Как будет ходить транспорт в Праге на Рождество и в Новый год

Транспортное предприятие Праги сообщило, какие изменения произойдут в расписании движения метро, трамваев, автобусов и поездов городских линий S в зимние праздники, в том числе в новогоднюю ночь 2019/2020.

Фото: facebook.com/DopravniPodnikPraha

В понедельник, 23 декабря , транспорт ходит по расписанию рабочих дней, выпадающих на каникулы. Не ездят трамваи №№4 и 21, №16 – лишь на участке Lehovec – Kotlářka.

Не ходит автобус №182, а поезда придерживаются обычного расписания для рабочего дня.

24 декабря, в Сочельник (вторник) , транспорт ходит как по субботам на каникулах.

В метро после 18:00 интервал между составами увеличивается до 20 минут.

Дневные маршруты трамваев перестают ходить в 18:00, и в это же время на трассы выезжают ночные трамваи. До 07:00 они курсируют с интервалами в 30 минут.

Все дневные автобусы, кроме следующего в аэропорт №119, также не ездят после 18:00. С 18:00 до 07:00 ночные автобусы ходят с интервалами в 30-60 минут.

Также с 18:00 не работают паромы и фуникулер на Петршине.

Поезда ходят по расписанию воскресенья и прекращают движение в 18:00-20:00, кроме линий S1, S2, S4, S7 и S9, которые обслуживаются до 22:00 с интервалом 60 минут.

В ночь с 24 на 25 декабря не будут ходить и поезда дальнего следования с Главного вокзала.

В среду, 25 декабря , общественный транспорт работает как в воскресенье на каникулах.

Трамваи начинают движение по расписанию в районе 07:00, как и автобусы, кроме №119, который курсирует с 04:30.

Поезда ходят по расписанию воскресенье и, соответственно, государственного праздника.

26 декабря, в четверг , во второй день Рождества, весь транспорт придерживается расписания для воскресенья и каникул. Не ходит автобус №143.

27 декабря, в пятницу , расписание такое же, как в понедельник, 23 декабря.

28-20 декабря , в субботу-воскресенье, транспорт ходит как в субботу и воскресенье соответственно во время каникул. Снова не работает автобусный маршрут №143.

30 декабря расписание такое же, как 23 и 27-го.

31 декабря, в канун Нового года (напоминаем, это вторник), транспорт ходит по расписанию рабочего дня, выпадающего на каникулы.

Работа метро продлена до 02:30, интервалы между поездами составят 10 минут. Последние составы на линии A отправятся со станции «Немоцнице Мотол» в 01:51, «Депо Гостиварж» – в 01:53, на линии В в 01:40 со станции «Зличин» и в 01:45 от «Черного моста», на линии С – в 01:44 от «Летнян» и в это же время от «Гайе».

Трамваи ходят по дневному расписанию приблизительно до 22:00. Не ходят маршруты №№4 и 21, а №16 – лишь на участке Lehovec – Kotlářka. Интервалы между ночными трамваями с 22:00 до 03:30 составят 15 минут, позже и до 07:00 – 20 минут.

Автобусы в 22:00 переходят на ночное расписание. Автобус №182 не ходит, а после 02:30 интервалы составляют 15, 30 или 60 минут в зависимости от маршрутов.

Поезда прекращают движение в 20:00, кроме линий S, которые продолжат ходить раз в час до 22:00. При этом маршрут S34 не обслуживается с 18:00. В ночь на 1 января прекращается движение поездов дальнего следования с Главного вокзала. С 22:00 отключается фуникулер.

1 января 2020 года транспорт с 07:00 ходит по воскресному расписанию (хотя это среда).

2-3 января действует такой же график, как 23 декабря, а 4-5 января транспорт придерживается расписания для субботы и воскресенья, выпадающих на каникулы.

Призываем вас внимательно изучать информацию на остановках и на сайте Транспортного предприятия Праги.