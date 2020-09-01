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Чешскую столицу вновь ждет фестиваль Open House Praha

Чешскую столицу вновь ждет фестиваль Open House Praha

Александра Кириченко 362 0
В выходные 5 и 6 сентября 2020 года состоится шестой День открытых дверей в Праге, в рамках которого для общественности будут открыты почти 80 зданий и помещений, обычно недоступные посетителям.
Фото: Open House Praha / Tomáš Sysel | EXPO 58
Чешскую столицу вновь ждет фестиваль Open House Praha

Во время фестиваля Open House Praha можно будет посетить оригинальные с точки зрения архитектуры здания и памятники разных исторических периодов. Вход во все объекты будет бесплатным, предварительная регистрация не требуется. В то же время некоторые акции в рамках сопроводительной программы платные и предполагают регистрацию. Узнать точное расписание фестиваля и список зданий-участников можно на его сайте и в информационном центре, который расположился в Доме Радость на Жижкове — бывшем Доме профсоюзов. Он работает с 1 сентября 2020 года.

Open House Praha — 2020

Изначально фестиваль был запланирован на конец весны, но по понятным причинам его перенесли на сентябрь. В выходные 5-6 сентября можно будет посетить 73 обычно недоступных здания и пространства (исторические, жилые, промышленные и офисные здания, спортивные сооружения и т.д.), а уже 1 сентября стартует сопроводительная программа, состоящая из прогулок с гидом, дискуссий и лекций на тему городской архитектуры.

30 объектов участвуют в фестивале впервые. Среди них — бывший Дворец культуры, ныне Пражский конгресс-центр, бывшая скотобойня и водонапорная башня на Пражском рынке, технические помещения Малой спортивной арены и театр «Спираль» в Выставочном центре Голешовице, офисный комплекс Machine House в Карлине, Нусельская пивоварня, бывшая ратуша Праги 7, а также новостройки, например жилой комплекс Prachnerova и кампус Чешско-Словацкого торгового банка в районе Радлице.

Программа для детей

В этом году восемь зданий подготовили специальную семейную программу. Детям от пяти лет в игровой форме расскажут об истории конкретных объектов и архитектуре в целом. В данном списке, например, костел Святой Анны (6 сентября в 11:00 и 15:00), комплекс Quadrio (5 сентября в 11:00 и 6 сентября в 16:00), дворец ARA (5 сентября в 11:00 и 6 сентября в 14:00), Институт планирования и развития Праги (5 сентября в 10:00 и 6 сентября в 14:00), Штенцув дом (5 сентября в 11:00 и 15:00) и кубистическая Коваржичкова вилла (5 сентября 15:00, 6 сентября 11:00). На эти акции регистрироваться заранее не нужно. 

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Темы
Прага архитектура фестиваль День открытых дверей
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