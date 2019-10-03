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Фестиваль света Signal Festival возвращается в Прагу

Фестиваль света Signal Festival возвращается в Прагу

Александра Кириченко 622 0
В этом году статус мероприятия, уже ставшего традиционным, повышен до фестиваля цифрового искусства и новых технологий. Пражане и гости столицы смогут с 10 по 13 октября с 19:00 до 24:00 увидеть 18 светомузыкальных инсталляций, проекций и шоу видеомаппинга.
Фото: Signal Festival
Фестиваль света Signal Festival возвращается в Прагу

Что Signal Festival предложит в этом году

Темой фестиваля, уже седьмого по счету, предсказуемо станет революция. Она объединит произведения чешских и зарубежных мастеров. На этот раз из 18 работ ровно половина принадлежит отечественным авторам и половина — иностранным. Из чешских участников стоит выделить архитектора Эву Йиржичну, которая недавно отметила 80-летний юбилей. Ее работа, носящая название «А что, если бы это было правдой», разместится в Вояновых садах на Малой стране. В центре светящегося объекта будет скрыт метеорит. Чтобы увидеть его, по задумкам автора, зрителям придется заглянуть в себя и испытать свою совесть. По этой причине частью инсталляции стало зеркало. Работа над произведением, по словам Йиржичны, заняла пять месяцев.

12 инсталляций будут расположены в новых для фестиваля точках, например на территории Министерства транспорта или Инвалидовны. Откроется фестиваль крупнейшей инсталляцией в своей истории. Лазерное шоу, подготовленное Якубом Пешком, покроет площадь в 180 тысяч кв. метров между набережной Сметаны и Стршелецким островом.

География фестиваля

Организаторы разделили все объекты на три трассы: маршрут на Малой стране предусматривает семь остановок, в
Старом городе — пять, в Карлине — еще шесть. Сориентироваться поможет мобильное приложение, работающее на iOS и Android.

Билеты на фестиваль Signal Festival

Шесть объектов, разбросанных по разным маршрутам (включая произведение Эвы Йиржичны), объединены в так называемую галерейную зону, предполагающую вход по единому билету. В предварительной продаже он стоит 250 крон и также дает возможность просмотра 3D-видеомаппинга на Тыршовом доме, подготовленного украинской студией SKILZ. На месте стоимость составит 300 крон. Также отдельно продаются билеты на аудиовизуальные концерты Soundscape, которые в течение четырех вечеров будут проходить в костеле У Сальватора при участии четырех чешских молодых артистов, которые постараются впечатлить публику сочетанием света, дыма и органной музыки. Стоимость — 190 крон.

Вход на все остальные мероприятия и объекты в рамках фестиваля — бесплатный.

Организаторы фестиваля предупреждают, что многие инсталляции не подходят для людей с эпилепсией.

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Темы
фестиваль искусство Прага
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