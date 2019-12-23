Как будет ходить транспорт в Праге на Рождество и в Новый год

В понедельник, 23 декабря, транспорт ходит по расписанию рабочих дней, выпадающих на каникулы. Не ездят трамваи №№4 и 21, №16 – лишь на участке Lehovec – Kotlářka.
Не ходит автобус №182, а поезда придерживаются обычного расписания для рабочего дня.
24 декабря, в Сочельник (вторник), транспорт ходит как по субботам на каникулах.
В метро после 18:00 интервал между составами увеличивается до 20 минут.
Дневные маршруты трамваев перестают ходить в 18:00, и в это же время на трассы выезжают ночные трамваи. До 07:00 они курсируют с интервалами в 30 минут.
Все дневные автобусы, кроме следующего в аэропорт №119, также не ездят после 18:00. С 18:00 до 07:00 ночные автобусы ходят с интервалами в 30-60 минут.
Также с 18:00 не работают паромы и фуникулер на Петршине.
Поезда ходят по расписанию воскресенья и прекращают движение в 18:00-20:00, кроме линий S1, S2, S4, S7 и S9, которые обслуживаются до 22:00 с интервалом 60 минут.
В ночь с 24 на 25 декабря не будут ходить и поезда дальнего следования с Главного вокзала.
В среду, 25 декабря, общественный транспорт работает как в воскресенье на каникулах.
Трамваи начинают движение по расписанию в районе 07:00, как и автобусы, кроме №119, который курсирует с 04:30.
Поезда ходят по расписанию воскресенье и, соответственно, государственного праздника.
26 декабря, в четверг, во второй день Рождества, весь транспорт придерживается расписания для воскресенья и каникул. Не ходит автобус №143.
27 декабря, в пятницу, расписание такое же, как в понедельник, 23 декабря.
28-20 декабря, в субботу-воскресенье, транспорт ходит как в субботу и воскресенье соответственно во время каникул. Снова не работает автобусный маршрут №143.
30 декабря расписание такое же, как 23 и 27-го.
31 декабря, в канун Нового года (напоминаем, это вторник), транспорт ходит по расписанию рабочего дня, выпадающего на каникулы.
Работа метро продлена до 02:30, интервалы между поездами составят 10 минут. Последние составы на линии A отправятся со станции «Немоцнице Мотол» в 01:51, «Депо Гостиварж» – в 01:53, на линии В в 01:40 со станции «Зличин» и в 01:45 от «Черного моста», на линии С – в 01:44 от «Летнян» и в это же время от «Гайе».
Трамваи ходят по дневному расписанию приблизительно до 22:00. Не ходят маршруты №№4 и 21, а №16 – лишь на участке Lehovec – Kotlářka. Интервалы между ночными трамваями с 22:00 до 03:30 составят 15 минут, позже и до 07:00 – 20 минут.
Автобусы в 22:00 переходят на ночное расписание. Автобус №182 не ходит, а после 02:30 интервалы составляют 15, 30 или 60 минут в зависимости от маршрутов.
Поезда прекращают движение в 20:00, кроме линий S, которые продолжат ходить раз в час до 22:00. При этом маршрут S34 не обслуживается с 18:00. В ночь на 1 января прекращается движение поездов дальнего следования с Главного вокзала. С 22:00 отключается фуникулер.
1 января 2020 года транспорт с 07:00 ходит по воскресному расписанию (хотя это среда).
2-3 января действует такой же график, как 23 декабря, а 4-5 января транспорт придерживается расписания для субботы и воскресенья, выпадающих на каникулы.
Призываем вас внимательно изучать информацию на остановках и на сайте Транспортного предприятия Праги.