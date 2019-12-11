Xmas Bubbles: сказочный Адвент в Славянском доме

Возможно, вам доводилось проводить в этом саду в стиле необарокко летние вечера под тенями столетних платанов. Теперь сад Славянского дома готов к прохладной и даже морозной зимней поре: в нем установили прозрачные обогреваемые иглу, внешне напоминающие пузырьки шампанского.
Эта ассоциация возникла не случайно: здесь можно попробовать уникальный напиток — игристый глинтвейн, который, как утверждают представители заведения, не готовят больше нигде на свете, поэтому весь рождественский проект носит название Xmas Bubbles. В винной карте представлены и более традиционные напитки с пузырьками и без, а маленьких гостей ждет горячий шоколад с зефиром.
В качестве угощений посетителям предлагают, например, белые французские колбаски или тулузские колбаски с запеченным картофелем. И это еще не все!
Выиграет тот, чье фото соберет больше всего лайков! Победитель будет объявлен в сториз Instagram-акканута Славянского дома 1 января 2020 года.
В пору Адевента сад Славянского дома открыт с 10:00 до 23:00. Попасть в него можно прямо с оживленной улицы Na Příkopě или с площади Senovážné náměstí.
Адрес Славянского дома (Slovanský dům): Na Příkopě 859/22, Прага 1.