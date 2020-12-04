Иглу в центре Праги? Да, в Славянском доме!

Возможно, вы бывали в саду Славянского дома (Slovanský dům) теплыми летними вечерами или заглядывали сюда в прошлый Адвент, чтобы спрятаться от суеты. Теперь Прага совсем другая, но в уютном саду, скрытом от посторонних глаз в двух шагах от улицы Na Příkopě, вас снова ждет зимняя сказка.
Приходите, чтобы полюбоваться яркой иллюминацией и отведать традиционные и неожиданные рождественские напитки: глинтвейн, просекко или горячий шоколад с маршмеллоу. Самых маленьких посетителей ждут аппетитные угощения. В индивидуальных обогреваемых иглу разместитесь только вы и ваши близкие, никаких посторонних. Вы не только не замерзнете, но и будете в полной безопасности!
Прогулявшись по саду, вы наверняка захотите сфотографировать на память рождественские украшения и иллюминацию или сделать селфи на их фоне. Когда будете делиться ими в соцсетях, не забудьте поставить один из рождественских хэштегов: #vanocnizahradasd, #igloovpraze, #iglooinprague, #vanocevsd.
В пору Адевента сад Славянского дома открыт с 10:00 до 22:00. Попасть в него можно прямо с оживленной улицы Na Příkopě или с площади Senovážné náměstí.
Также с четверга, 3 декабря, вы наконец сможете снова посетить магазины и рестораны, расположенные в этом уникальном многофункциональном комплексе. Подробнее о них мы писали здесь.
Адрес Славянского дома (Slovanský dům): Na Příkopě 859/22, Прага 1.