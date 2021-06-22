Топ-5 кофеен в Праге по версии пражских блогеров

Рестораны и кафе в Праге открыты уже почти месяц. На этот раз подборку кофеен составляла не редакция 420on.cz, а русскоязычные инстаграм-блогеры, не один год живущие в Праге. Как и когда каждый нашел «свое» место, что именно заказывает – читайте в нашей новой статье.

На наши вопросы ответили 5 пражских инстаграм-блогеров. За кем-то вы наверняка давно следите, о ком-то узнаете сегодня впервые – каждый блогер в своем инстаграме делится полезной, проверенной информацией в своей нише. А с нами они поделились своими любимыми кофейнями в Праге.

1. Café Louvre от Ани @anna_czinst

Сейчас Аня преподает в своем теплом, уютном и эстетичном блоге чешский язык и проводит консультации для ребят, желающий поступить в университет в Чехии. А 11 лет назад чешский друг привел ее в Café Louvre на Národní улице. Аня влюбилась в горячий шоколад и атмосферу этого места, особенно по утрам: «Все в белых накрахмаленных рубашках вдохновлённо беседуют о своих делах… Там очень здорово проводить рабочие встречи», – рассказывает блогер. Кто знает, может, вы встретитесь в «Лувре» с Аней за завтраком?

Národní 22, Praha 1

Ежедневно: 8:00 – 23:30

2. Tchibo от Кирилла @koroopaev

Кирилл известен пражанам своей обозревательской деятельностью. В 2017–2018 годах его блог начинался с небольших заметок о Праге и фестивалях, а сейчас там постоянно выходят подборки и рецензии о местах и событиях чешской столицы. Тем удивительнее было узнать, что Кирилл выбрал для себя сеть кофеен Tchibo: «Точно не помню, когда впервые попробовал там кофе, но, кажется, это было где-то в 2017–2018, в то время они много где открывались, и я, вспомнив рекламу Чибо из детства, подумал — а почему бы не дать им шанс. Вообще я не могу назвать себя большим фанатом кофеен, меня в них зачастую отталкивает их чрезмерная пафосность и стоимость кофе, а вот здесь ситуация обстоит совсем иначе».

Кирилл больше всего ценит в Tchibo доступность, услужливость персонала, который приготовит кофе так, как вы попросите, и, конечно, качество самого кофе: «крепкий, не кислый, хорошо обжаренный и душистый». Сам блогер летом чаще всего заказывает собственную версию холодного кофе, которую вы не найдете в меню: двойной эспрессо в бумажном стаканчике чуть больше, чтобы туда положили три кубика льда и капнули молока.

К напитку в Tchibo Кирилл советует взять мини-пончики с джемом или шоколадом. Встретиться с ним вы сможете ближе к закрытию сети, в 18–20 часов. Возможно, что-то из выпечки еще останется, и вы сможете приобрести себе перекус за полцены.

Кирилл чаще всего бывает в кофейне в ТС Quadro на станции Národní třída, которая работает ежедневно с 8:00 до 21:00.

3. Cafedu от Вики @chernova.viktoriiya

2 года назад Вика переехала в Прагу вместе с мужем и завела свой блог, где помогает экспертам монетизировать свою деятельность в инстаграме через личный бренд и делится лайфхаками по продвижению. С Чехией у блогера совершенно особые отношения, можно сказать, нетрадиционные. С Cafedu Вика познакомилась случайно: она ходила в салон красоты на Музее и как-то раз решила просто зайти за кофе с собой. Затем она пришла туда уже «посидеть и поработать», влюбившись в атмосферу кофейни. Вика обожает «Кафедушечку» за качественный сервис, быстрый Wi-Fi и возможность спокойно поработать вне дома, особенно после локдауна.

В Cafedu сложно выбрать что-то одно, так как меню пестрит как полезными, сбалансированными блюдами, так и разнообразными десертами. «Мне нравится там кофе. До сих пор, когда я хожу в салон к мастеру, хоть она и переехала в другое место, я по традиции беру в Кафеду кофе», – с улыбкой подытожила Вика.

Škrétova 420, Praha 2

Будни: 7:30 – 21:00

Выходные: 9:00 – 21:00

4. Čerstvě Pražená káva от Кати @czech_kat

Уже 2.5 года Катя обучает чешскому в своем блоге, разбавляя учебные посты материалами о Чехии. Примечательно, что свою любимую кофейню Катя нашла по рекомендации одного из блогеров: «Два года назад в поисках уютного и тихого места (в попытке спрятаться от тогда бесконечных толп туристов), я наткнулась на пост про кофейни в блоге Вовы Новикова @vovanovaque».

Čerstvě Pražená káva – маленькое кафе с парой столиков и гигантским выбором кофе. Бариста проводит посетителям мини-лекции о кофе, разнице между обжарками и странами происхождения зёрен. В отличие от любой другой кофейни, каждому клиенту здесь насыпают зерна в кофемашину по выбору. Катя всегда заказывает латте и пытается найти зерна, которые понравятся ей больше всего.

Truhlářská 33, Praha 1

Понедельник – пятница: 9:00 – 17:00

5. The Farm от Олеси @praguecontacts

Часто мы находим какие-то места недалеко от дома. Так свое место 3 года назад нашла и Олеся. В своем блоге она выручает всех русскоговорящих пражан советами в сфере услуг, от салонов красоты до врачей. Тогда Олеся жила на Летне и, гуляя, нашла The Farm, где до сих пор заказывает на завтрак в будни тыквенные оладушки или яйца пашот. За что именно Олеся любит это кафе, она отвечает лаконично: «Вкусно, уютно, хипстерски))».

Korunovační 17, Praha 7

Воскресенье – четверг: 9:00 – 18:00

Пятница – суббота: 9:00 – 20:00