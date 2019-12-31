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Где и когда в Праге пройдет новогодний фейерверк и видеопроекция

Где и когда в Праге пройдет новогодний фейерверк и видеопроекция

Александра Кириченко 5497 0
До Нового года остались считанные часы. В полночь чешская столица будет бурлить фейерверками, но масштабное (хотя и не официальное) новогоднее шоу по традиции состоится 1 января, как и официальный видеомаппинг.
Фото: © 2019 Prague City Tourism
Где и когда в Праге пройдет новогодний фейерверк и видеопроекция

Видеопроекция от пражской мэрии

Мэр Праги Зденек Гржиб еще год назад выступил с инициативой заменить салют на видеопроекцию — видеомаппинг, так как фейерверк вредит живой природе, прежде всего птицам. Летом об этом решении было объявлено официально. 

Итак, новогоднюю видеопроекцию можно будет 1 января 2020 года увидеть на историческом здании Национального музея на Вацлавской площади. Она будет организована в три сеанса: в 18:15, 19:15 и 20:15. Три раза повторят одну и ту же программу. Шоу носит название «Мы, Прага» и продлится десять минут, в течение которых в сопровождении музыки друг друга сменят семь изображений.

Новогодний видеомаппинг в Праге

Новогодний салют — 2020

Однако салют тоже состоится. Сразу после объявления мэрии энтузиасты начали собирать деньги на его проведение. Процесс шел не очень успешно, и до недавнего времени было неясно, будет ли фейерверк, и если да — то где. В итоге осенью приютить его согласилась Прага 2.

Огненное шоу под названием «Прага божественная» пройдет 1 января 2020 года в 18:00. Оно будет в том числе посвящено Карелу Готту, который ушел из жизни в 2019 году. Организаторы утверждают, что вред фейерверков преувеличен: например, по их словам, он пугает птиц и вредит им меньше, чем другая деятельность людей, а человеческий слух гораздо заметнее портят концерты.

Как бы то ни было, салют пройдет на Вышеграде. Его запустят с бастиона между парками «Фолиманка» и «Зтраченка». Шоу продлится 12 минут 20 секунд. Наблюдать за ним можно будет, например, с площади перед Конгресс-центром, где расположат музыкальную аппаратуру.

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Темы
Прага Новый год фейерверк
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