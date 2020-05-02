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Автокинотеатры в Праге: для тех, кто устал смотреть кино дома

Автокинотеатры в Праге: для тех, кто устал смотреть кино дома

Александра Кириченко 1148 0
Прага постепенно возвращается к нормальной жизни, но открытия кинозалов и кинотеатров под открытым небом придется немного подождать, да и работать они в первое время будут с серьезными ограничениями. У тех, кто соскучился по кинопросмотру за пределами «своей крепости», есть альтернатива – автокинотеатры. Весной 2020 года в чешской столице работает несколько таких заведений.
Фото: Art Parking
Автокинотеатры в Праге: для тех, кто устал смотреть кино дома

Что такое автокинотеатр

Это кинотеатр под открытым небом, рассчитанный на показ фильмов для зрителей, которые находятся в собственных автомобилях. В англоязычных странах это называется «драйв-ин». Фильмы показывают на больших экранах (некоторые из них способны хорошо отображать картинку и в светлое время суток), а звук, как правило, транслируется через аудиосистему в машине. В нынешних условиях автомобильные кинотеатры продают билеты на свои сеансы онлайн и могут не допускать зрителей в кабриолетах.

Вместимость автомобильных кинотеатров жестко ограничена площадью парковки, поэтому билеты на сеанс нужно бронировать заранее. Обычно их стоимость не зависит от того, сколько зрителей находится в салоне, но отдельные автокинотеатры могут ограничивать число людей в каждой машине.

Автокинотеатр на товарном вокзале Жижков

Этот кинотеатр открылся в рамках мультижанрового фестиваля ArtParking, и в нем показывают чешские и зарубежные фильмы и анимацию. Многие ленты подходят для семейного просмотра. В программе, например, «Паразиты», «Однажды в Голливуде», «Ла Ла Лэнд», «Овечка Шон 2» и «Паддингтон 2». Цена билета составляет 438 крон.

Адрес: Jana Želivského 2385/11, Прага 3

Узнать программу и заказать билеты можно здесь.

ArtParking на Пражском рынке

Это не совсем кинотеатр (на рынке в Голешовице в рамках того же фестиваля проходят концерты, театральные представления, поэтические баттлы и т.д.), но принцип аналогичный: зрители покупают билеты онлайн, паркуются на специальной площадке и наблюдают за происходящим из своего авто. Цены на билеты различаются в зависимости от акции.

Адрес: Bubenské nábřeží 306, Прага 7, между павильонами 25 и 36

Посмотреть список запланированных акций и купить билеты можно здесь.

Автокино на парковке ТЦ Štěrboholy

Показы в этом кинотеатре бесплатные, поэтому отловить билеты (которые нужно бронировать онлайн) непросто. Сделать это можно по ссылке с помощью специального формуляра. Там же представлены правила посещения кинотеатра. Показывают сейчас только фильм «Паразиты», сеансы всегда начинаются в 21:00, территория открыта с 20:00.

Адрес: Kutnohorská, Прага 10

Автомобильный кинотеатр в Дивоке Шарке

С 6 мая начал работу артхаусный кинотеатр при поддержке Edison Filmhub. В парке Divoká Šárka каждый день будет несколько сеансов — голливудские и чешские хиты, фильмы для семейного просмотра и арт-хаус. Билеты можно купить здесь

Адрес: Divoká Šárka 790, Прага 6

Автокино у пражского аэропорта

Кинотеатр на парковке Smile недалеко от ресторана Auberge de Provence в районе Тухомнержице провел несколько показов за один уик-энд и, к сожалению, не планирует новые сеансы. Будем надеяться, организаторы передумают и предложат новую программу: «Криминальное чтиво», «Пятый элемент» и чешская культовая лента «Одиночки» собрали множество зрителей.

Адрес: U Špejcharu 504, Tuchomerice

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Темы
кинотеатр коронавирус Прага
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