Славянский дом: дворец, связавший историю и современность

В одном из самых оживленных мест центра Праги, на улице Na příkopě, расположен шедевр архитектуры с богатой историей. Ежедневно мимо него проходят тысячи жителей и гостей Праги. Большинство из них не подозревает, какие сокровища скрываются за хорошо сохранившимся фасадом с сияющими витринами. Находясь в центре воображаемого треугольника, который образуют Вацлавская, Староместская площади и площадь Республики, Славянский дом соединяет в себе историю и современность. Предлагаем вам вместе с нами заглянуть внутрь этого уникального комплекса и узнать о его прошлом и настоящем.

История дома №22

Снаружи Славянский дом выглядит довольно современно, поэтому, только оказавшись внутри и спустившись в готические подвалы, можно убедиться в том, что его история восходит как к XIV веку. Известно, что в конце этого столетия здесь производили сыр. С тех пор постройка сменила множество владельцев, среди которых были и ремесленники, и средневековые рыцари, и благородные господа.

Важные изменения произошли в конце XVII столетия, когда новым хозяином стал Ян Бартоломей, барон Вернье де Ружмон, королевский фельдфебель. Он перестроил два городских дома в дворец в стиле барокко. Сохранившийся до наших дней фасад — работа пражского архитектора Филипа Гегера — датирован 1797 годом. Кстати, в реестре памятников дом №22 до сих пор записано по имени тогдашнего владельца — Верньеровский дворец.

Во второй половине XIX века объект стал важным центром пражской общественной жизни. В 1873 году он перешел к обществу Deutsches Kasino, и у многочисленных немцев, проживавших в городе, стало хорошей традицией время от времени заглядывать в «немецкий дом», чтобы испытать удачу в казино, посетить ресторан или поучаствовать в политическом собрании.

После Второй мировой войны объект перешел в ведение государства. Тогда он и получил свое нынешнее название — Славянский дом. При коммунистическом режиме здесь работал ресторан, были организованы танцевальные курсы, проходили балы и различные конференции.

Современность

С архитектурной точки зрения Славянский дом сочетает в себе черты барокко и модерна. Это многофункциональный центр, в котором совмещены кинотеатр с десятью кинозалами (кстати, это единственный в историческом центре Праги современный многозальный кинотеатр, и в нем регулярно проходят премьеры и кинофестивали с участием звезд), бутики, парикмахерский салон, офисы премиум-класса и даже квартиры с отличным видом на центр столицы. Также здесь расположено несколько ресторанов, баров и кафе на любой вкус и кошелек.

Ресторан KOGO с его современным интерьером и эклектичным меню подойдет и для романтического ужина, и для встречи с друзьями, и для деловых переговоров.

Ресторан бразильской кухни Ambiente позволит вам почувствовать себя в Рио-де-Жанейро, не выезжая из Праги. Кроме аутентичной кухни и атмосферы, «фишка» заведения — возможность есть сколько угодно качественного мяса с гарнирами из салат-бара, где также представлены морепродукты и суши, за фиксированную цену.

Любителям качественной азиатской кухни стоит заглянуть ресторан BAŠU Sichuan cuisine & Sushi, где представлены суши и классические китайские блюда, включая утку по-пекински, тушеную говядину по-сычуаньски и многое другое. Недавно BAŠU расширился за счет дочернего заведения HOTPOT, где вы сможете приготовить креветки, ломтики говядины, грибы, овощи и многое другое прямо на своем столе в кастрюльке с кипящим бульоном. Такой способ подачи блюд очень популярен в Азии.

Есть в Славянском доме и заведение, подходящее вегетарианцам и веганам. Это кафе популярной сети Dhaba Beas, где представлены блюда индийской, вьетнамской, тайской и чешской кухни.

Не голодны, но не откажетесь от чашечки кофе с десертом или бокала вина? Загляните в недавно открытое после реконструкции Café Pavlína, роскошный винный бар Advivum или побалуйте себя свежим и качественным мороженым без искусственных добавок в кафе Puro Gelato.

Какой бы ресторан, кафе или бар вы ни выбрали, в теплое время года при хорошей погоде вы сможете насладиться изысканными блюдами и любимыми напитками в саду Славянского дома, который заслужил отдельный раздел этого материала.

Сад Славянского дома

Один из важных элементов комплекса Славянского дома, соединяющих историю и современность, — это обновленный сад в стиле необарокко, восходящий к французскому саду XVII столетия. Он позволяет сократить путь от площади Senovážné náměstí до улицы Na příkopě, но, оказавшись здесь, вам вряд ли захочется спешить. Вы можете выпить кофе или пива под тенями платанов, которые помнят графа Суворова, ожидавшего в Праге возобновления войны с Наполеоном, и полюбоваться инсталляцией чешско-аргентинского художника Федерика Диаза Subtile. Летом вам поможет охладиться вкусное мороженное, а зимой вы не замерзнете благодаря фирменному глинтвейну из шампанского и обогреваемым иглу из стекла, напоминающим пузырьки шампанского.

Когда будете в следующий раз в центре Праги, посетите Славянский дом и прикоснитесь к его многовековой истории. Посмотрите кино, пройдитесь по магазинам или просто отдохните в тихом саду у фонтана — этот оазис спокойствия в шаге от одной из самых шумных улиц чешской столицы, несомненно, произведет на вас впечатление и наполнит вдохновением.

Адрес Славянского дома (Slovanský dům): Na Příkopě 859/22, Прага 1.