Топ-5 кофеен Праги с по-настоящему хорошим кофе

Локдаун заканчивается, кафе и рестораны открывают свои двери посетителям. И пока вы не начали паниковать, не зная, куда пойти в первую очередь, мы подготовили для вас подборку кофеен в разных районах Праги с особой атмосферой, интересным меню и, конечно, вкусным, качественным кофе. Мы уверены, что вы неизбежно влюбитесь в одно из этих мест с первого же посещения.

1. Café Letka

@cafeletka

Днем – тихое кафе, вечером – камерный бар. Здесь готовят кофе, домашние лимонады, завтраки, пирожные и сэндвичи. Особенно рекомендуем морковный «хлебичек».

Кофейные зерна попадают сюда прямиком из берлинской компании «Five elephants». В Германии она считается одной из лучших в сфере обжарки и приготовления кофе. Однако для чешских реалий вкус довольно специфичен, в него влюбляются далеко не с первого глотка. Адепты крепкого кофе оценят графины воды, стоящие на каждом столике. Любителям кофейных напитков предлагается несколько видов альтернативного молока с доплатой в 10-15 крон.

В кофейне необычная атмосфера — потрескавшаяся штукатурка на стенах, высокие потолки, арки, деревянные текстурные столы и много солнечного света. Место больше подойдет для встреч с друзьями, чем для работы, поскольку столик расположены довольно близко друг к другу, а музыка для задумчивого уединения громковата.

Letohradská 44, Praha 7

Понедельник – пятница: 8:00-19:00

Суббота – воскресенье: 9:00-19:00

2. Alf & Bet

@alfabetprague

Это небольшая пекарня и кофейня в Праге 8, которую вы найдете в здании старого склада. Здесь жарят кофейные зерна, пекут хлеб и готовят завтраки, супы и сэндвичи. Одна из особенностей, очаровывающих посетителей – открытая кухня. Можно подглядывать за тем, как пекари работают с тестом и вынимают горячие булочки из печи.

У пекарни небольшой ассортимент. Здесь делают ставку на качество: «Мы печем настоящий и честный хлеб, такой, каким он был раньше».

Зато с кофе владельцы заведения знакомы давно. Зерна жарят прямо на месте. Их привозят из Перу, Коста-Рики, Кении и Эфиопии. Знатоки могут самостоятельно познакомиться с ассортиментом на сайте, а новичкам бариста обязательно поможет подобрать тот самый сорт для идеального напитка.

Интерьер кофейни минималистичный: высокий потолок и много свободного пространства. У окна барная стойка, у стены — три стола. В Alf & Bet нужно забежать, если вы решили осознанно и спокойно насладиться временем наедине с собой. Здесь стоит не спеша выпить хороший кофе, медленно съесть кусок пирога, возможно, купить себе домой свежий хлеб, а затем вернуться к своей рутине, прощаясь на улице с ароматом зерен и свежей выпечки.

Světova 454/2, Praha 8

Понедельник - Пятница: 8:00 – 18:00

Суббота - Воскресенье: 9:00 – 17:00





3. Kávafaktura

@_kávafaktura_

Всем, кто живет в районе Малешице, нужно заглянуть в Кавафактуру. И нет, это не киоск с кофе, который вы могли видеть на Юнгманновой площади, а полноценная кофейня.

В интерьере натуральные цвета и материалы — деревянные стеллажи с кофе, стены песочного цвета. В зале есть несколько столиков с тяжелыми коваными ножками, барная стойка и диван. Играет джаз. Спокойно, сдержанно, но уютно.

Владелец каждую неделю самостоятельно жарит кофейные зерна, поэтому за свежесть и качество кофе здесь отвечают. В ассортименте Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Руанда и еще десяток географических названий. Бариста говорят на русском, чешском и английском языках. Поэтому не бойтесь запутаться, вам все объяснят и покажут: как заваривать кофе с помощью аэропресса, какой сорт кофе выбрать, если не любите кислый привкус, или какой помол подойдет для турки.

В Кавафактуре подают только десерты. Вы можете попробовать классические чешские сладости, например, «ветрники», «трубички» и вафли, а еще десерты родом из Франции: лимонный тарт или печенье из бретонского песочного теста.

Počernická 60a, Praha 10

Понедельник – пятница: 8:00-19:00

Суббота: 9:00-18:00

Воскресенье: 10:00-17:00

4. Kávový magnát

@kavovymagnatstrasnice

Жителям района Страшнице, которые не любят готовить завтраки, очень повезло. Кофейня Kávový magnát откроет для вас двери уже в 7:00 по будням.

Оформлено место минималистично: две длинные навесные полки из дерева, уставленные книгами, несколько картин, белые стены и столики для 2-4 человек, стоящие на комфортном расстоянии друг от друга.

Меню порадует вас и качественной выпечкой, вроде хрустящих круассанов, и сытными завтраками из французских тостов или яиц. Днем можно перекусить, например, «хлебичками» с авокадо и домашним хумусом.

Но на самом деле в эту кофейню действительно стоит зайти ради кофе. Это одно из немногих мест в Праге, где бариста владеют несколькими альтернативными способами приготовления этого напитка, что порадует рецепторы каждого, кто устал от эспрессо или ристретто. В кофейне можно зарезервировать себе столик и оплатить свой счет картой.

Starostrašnická 36, Praha 10

Понедельник – пятница: 07:00-20:00

Суббота: 10:00-20:00

Воскресенье: закрыто

5. Coffee corner bakery

@coffee_corner_bakery

Хороший кофе за адекватную можно найти не только на окраине, но и в центре города. Если вам уже наскучили Cafedu или La Bohéme Café, но покидать Винограды вы не согласны, представляем вам Coffee corner bakery по адресу Korunní 96.

Кофейня оформлена под уютный, но просторный лофт, зоны разграничены ступеньками и застекленными перегородками. В помещении много света и воздуха. Вы найдете здесь не только уединенные столики для пар или сдвинутые вдоль дивана столы для компаний, но и роскошные кресла, а также уютный, широкий подоконник с подушками.

В Coffee corner bakery столик можно резервировать заранее, и персонал поможет найти уголок для вас в случае, если вы зашли в кофейню спонтанно. Далее вас ожидает многостраничное меню, где вы сможете выбрать как легкий десерт, так и полноценный обед к своему напитку. Мы насчитали 5 вариаций завтраков с яйцами, приготовленными на разный лад, не считая оладушек с ягодами и сливками.

И пусть здесь нет особого разнообразия в предлагаемых сортах кофе, бариста компенсирует это искусным артом на вашем флэт уайте или латте. Разумеется, в наличии и несколько видов растительного молока.

Кофейня открыта до 21:00. А счет вы сможете оплатить как наличными, так и картой.

Korunní 96, Vinohrady

Понедельник – четверг: 8:00-21:00

Суббота: 9:00-21:00

Воскресенье: 9:30-20:00

Желаем вам приятно провести время за хорошим кофе!