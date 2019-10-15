Что означают названия районов Праги. Часть 1

Прага состоит из 112 районов — кадастровых территорий. Названия некоторых из них кажутся странными не только иностранцам, но и чехам. Пролить свет на происхождение и значение этих топонимов постарались в Институте чешского языка.

Прага 1

В самом сердце чешской столицы с названиями районов все прозрачно. Старе-Место (Staré Město) — это Старый город. Наименование закрепилось после того, как Карел IV заложил Нове-Место (Nové Město) — Новый город.

Мала-Страна (Malá Strana) изначально называлась Меньшим пражским городом (Menší město pražské). Оба варианта — и старый, и современный — намекают на меньшие масштабы и меньшую значимость поселения по сравнению с прилегающими Градчанами (Hradčany).

Последние, кстати, названы в честь людей, которые проживали в данном месте. Градчане (hradčané) — это жители небольшой крепости.

Наконец, Йозефов (Josefov), исторически еврейский район, получил свое имя в начале XIX века в честь императора Йозефа II, чьи реформы добавили прав еврейскому населению.

Прага 2

Название одного из самых фешенебельных районов Праги, Винограды (Vinohrady), напрямую связано с виноградом и виноградниками. Изначально эта территория называлась Виноградниковыми горами (Viniční hory), потом — Королевскими Виноградами, и лишь в 1968 году стала просто Виноградами. Винодельни здесь существуют до сих пор — в парке Гребовка, или Гавличковы сады.

Вышеград (Vyšehrad), как несложно догадаться, — это крепость, расположенная на высокой скале. В старочешском языке это слово также обозначало убежище.

Прага 3

Жижков (Žižkov), единственная кадастровая территория, входящая в Прагу 3 полностью, носит имя полководца Яна Жижки. Будучи предводителем гуситов, он одержал в 1420 году победу в битве на холме Витков.

Прага 4

Становится интереснее: переходим к менее очевидным топонимам. Есть и свои минусы: происхождение некоторых из них пока остается загадкой даже для ученых.

С районом Подоли (Podolí) все довольно просто. Эта плоская низинная территория в долине (údolí), протянувшейся вдоль Влтавы.



Название Нусле (Nusle) произошло от более старого Неосвитлы (Neosvitly). Им обозначали людей, которые живут на плохо освещенной территории, в потемках, в данном случае в Нусельской долине.



Район Михле (Michle) унаследовал свое имя у деревни, основанной неким Михелем.



Название Крч (Krč) произошло от старочешского слова, которое буквально означало «пень». В этом месте в свое время, вероятно, после вырубки было много пней, отчаянно нуждавшихся в выкорчевывании.

Имя района Лготка (Lhotka) происходит от старочешского существительного lhóta, родственного современному слову lhůta — срок. Здесь находилось новое поселение, жители которого на определенный срок были освобождены от крепостных повинностей.

Что касается Браника (Braník), его название произошло от слова branný — отсылка к броне, а не к брани. В свое время Браник был укрепленным холмом.

Название района Годковички (Hodkovičky) произошло от имени собственного Годек: здесь находилась деревня, которой владели люди с фамилией Годковы.

Прага 5

Вариантов происхождения названия Смихова (Smíchov) несколько. Наиболее правдоподобный — в этом месте находился двор некого Смиха. Также говорят, что в давние времена здесь проживало смешанное население. Самая эффектная, но неправдоподобная версия — якобы Смихов связан со смехом мифологического героя Горимира после прыжка с Вышеграда.

Район Радлице (Radlice) назван по имени помещика, владевшего здешней деревней, — Радла.



У Йинонице (Jinonice) похожая история. Раньше это место называлось Нинонице от имени Нинонь: деревня принадлежала семье Ниноньовых.

Район Коширже (Košíře) носит название, восходящее к дославянскому периоду. К сожалению, его значение языковедам пока неизвестно. В тупик ученых заводит и соседний Мотол (Motol).

А вот с названием Глубочепы (Hlubočepy) все очевидно: район находится на территории бывшей деревни, жителям которой приходилось черпать воду из очень глубоких колодцев.

О названиях районов в Праге 6 — Праге 10 читайте в следующем материале.

По материалам blesk.cz