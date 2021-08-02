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ТОП-5 кофеен Праги: Винограды

ТОП-5 кофеен Праги: Винограды

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У вас есть любимый район в Праге? О вкусах, конечно, не спорят, но с тем, что Винограды — самая популярная и романтичная часть города, сложно не согласиться. Кроме достопримечательностей, которыми усеян этот «тихий» центр, здесь можно найти множество кафе и ресторанов. Атмосфера на Виноградах особенная, поэтому даже обычная чашка кофе на террасе в правильном месте подарит уникально приятные впечатления. Подготовили подборку особенных мест!
ТОП-5 кофеен Праги: Винограды

1. Dobrá trafika

@dobratrafika

Это не просто кофейня — это табачная лавка, магазин изделий ручной работы и винарна с уникальной атмосферой прошлого века. Прохожие часто разглядывают витрину и выискивают любопытные вещицы. У меня тоже никогда не получается пройти мимо. 

На стенах «трафики» висят работы начинающих художников (их можно купить). Как вы уже поняли, сюда стоит зайти хотя бы на экскурсию. Уверена, после нее вам захочется остаться внутри еще ненадолго. 

В меню — домашняя выпечка, мороженое, кофе, вино и другие спиртные напитки. Не ищите специальных предложений или экстравагантных блюд. Разве само место недостаточно удивительное? 

Korunni 1174/42

Понедельник – пятница: 7:00-23:00| Суббота: 7:30-23:00| Воскресенье: 9:00-23:00

 

 

2. Elvíra 

@kavarnaelvira

«Life begins after coffee». Точнее не скажешь. Если ваше утро начинается с кофейного ритуала, как и мое, загляните в кофейню «Elvira» на улице Francouzská. Выделите себе час, чтобы собраться с мыслями и настроиться на новый день в компании эспрессо и десерта, например, фисташкового чизкейка, торта «Красный бархат» или муссовых пирожных «Rajska Malina» и «Karamel-maracuja». Если хочется поймать парижское настроение, заказывайте миндальный круассан или карамельный профитроль. Все торты и пирожные в «Elvíra» готовятся вручную профессиональными кондитерами — такими десертами нужно наслаждаться не спеша. 

Если ваш стиль — перекус на бегу, возьмите холодный кофе с кокосовым молоком и баноффи пай. Третий вариант — заказать доставку на дом через Wolt. Английский завтрак, панкейки с фруктами или бейгл с лососем? Кроме завтраков, можно выбрать холодные коктейли на основе какао или чая матча,  горячий шоколад с маршмеллоу и кофе на альтернативном молоке.

Francouzská 761/21

Понедельник – пятница: 07:30 - 19:00| Суббота – воскресенье: 9:00 - 19:00

 

 

3. Coffee Room

@coffeeroomprague

В начале июня Coffee Room снова открылась после ремонта. Это современное и стильное кафе. Меню в лучших традициях «хипстерских» мест — открытый сэндвич с козьим сыром, рукколой, инжиром и грецким орехом или тост с рикоттой, хамоном и персиком. Классно! И выглядит, и звучит. Что еще? Хороший кофе, домашний морковный торт, безглютеновые сладости и веганские блюда. 

Позавтракать здесь можно ежедневно до 12:00, по выходным — до 13:00. Идеально для тех, кто просыпается голодным после шумной пятничной вечеринки. Если запланировали провести день по-королевски, приходите сюда на бранч — начать можно с игристого петната или коктейля «Мимоза». 

Korunní 1208/74

Понедельник – пятница: 8:00 - 18:00| Суббота: 9:00 - 18:00| Воскресенье: 9:30 - 17:00

 

 

4. Cafefin 

@cafefin.coffee

Нужно ли представлять Cafefin? Это место расположилось прямо на площади Jiřího z Poděbrad, которая заслуживает особого внимания. Концентрация уютных и вкусных мест зашкаливает, а до Ригровых садов и Жижковской башни рукой подать. Кажется, назревает пикник. В Cafefin можно взять классический капучино или матча-латте, домашний лимонад или вьетнамский кофе Phin. Для ланча на газоне подойдут фреш-роллы с креветками или тосты с авокадо. Если перекусить решили внутри (а лучше за столиком на улице), выбирайте: здесь есть булочки, маффины и чизкейки, овсяная каша с бананом и тосты с хумусом, корейский бибимбап и вьетнамский пананг карри. 

nám. J. z Poděbrad 1407/4

Понедельник – пятница: 09:00 до 21:00| Суббота: 09:00 до 20:00| Воскресенье:  09:00 до 19:30

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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5. mezisrnky

@mezisrnky

«Зеленое» эко-френдли кафе. Все продукты покупают у местных поставщиков — яйца не старше 7 дней и от кур свободного выгула, выращенных паном Дворжаком; хлеб из семейной пекарни в Лучанах; чай от Tea Mountain (от фермеров, которые не используют агрохимию); вино из небольшого виноградника в Моравии. На сайте можно прочитать чуть больше о том, где берут зелень и овсяное молоко. 

В меню, конечно, есть выпечка — каштановый, лавандовый, шоколадный или морковный торты. Я запланировала попробовать кусочек «Эрл Грей». На обед можно взять чечевичный или картофельный суп с грибами. Супов тут очень много. Завтрак в mezisrnky подают до 16:00. На выходных приглашают на бранч с «Мимозой». 

Sázavská 19

Понедельник – пятница: 7:30-17:00| Суббота – Воскресенье: 9:00-16:00

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Гид по кофейням Старого и Нового города 

Кофейни с по-настоящему хорошим кофе в Праге 

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Темы
кофейни Чехия 2021 Прага десерты
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