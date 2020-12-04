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Иглу в центре Праги? Да, в Славянском доме!

Иглу в центре Праги? Да, в Славянском доме!

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В это странное время вам наверняка не хватает приятных впечатлений и, возможно, рождественского настроения. Славянский дом позаботился об этом: приходите в роскошно украшенный сад в самом сердце Праги с прозрачными обогреваемыми иглу, напоминающими пузырьки шампанского!
Иглу в центре Праги? Да, в Славянском доме!

Возможно, вы бывали в саду Славянского дома (Slovanský dům) теплыми летними вечерами или заглядывали сюда в прошлый Адвент, чтобы спрятаться от суеты. Теперь Прага совсем другая, но в уютном саду, скрытом от посторонних глаз в двух шагах от улицы Na Příkopě, вас снова ждет зимняя сказка. 

Адент в Славянском доме

Приходите, чтобы полюбоваться яркой иллюминацией и отведать традиционные и неожиданные рождественские напитки: глинтвейн, просекко или горячий шоколад с маршмеллоу. Самых маленьких посетителей ждут аппетитные угощения. В индивидуальных обогреваемых иглу разместитесь только вы и ваши близкие, никаких посторонних. Вы не только не замерзнете, но и будете в полной безопасности!

Адвент в Славянском доме

Прогулявшись по саду, вы наверняка захотите сфотографировать на память рождественские украшения и иллюминацию или сделать селфи на их фоне. Когда будете делиться ими в соцсетях, не забудьте поставить один из рождественских хэштегов: #vanocnizahradasd, #igloovpraze, #iglooinprague, #vanocevsd

Адвент в Славянском доме

Примите участие в рождественском фотоконкурсе и не упустите шанс выиграть сертификат в центр тайского массажа SABAI. Достаточно сфотографироваться в красивой светящейся рамке в фотоуголке Славянского дома и опубликовать снимок в ленте Instagram, отметив @slovansky_dum и добавив хотя бы два хэштега из списка выше (#vanocnizahradasd, #igloovpraze, #iglooinprague, #vanocevsd). Трех победителей объявят в Instagram-аккаунте Славянского дома 15 декабря.

 

В пору Адевента сад Славянского дома открыт с 10:00 до 22:00. Попасть в него можно прямо с оживленной улицы Na Příkopě или с площади Senovážné náměstí.

Также с четверга, 3 декабря, вы наконец сможете снова посетить магазины и рестораны, расположенные в этом уникальном многофункциональном комплексе. Подробнее о них мы писали здесь.

Просекко в Славянском доме

Адрес Славянского дома (Slovanský dům): Na Příkopě 859/22, Прага 1.

 

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Темы
Прага Рождество рестораны Новый год
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