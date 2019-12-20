Рождество в Пражском зоопарке

Зоопарк Праги открыт для посещения круглый год, и зимой здесь не менее интересно, чем летом! Кроме того, на зимние праздники для гостей зоосада подготовлена богатая сопроводительная программа с вручением подарков животным, тематическими кормлениями, викторинами для самых маленьких и многим другим.

Фото: автор всех снимков в материале — Petr Hamerník, Zoo Praha

Пражский зоопарк находится недалеко от центра чешской столицы, в окружении уникального ландшафта на берегу реки Влтавы. Он был открыт в 1931 году и за 88 лет своего существования зарекомендовал себя как один из лучших зоопарков мира. Пользователи сервера для путешественников TripAdvisor регулярно называют его одним из своих любимых зоопарков на свете.

На территории Пражского зоопарка вы найдете разнообразную коллекцию зверей из разных уголков мира. Для вас подготовлено 14 уникальных павильонов и более 150 экспозиций. Детям, несомненно, понравится игровая территория резервации «Бороро», детский трамвай и детский зоопарк.

Сопроводительная программа, акции в рамках которой проходят круглый год, делает посещение зоопарка еще более интересным и разнообразным.

В Пражском зоопарке стремятся содержать животных в условиях, наиболее близких к естественным. Большое внимание уделяется сохранению видов, находящихся под угрозой. Для некоторых из них ведутся глобальные племенные книги. Всемирную известность получил проект по разведению лошадей Пржевальского с их последующим возвращением в дикую природу «Возвращение диких лошадей в Монголию», который реализуется с 2011 года. Другой проект зоопарка Праги, «Бродячий автобус», нацелен на охрану горилл в Центральной Африке. Также стоит упомянуть, например, сохранение гангского гавиала в Индии.

В 2018 году Пражский зоопарк посетили более 1,4 млн человек. Зоосад открыт каждый день круглый год.

Детеныши 2019 года

К концу ноября в Пражском зоопарке родилось (или вылупилось) 1282 детеныша 207 видов, и малышей становится все больше. Среди молодняка этого года – детеныши капского морского котика, кошачьего лемура, большого рыжего кенгуру, чакского пекари и кубинской хутии.

Предлагаем вам посмотреть видео о главных успехах в разведении.

Павильон «Дом Ракоса»

Среди объектов, ради которых стоит посетить Пражский зоопарк, можно отметить новый павильон «Дом Ракоса», где собрана коллекция редких птиц. Он открылся 28 октября этого года. «Дом Ракоса» — единственное место в Чешской Республике и даже во всей Европе, где можно увидеть некоторые из видов. Павильон уникален не только благодаря птицам, которые в нем обитают, но и тем, как в нем организована экспозиция. Птицы из разных уголков планеты представлены в естественных для них ландшафтах. «Дом Ракоса» находится всего в паре шагов от главного входа. Жемчужина павильона — малый гиацинтовый ара, редкий попугай, который в середине двадцатого столетия считался вымершим в дикой природе.

Посмотрите видео, посвященное «Дому Ракоса» и его обитателям.

Рождественская программа

На Рождество Пражский зоопарк подготовил для своих посетителей насыщенную программу.

24 декабря, в Сочельник, вы можете принести подарки для зверей: сухую выпечку, свежие или сушеные фрукты и овощи, все виды орехов, бисквиты, старые покрывала и постельное белье. Их передадут животным в последующие дни. Для гостей тоже подготовят приятные мелочи.

25-26 декабря у посетителей будет возможность посмотреть рождественскую программу с участием животных в празднично оформленной резервации «Бороро». Детей там будут ждать маленькие сюрпризы.

28-30 декабря будут проходить рождественские кормления животных, передача им подарков, принесенных посетителями в Сочельник, а также непроданных рождественских елей.

Подробную программу можно узнать здесь.

Программа на январь

Праздничная программа, разумеется, продолжится и после Рождества.

1 января 2020 года состоится специальное новогоднее кормление животных, дополненное демонстрацией кормов и продуктов природы, а маленькие посетители получат маленькие призы за правильные ответы на вопросы викторины.

6 января по территории зоопарка Праги будут ходить Три короля в традиционных костюмах и дарить детям подарки.

25 января посетители смогут отметить Международный день зебр. Акция будет сопровождаться богатой тематической программой.

График работы

В декабре-январе зоопарк открыт с 09:00 до 16:00. Кассы перестают работать за полчаса до закрытия. 24 декабря кассы, павильоны и рестораны открыты до 14:00. На территории зоопарка в Сочельник можно находиться до 14:00.

Билеты

Цена билетов для взрослых составляет 200 крон, для детей — 150 крон. До конца 2019 года действует акция, которая дает возможность каждое воскресенье купить детский билет за 50 крон вместо 150. Вместе с каждым взрослым билетом можно купить до двух детских по специальной цене.

Подробную информацию можно узнать здесь.

Как добраться до Пражского зоопарка

Прямо ко входу в зоопарк от метро «Надражи Голешовице» (линия C) ходит автобус №112. О других вариантах проезда на общественном транспорте можно узнать здесь.

Если вы хотите приехать в Пражский зоопарк на машине, изучите информацию о парковке по этой ссылке.

Перекусить, отдохнуть и согреться вы сможете в нескольких ресторанах и кафе на территории зоопарка Праги.

Пражский зоопарк ждет вас!

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