Катки в Праге: где покататься в сезоне 2019/2020

На носу не только Рождество и Новый год, но и открытие в Праге катков, которые смогут работать даже при явно положительной температуре. Где можно будет покататься в ближайшие недели и какие катки уже заработали?

Каток на Летне

Один из самых популярных пражских катков в этом году вновь откроется на Летне, напротив футбольного стадиона «Спарта». На самом деле здесь будет даже два катка, основной площадью 40 на 20 метров и детский площадью 22 на 10 метров.

Покататься можно будет ежедневно с 09:00 до 21:00, темное время суток — при искусственном освещении. Ожидается, что лед выдержит температуры до +15°C, так что катание продлится до марта. Для посетителей готовят отапливаемый павильон, где можно переобуться, отдохнуть и перекусить, и пункт проката коньков.

Где: Letenská pláň, Прага 7

Дата открытия: 29 ноября 2019 года

Каток на «Кулатяке»

В Праге 6 зальют каток на площади Vítězné náměstí, известной в народе как Кулатяк. Кроме пункта проката, гардероба и общепита там предполагается школа катания для начинающих. Проработает каток до конца февраля.

Где: Vítězné náměstí, Прага 6

Дата открытия: середина ноября

Каток на площади Ovocný trh

В центре Праги маленький, да удаленький каток откроется в День святого Микулаша и проработает до конца января. Будет тесно и весело.

Где: Ovocný trh, Прага 1

Дата открытия: 5 декабря 2019 года

Каток у ТЦ «Черный Мост»

Каток перед западным ходом в магазин уже работает! Его площадь — 30 на 20 метров, часы работы — ежедневно с 09:00 до 21:00. Вход для детей до пяти лет бесплатный, остальным придется заплатить 80 крон. Закроется каток 28 февраля 2020 года.

Дата открытия: 9 ноября 2019 года

Где: Centrum Černý Most, Chlumecká 765/6, Прага 9

Катки в Праге 8

Руководство административного района в этом зимнем сезоне организовало сразу два катка – у школы на улице Glowackého и на месте летней купальни Ládví. Первая точка откроется 25 ноября, вторая – 6 декабря. В обоих случаях в первой половине дня каток будет предназначен для школьников, после обеда – для всех желающих, а с 20:00 до 22:00 ледовую поверхность можно арендовать. Прокат коньков тоже организуют.

Где: Glowackého 555/6, Прага 8 и Štíbrova 1776/17, Прага 8

Дата открытия: 25 ноября и 6 декабря 2019 года

Другие катки в Праге

По выходным двери для общественности распахнут зимние стадионы. Так, с начала ноября можно кататься на стадионе «Николайка» в Праге 5, а «Бронзовка» в Праге 13 готовится открыть сезон 16 ноября. В зависимости от погоды «коробку» на улице Na Františku зальют к 18 или 25 ноября.

Руководство Карлинских казарм намекнуло, что каток здесь, скорее всего, будет работать и в этом году, но деталей пока не сообщило.