Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.82
USD
23.44
RUB
0.36
UAH
0.96
Энциклопедия Карта Погода
01n 8 °C
Прагу ждет «кризисная» пятница

Прагу ждет «кризисная» пятница

Дмитрий Иволга 5139 0
По стечению обстоятельств 11 октября в чешской столице состоится сразу несколько событий, предполагающих скопление людей и повышенную нагрузку на транспорт. Мало того, акции будут проходить в центре в непосредственной близости друг к другу, и некоторые из них могут угрожать общественной безопасности.
Прагу ждет «кризисная» пятница

Что произойдет в Праге 11 октября

Как отмечает сервер lidovky.cz, пятница грозит стать самой оживленной за последние годы. Причин тому несколько. 

Во-первых, в этот день состоится прощание с Карелом Готтом, скончавшимся 1 октября. 11 октября тело певца будет находиться во дворце Жофин на Славянском острове, напротив Национального театра, и все желающие смогут проститься с музыкантом с 08:00 до 22:00. Ожидается, что туда придут до 100 тысяч человек.

Во-вторых, в Праге запланировано открытие фестиваля света Signal Festival. Шоу открытия состоится на набережной Сметаны. Сколько именно зрителей придет, неизвестно, но в прошлом году весь фестиваль собрал 600 тысяч человек.

В-третьих, очередную акцию проведут участники экологической инициативы Extinction Rebellion, вдохновленной 16-летней шведской школьницей Гретой Тунберг. Они собираются съехаться в Прагу со всей Чехии и перекрыть движение в центре столицы. 

Наконец, вечером в пятницу состоится квалификационный матч чемпионата Европы – 2020 между футбольными сборными Чехии и Англии. Игра пройдет на стадионе Eden, но иностранные фанаты (включая широко известных английских хулиганов), как ожидается, будут собираться в районе Вацлавской и Староместской площадей. Всего в Прагу могут приехать около шести тысяч английских болельщиков – их число станет беспрецедентным.

Экстренные меры транспортников и полиции

Транспортное предприятие Праги (DPP) в эту пятницу обещает сократить интервалы между поездами в метро. Также в связи прощанием с Карелом Готтом изменится маршрут популярного трамвая №17: с 04:30 пятницы до 00:30 субботы он будет ходить через остановки Myslíkova и Národní třída прямо к станции Národní divadlo.

Больше всего работы полиции добавят футбольные фанаты. В центре города будет дежурить вдвое больше стражей порядка, чем во время других матчей, включая конные патрули и кинологов. Также к акции подключены полицейские вертолеты.

Из Англии вместе с болельщиками приедут 11 специально обученных полицейских, так называемых споттеров. Это будет самое массовое участие зарубежных стражей порядка в мерах безопасности на территории Чехии, связанных с футбольными матчами.

Армия на низком старте

Ранее сообщалось, что в траурном мероприятии на Славянском острове может принять участие армия. Позже поступило уточнение, что речь идет о символическом дежурстве у гроба представителей стражи Пражского Града в пятницу в Жофине и в субботу в храме Святого Вита. Тем не менее представители Министерства обороны отмечают, что по запросу правительства чешские военные готовы и к более широкому вовлечению в акцию.

Соседство горя и радости

Организаторов фестиваля Signal в последние дни неоднократно спрашивали, не планируют ли они отменить или перенести открытие в связи с прощанием с Карлом Готтом, которое будет проходить в непосредственной близости от пятничной проекции. На вопрос ответила вдова исполнителя Ивана Готтова: она сообщила, что ее муж не хотел бы отмены какой-либо культурой акции. Представители фестиваля в свою очередь выразили надежду, что участники обоих мероприятий проявят друг к другу взаимное уважение.

Темные лошадки

В текущей ситуации больше всего сюрпризов (и вряд ли приятных) стоит ожидать от экоактивистов. Пока неизвестно, ни сколько борцов с изменением климата соберется в Праге, ни какие объекты инфраструктуры они попытаются заблокировать. Обнадеживает лишь то, что предыдущая акция Fridays for Future в чешской столице была не слишком масштабной по сравнению с другими городами.

Рассказать всем:
Темы
Прага полиция фестиваль футбол сборная Чехии по футболу транспорт демонстрация
Читайте
по теме 
Антон Юрьев: На русском языке о Праге такого еще не рассказывали
10.10.2019 16:30 Интервью
Антон Юрьев: На русском языке о Праге такого еще не рассказывали
698 0
Синие, фиолетовые и оранжевые: что нужно знать о парковочных зонах в Праге
08.10.2019 20:13 Авто
Синие, фиолетовые и оранжевые: что нужно знать о парковочных зонах в Праге
1074 0
Стену Леннона на Кампе отреставрируют за 250 тысяч крон
08.10.2019 11:06 Культура
Стену Леннона на Кампе отреставрируют за 250 тысяч крон
1200 0
На автомагистрали D10 столкнулись 12 автомобилей
08.10.2019 08:48 Общество
На автомагистрали D10 столкнулись 12 автомобилей
2601 0
Последние новости:
10
октября
Škoda Transportation заключила контракт на поставку вагонов для варшавского метро на 8 млрд крон
10.10.2019 13:50 Экономика
Škoda Transportation заключила контракт на поставку вагонов для варшавского метро на 8 млрд крон
241 0
В Либерецком крае зафиксировано 69 случаев желтухи
10.10.2019 11:40 Общество
В Либерецком крае зафиксировано 69 случаев желтухи
331 0
Экологи готовят акции протеста в конце недели
10.10.2019 10:04 Общество
Экологи готовят акции протеста в конце недели
370 0
В выходные в Чехию вернется лето
10.10.2019 08:59 Общество
В выходные в Чехию вернется лето
997 0
09
октября
Страховые компании в Чехии будут оплачивать лечение медицинской коноплей
09.10.2019 15:23 Экономика
Страховые компании в Чехии будут оплачивать лечение медицинской коноплей
1372 0
Две остравские компании взломали систему ЕЕТ
09.10.2019 12:17 Экономика
Две остравские компании взломали систему ЕЕТ
824 0
В Пардубице расследуют дело об очередной ошибке врачей
09.10.2019 10:54 Общество
В Пардубице расследуют дело об очередной ошибке врачей
881 0
Индивидуальные предприниматели с 2021 года будут платить фиксированный налог в 5500 крон в месяц
09.10.2019 08:53 Экономика
Индивидуальные предприниматели с 2021 года будут платить фиксированный налог в 5500 крон в месяц
1517 0
08
октября
Жуки-короеды могут уничтожить половину хвойных лесов в Чехии
08.10.2019 12:12 Экономика
Жуки-короеды могут уничтожить половину хвойных лесов в Чехии
1107 0
Стену Леннона на Кампе отреставрируют за 250 тысяч крон
08.10.2019 11:06 Культура
Стену Леннона на Кампе отреставрируют за 250 тысяч крон
1200 0


Мобильная версия