге от соседства с постоянно меняющимися шумными компаниями, но мало что могут сделать. А вот муниципальная компания, которая занимается освещением в чешской столице, нашла способ усложнить жизнь сдающим жилье (а заодно и снимающим).

Фото: Technologie hlavního města Prahy, a.s.

В чем проблема

Кроме шума, который создают туристы, и их часто безответственного подхода к сортировке мусора (когда установленные в подъездах серые контейнеры для смешанного мусора оказываются переполнены стеклотарой) Airbnb и другие подобные сервисы начали создавать еще одну проблему. Если раньше владельцы квартир или их представители лично встречались с отдыхающими для передачи ключей, то теперь для этого все чаще используются специальные контейнеры. Внешне они напоминают крупные замки и вызывают ассоциации с так называемыми замками любви на перилах мостов.

При чем же здесь городское освещение? При том, что размещаются эти контейнеры чаще всего на фонарных столбах – естественно, нелегально.

Коммунальщики на тропе войны

Около недели назад компания «Технологии Праги» (Technologie hlavního města Prahy, или THMP) сообщила в фейсбуке о том, что ее сотрудники начали срезать контейнеры со столбов. Предприятие призвало всех, кто увидит такие «замочки», сообщать о них по телефону 800 40 40 60.

Владельцы боксов также могут обратиться в компанию и, возместив ее расходы на восстановление порядка, получить свое имущество назад. Сама THMP никого не обзванивает, резонно отмечая, что на контейнерах обычно не указаны контакты.

Возможные последствия

Сколько контейнеров было срезано и за сколькими из них обратились владельцы, неизвестно, но в фейсбуке развернулось бурное обсуждение. Многие его участники поддержали действия коммунальщиков. В то же время некоторые обратили внимание на то, что действия THMP наносят ущерб репутации отдельных арендодателей и Airbnb в целом: если туристам, не обнаружившим ключ в ожидаемом месте, не удастся по какой-либо причине оперативно связаться с владельцем жилья (например, он будет в отъезде), им придется срочно искать другую квартиру. После этого они наверняка отметят средство размещения как «проблемное». Если таких случаев в чешской столице станет много, часть путешественников хотя бы на время откажется от бронирования квартир в Праге таким способом (несмотря на все его плюсы, включая большой выбор и выгодные цены).

Однако более вероятно, что сдающие оперативно отреагируют на ситуацию и либо вернутся к встречам для передачи ключей, либо станут размещать свои контейнеры в других местах, например на заборах или решетках окон первого этажа (где их тоже может кто-нибудь срезать). Туристам же в любом случае стоит учитывать, что ключей может не оказаться на месте, и как минимум держать под рукой контакты сдающих квартиру.