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Собаки в Праге: немного цифр и любопытных фактов

Собаки в Праге: немного цифр и любопытных фактов

Александра Кириченко 1226 0
Чехи известны как нация собаководов. И хотя в последние годы кошки, которых не нужно выгуливать два-три раза в день, набирают все большую популярность, собак в чешских городах (не говоря про деревни) по-прежнему много. И Прага не исключение. Сколько же собаководов в чешской столице? А собак? И какие имена чаще всего дают четвероногим питомцам?
Собаки в Праге: немного цифр и любопытных фактов

Сколько собак проживает в Праге

В Праге учет собак, или, на чешский манер, псов, ведется уже пятнадцать лет. По данным на 31 декабря 2019 года, в городе зарегистрировано 86 033 животных этого вида. Их содержат 77 897 владельцев. Таким образом, людей, у которых больше одной собаки, в Праге сейчас мало. 

Больше всего животных зарегистрировано в районах Прага 4, 6 и 10.

Любопытно отследить, как менялось количество собак в чешской столице. В 2008 году их было 82 230. К 2016 году цифра достигла 100 544, но уже к следующему году снизилась до 81 440, просто потому что чиновники вычистили из базы неактуальные записи. С тех пор показатель остается довольно стабильным.

Чипирование и сборы с владельцев собак

С начала 2020 года в Чехии вступил в силу закон, согласно которому все животные должны быть чипированы — иначе их прививки от бешенства не считаются действительными. В Праге обязательная идентификация собак старше шести месяцев была введена еще в 2005 году. С начала текущего года для столичных жителей действует уточнение: татуировок теперь недостаточно, необходим чип.

К началу года чипы были у 74 173 зарегистрированных в Праге собак, татуировки — у 6698, оба средства идентификации — у 5162.

Важно, что собаки должны быть не только чипированы, но и зарегистрированы в городской базе: это помогает вернуть потерявшихся животных хозяевам, разобраться в случаях, когда пес нанес какой-либо ущерб и, что немаловажно, взимать городские сборы, компенсирующие уборку экскрементов. В Праге размер такого сбора за одно проживающее в квартире животное составляет 1500 крон в год, за каждое следующее — 2250 крон. Таким образом, за год владельцы в сумме выплачивают более 42 млн крон, и 70% из этой суммы идет в бюджеты отдельных районов.

Подробнее о сборах и о штрафах, которые в разных случая грозят владельцам собак в Чехии, можно прочитать в этом материале.

Самые распространенные породы и имена

Согласно данным из пражского реестра псов, чаще всего на улицах Праги можно встретить не чистопородых собак, а метисов разных пород. За ними по популярности следуют йоркширские терьеры, таксы и лабрадоры.

Наиболее распространенным собачьим именем долгие годы остается Бен. Также популярны такие клички, как Макс, Рекс, Рокки, Бетти, Джесси, Белла и Мэгги. Можно отметить, что пражане охотно дают своим питомцам человеческие имена, но чаще иностранные, чем чешские, хотя собаки с кличками Бара, Сара, Миша или Розарка в Праге тоже не редкость.

А вы знаете, какие породы собак были выведены в Чехии? Читайте в этой статье.

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Темы
животные Прага статистика
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