Ангельское Рождество на Староместской площади и другие праздничные ярмарки сезона 2019/2020

Прагу понемногу охватывает рождественское настроение: праздничные ярмарки открываются одна за другой. 30 ноября заработает самая главная из них — на Староместской площади. Чего от нее ждать в этом году и где еще в Праге действуют рождественские рынки?

Фото: пресс-служба Taiko

Рождественская ярмарка в Праге на Староместской площади

В этом году, как и в предыдущие, ее организует компания Taiko. Посетителей ждут 99 киосков, в которых можно будет купить как традиционные угощения и напитки вроде колбасок, колена, пряников, печеных каштанов, трдельника, глинтвейна и пунша, так и относительную экзотику (устрицы, креветки и фруктовое фондю) и международную классику (бургеры), а также разнообразные праздничные украшения и сувениры. Прямо у сцены организуют благотворительную продажу.

Цветами ярмарки выбраны золотой и белый с вкраплениями красного и зеленого. Темой этого года будет ангельское Рождество, а значит, площадь украсят ангелами. Они будут «парить» над головами посетителей недалеко от наряженной елки. Кстати, о елке, которую привезли из города Семилы. Высота дерева после необходимых манипуляций уменьшилась до 22 метров. На его украшение ушло 4,5 км гирлянд с теплым желтым свечением, 40 ангелов, а также белые и красные шары, звезды и пряники. Иллюминация впервые засветится в 16:30 в субботу, 30 ноября, под композицию композитора Вадима Петрова «Крконошские сказки». Она уже звучала на Староместской площади два года назад и вызвала огромный отклик у публики. Второй используемой мелодией станет «Somewhere in my memory» Джона Уильямса.

Так как включение иллюминации на главной елке страны традиционно вызывает у жителей и гостей Праги большой интерес, в этом году оно состоится не один раз, а будет повторяться каждый час до 21:30.

У елки разместится традиционный вертеп, а с другой стороны — заснеженная деревенька, выполняющая функцию фотоуголка. На Староместской площади установят и другие объекты для фотографирования, например гигантский венок из омелы, под которым принято целоваться на Рождество.

Также на площади будет сцена, на которую в свободное от выступлений время можно будет подняться, чтобы сделать фото, и уже привычный мостик посередине, позволяющий окинуть взглядом всю ярмарку.

В этом году организаторы делают ставку на экологичность (в рамках проекта 100% BIO отходы будут перерабатываться в форме компоста, хотя это увеличит затраты в десять раз) и на регулярную уборку территории возле Староместской площади, на что дополнительно выделено 230 тысяч крон. Когда праздники завершатся, еловую хвою передадут Пражскому зоопарку на корм животных, а из массива ели изготовят столы.

Рождественская ярмарка на Староместской площади будет открыта с 30 ноября 2019 года по 6 января 2020 года с 10:00 до 22:00, некоторые киоски с едой — до 24:00. С культурной программой можно познакомиться здесь.

Рождественская ярмарка на Вацлавской площади

У этого рынка тот же организатор, и оформление будет аналогичным. Ярмарка расположится в нижней части площади и будет работать с 30 ноября 2019 года по 6 января 2020 года с 10:00 до 22:00. Для посетителей подготовят 26 киосков, а иллюминацию на елке в первый раз включат в субботу, 30 ноября, в 17:00 — чтобы люди, насладившись шоу на Старомаке, могли успеть и сюда.

Ярмарка на площади Республики

Это третий проект компании Taiko, и, пожалуй, самый скромный из всех. Киоски у ТЦ «Палладиум» простоят только до 30 декабря. Кстати, еще один рождественский рынок уже работает совсем рядом, в другой части площади у ТЦ Stará Celnice (супермаркет Billa).

Ярмарка на Пражском Граде

Елка на Пражском Граде установлена за собором Святого Вита, на площади Святого Йиржи. Там же расположился и рынок со стандартным туристическим ассортиментом. С понедельника по четверг киоски открыты с 09:00 до 18:00, с пятницы по воскресенье — до 19:00. Завершится работа 6 января.

Рождественская ярмарка на площади Мира

Это один из самых любимых праздничных базаров жителей Праги — он проходит в красивом месте, у костела Святой Людмилы, довольно близко к центру, но при этом не полностью туристический. Все как всегда: вертеп, трдельник, сваржак. В прошлые годы здесь продавали очаровательных фей на новогоднюю елку. Есть ли они в этом году, мы пока не проверили.

Ярмарка закроется 24 декабря (что говорит о ее нетуристической направленности), а пока работает с 10:00 до 19:00.

Рождественский рынок Manifesto

Это, пожалуй, самый необычный рождественский рынок в Праге, который несколько лет назад мы назвали бы хипстерским. В прошлом году он работал в культурно-развлекательном пространстве у автовокзала «Флоренц» в первый раз, а в этом к нему присоединился второй Manifesto на Смихове. Ярмарки будут открыты до января с четверга по воскресенье с 11:00 до 22:00. В программе — музыкальные выступления, глинтвейн из дизайнерских фарфоровых красно-белых кружек и стрит-фуд со всего мира. У «Флоренца» не только установили пятиметровую елку, но и развесили хрустальные люстры. В обоих пространствах не придется мерзнуть: там есть отапливаемые прозрачные иглу, места в которых можно забронировать заранее. Кстати, оплата на Manifesto принимается только картой.

Manifesto / Alexandra Siebenthal

Разумеется, этим список рождественских ярмарок в Праге в сезоне 2019/2020 не исчерпывается. Например, до 24 декабря рынок будет работать на Тылопой площади в Праге 2, до 23 декабря — у метро «Андел» (Прага 5), до 21 декабря — в выставочном комплексе «Голешовице» (Прага 7), с 1 по 24 декабря — на площади Йиржи из Подебрад (Прага 3).