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Xmas Bubbles: сказочный Адвент в Славянском доме

Xmas Bubbles: сказочный Адвент в Славянском доме

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Центр Праги накануне праздников превратился в большую рождественскую ярмарку с ароматом глинтвейна, сияющей иллюминацией и столпотворением туристов. Однако в самом сердце чешской столицы можно спрятаться от суеты и при этом в полной мере насладиться праздничной атмосферой. Где? В саду Славянского дома.
Xmas Bubbles: сказочный Адвент в Славянском доме

Возможно, вам доводилось проводить в этом саду в стиле необарокко летние вечера под тенями столетних платанов. Теперь сад Славянского дома готов к прохладной и даже морозной зимней поре: в нем установили прозрачные обогреваемые иглу, внешне напоминающие пузырьки шампанского.

Эта ассоциация возникла не случайно: здесь можно попробовать уникальный напиток — игристый глинтвейн, который, как утверждают представители заведения, не готовят больше нигде на свете, поэтому весь рождественский проект носит название Xmas Bubbles. В винной карте представлены и более традиционные напитки с пузырьками и без, а маленьких гостей ждет горячий шоколад с зефиром.

Slovanský dům

В качестве угощений посетителям предлагают, например, белые французские колбаски или тулузские колбаски с запеченным картофелем. И это еще не все!

Вы можете принять участие в праздничном конкурсе и выиграть ваучер в один из ресторанов Славянского дома на сумму в 3000 крон. Чтобы попытать счастье, достаточно сфотографироваться в украшенном к Рождеству саду и опубликовать снимок в Instagram с хештегом #vanocnizahradasd

Выиграет тот, чье фото соберет больше всего лайков! Победитель будет объявлен в сториз Instagram-акканута Славянского дома 1 января 2020 года.

В пору Адевента сад Славянского дома открыт с 10:00 до 23:00. Попасть в него можно прямо с оживленной улицы Na Příkopě или с площади Senovážné náměstí.

Адрес Славянского дома (Slovanský dům): Na Příkopě 859/22, Прага 1.

 

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Темы
Прага Рождество рестораны Новый год
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