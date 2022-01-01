8 самых популярных фермерских рынков в Праге для большой закупки. Не только еда, но и местные товары

Где и когда можно посетить фермерские рынки в Праге летом 2022 года, читайте в этом материале.

Фото: Prague City Tourism

Фермерские рынки — основной канал сбыта для большинства местных производителей сельхозпродукции, а пражане любят покупать здесь свежие и качественные продукты.

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Что можно купить на фермерском рынке в Праге и что важно учесть

Ассортимент всех таких рынков примерно одинаковый. Прежде всего это сезонные овощи, фрукты и ягоды, зелень, мясо и мясные продукты (копчености), рыба, молоко и молочные продукты (сыры, творог), яйца, мед, свежие цветы, пряности, напитки (соки, пиво, вино, медовуха), отдельные промтовары. Посетителям предлагают блюда чешской и международной кухни и модные «хипстерские» деликатесы, а также напитки.

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На некоторых ярмарках звучит живая музыка, также большинство из них стремится следовать современным экологическим тенденциям и отказывается от одноразовой посуды и пластиковых пакетов. Приходите со своей тарой и сумками для покупок.

Важно учесть, что, хотя официально фермерские рынки работают по будням до вечера, к обеду многие товары уже оказываются распроданы, а продавцы разъезжаются по домам. Поэтому лучше отправляться за покупками в первой половине дня (а в субботу прямо с утра пораньше).

Фермерские рынки в Праге в 2022 году

Фермерский рынок на наплавке (Farmářské trhy Náplavka)

Где: Rašínovo nábřeží, Прага 2

График работы: суббота с 08:00 до 14:00

Рынок на площади Йиржи из Подебрад (Trhy na Jiřáku)

Где: náměstí Jiřího z Poděbrad, Прага 3

График работы: со среды по пятницу с 08:00 до 18:00 (8 мая выходной), в субботу с 08:00 до 14:00

Рынок на Кулатяке (Farmářské trhy na Kulaťáku)

Где: Vítězné náměstí, Прага 6

График работы: суббота с 08:00 до 14:00

Фермерский рынок Kubáň

Где: Kubánské náměstí, Прага 10

График работы: четверг с 09:00 до 18:00, суббота с 09:00 до 14:00

Фермерский рынок на Тыловой площади (Trhy na Tyláku)

Где: Tylovo náměstí, Прага 2

График работы: с понедельника по пятницу (8 мая выходной) с 08:00 до 18:00

Рынок Карлин (Karlín Market)

Где: Karlínské náměstí, Прага 8

График работы: пятница с 08:00 до 18:00, суббота с 09:00 до 15:00

Овощные ряды на Пражском рынке

Где: перед залом №22 на Голешовицком рынке, после снятия ограничений — в самом зале, Bubenské nábřeží 306/13, Прага 7

График работы: с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00, в субботу с 08:00 до 14:00

Фермерский рынок Heřmaňák

Где: Řezáčovo náměstí, Прага 7

График работы: суббота с 08:30 до 14:00 кроме последней субботы месяца

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