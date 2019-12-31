Где и когда в Праге пройдет новогодний фейерверк и видеопроекция

До Нового года остались считанные часы. В полночь чешская столица будет бурлить фейерверками, но масштабное (хотя и не официальное) новогоднее шоу по традиции состоится 1 января, как и официальный видеомаппинг.

Фото: © 2019 Prague City Tourism

Видеопроекция от пражской мэрии

Мэр Праги Зденек Гржиб еще год назад выступил с инициативой заменить салют на видеопроекцию — видеомаппинг, так как фейерверк вредит живой природе, прежде всего птицам. Летом об этом решении было объявлено официально.

Итак, новогоднюю видеопроекцию можно будет 1 января 2020 года увидеть на историческом здании Национального музея на Вацлавской площади. Она будет организована в три сеанса: в 18:15, 19:15 и 20:15 . Три раза повторят одну и ту же программу. Шоу носит название «Мы, Прага» и продлится десять минут, в течение которых в сопровождении музыки друг друга сменят семь изображений.

Новогодний салют — 2020

Однако салют тоже состоится. Сразу после объявления мэрии энтузиасты начали собирать деньги на его проведение. Процесс шел не очень успешно, и до недавнего времени было неясно, будет ли фейерверк, и если да — то где. В итоге осенью приютить его согласилась Прага 2.

Огненное шоу под названием «Прага божественная» пройдет 1 января 2020 года в 18:00 . Оно будет в том числе посвящено Карелу Готту, который ушел из жизни в 2019 году. Организаторы утверждают, что вред фейерверков преувеличен: например, по их словам, он пугает птиц и вредит им меньше, чем другая деятельность людей, а человеческий слух гораздо заметнее портят концерты.