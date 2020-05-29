Самые известные пражские младенцы празднуют юбилей

Ровно 20 лет назад, 29 мая 2000 года, на телевизионной башне в пражском районе Жижков были впервые установлены знаменитые ползающие младенцы — инсталляция Miminka (Babies) авторства Давида Черны. Она планировалась как временная, но в итоге стала постоянной, хотя периодически младенцы покидали насиженные места. А вы помните, когда и почему это происходило?

Фото: facebook.com/TowerParkPraha

С чего все начиналось

Стоит отметить, что гигантские младенцы не были созданы специально для Жижковской телебашни. Давид Черный изготовил первую фигуру размером 350 сантиметров в длину и 260 сантиметров в высоту в 1999 году. Она стала частью инсталляции на здании Музея современного искусства в Чикаго. Позже младенцы появлялись в разных точках земного шара, например на здании посольства Чехии в Лондоне.

По Жижковской телебашне младенцы «поползли» 29 мая 2000 года в рамках проекта «Прага — европейский город культуры 2000». Акция прошла с большим успехом и помогла изменить скептическое отношение пражан к телевизионной башне на более благосклонное. Тем не менее в конце года скульптуры сняли, как и было запланировано, но уже в 2001 году их вернули на место, усилив крепление.

Размер имеет значение

Каждый младенец на башне весит 190 килограммов и достигает 340 сантиметров в длину, 240 сантиметров в высоту и 120 сантиметров в ширину.

Сколько же их всего? Внимательные жители и гости Праги знают, что младенцев на Жижковской телебашне ровно десять. Еще трех можно встретить на острове Кампа. Кроме того, существует еще один «тайный» младенец во дворе магистрата Праги 3 по адресу улица Сейфертова, дом 51.

Автор фото Александра Кириченко

Также вы, возможно, обращали внимание на то, что у младенцев нет лиц. Их заменяют выемки, символизирующие компьютерные чипы. Это перекликается с футуристическим обликом телебашни и, по одной из версий, символизирует неоднозначное отношение к телевидению и его влиянию на умы, в том числе неокрепшие.

Ремонт или подмена

Если вы решите поздравить младенцев с 20-летием, учтите, что это не оригинальные фигуры, а дубликаты. В октябре 2017 года скульптуры сняли с телевизионной башни для оценки их состояния и возможной реставрации, но в итоге было принято решение изготовить новых младенцев и предусмотреть более надежный механизм крепления. Работы обошлись в несколько раз дороже, чем планировались, и продлились дольше. Как бы то ни было, изначальные арт-объекты остались у скульптора Дэвида Черны, а новые были установлены на свои законные места в конце марта 2019 года.

Автор фото Александра Кириченко

Жижковская «ракета»

Раз уж речь зашла о младенцах, стоит сказать пару слов о здании, на котором они установлены. Высота в 216 метров делает Жижковскую телебашню, которая строилась с 1985 по 1992 год, самым высоким зданием в Чехии. Железобетонный фундамент телебашни уходит под землю на глубину 15 метров. Основная надземная конструкция состоит из трех стальных цилиндров. Диаметр самого крупного из них, переходящего в антенну, составляет 6,4 метра. В нем находятся два лифта, развивающих скорость до 4 метров в секунду. Диаметр двух других — 4,8 метра, высота — 134 метра. В одном из них находится лестница, состоящая из 736 ступенек, в другом — служебный лифт.

facebook.com/TowerParkPraha

На высоте 66 метров в башне расположен ресторан с панорамным видом, прямо над ним — роскошный отель, а на высоте 93 метра — смотровая площадка.

В свое время Жижковскую телебашню относили к самым уродливым постройкам не только в Праге и Чехии, но и во всем мире. Ее называли «ракетой» или «Байконуром» из-за формы, напоминающей ракету перед стартом.

Постепенно телебашня стала неотъемлемой частью панорамы Праги. Жители города сначала привыкли к ней, а потом, пожалуй, и полюбили ее. И все равно старая шутка о том, что лучший вид на Прагу открывается с Жижковской телебашни, потому что это единственная точка в городе, откуда не видно саму башню, кажется очень смешной.