Неоготические замки Праги

Меня зовут Алексей Гридин. Я живу в Сибири, но очень люблю Чехию, интересуюсь ее историей и достопримечательностями и веду свой блог «Прага. Город, который я люблю». Сегодня речь пойдет о неоготических замках, которые можно увидеть в Праге, а также о здании, которое неоготическим замком только притворяется.

Неоготика — архитектурный стиль, который был распространён в Европе в XVIII-XIX веках. В Чехии расцвет этого стиля пришелся на вторую половину XIX и начало XX столетия. И когда идет разговор о чешской неоготике, то сразу же приходит в голову знаменитый замок Глубока, перестроенный по образцу лондонского Виндзора.

В Праге неоготика — это, в первую очередь, костелы. Костел святой Людмилы на Виноградах, костел святого Прокопа на Жижкове… Но в стороне от популярных туристических троп то тут, то там прячутся в столице Чехии замки, построенные или перестроенные в неоготическом стиле.

Летний дворец губернатора в парке Стромовка

По-русски это здание часто называют дворцом губернатора, хотя чешское слово místodržitel логичнее переводить как «наместник». Парк Стромовка, в котором находится замок, с давних пор был местом королевской охоты. В конце XV века по приказу короля Владислава Ягеллона здесь построили охотничий домик в готическом стиле, а при императоре Рудольфе II его расширили и превратили в летнюю загородную резиденцию.

Когда-то от замка до Пражского Града тянулась красивая прямая аллея, по обе стороны которой росли каштаны. Но в 1742 году деревья безжалостно вырубили французские солдаты, занявшие Прагу во время войны за австрийское наследство. Хотя аллею позже восстановили, здание долгое время оставалось заброшенным.

Нынешний неоготический облик небольшой замок приобрел уже в начале XIX столетия. Через несколько десятилетий после реконструкции император Франц-Иосиф I передал замок наместнику, управлявшему от его имени Чехией. Отсюда и его название.

Сегодня в Летнем дворце губернатора/наместника работает журнально-газетный отдел библиотеки Национального музея. Как и многие другие чешские замки, его можно увидеть в некоторых фильмах, среди которых «Призрак замка Моррисвилль» (1966 год).

Мотольский замок

Когда-то вокруг Праги было много небольших крепостей. Постепенно они теряли свое стратегическое значение, и их либо вообще сносили, либо перестраивали в маленькие замки. Один из таких замков можно увидеть в пражском районе Мотол — в XVII веке старую крепость приобрел Криштоф Владислав из Митровиц и велел перестроить ее в замок в стиле барокко. Он маленький — два крыла и башня.

В XIX веке Мотольский замок купили рыцари Мальтийского ордена, госпитальеры, которым принадлежала часть здешних земель — их пражская резиденция находилась в районе Мала Страна. Рыцари оплатили реконструкцию в неоготическом стиле. О том, что они владели замком, и сегодня напоминает орденский герб на стене башни.

Но вскоре госпитальеры перепродали Мотольский замок армии. Военные превратили его в казарму. В наше время в здании находятся государственные организации, отвечающие за контроль над сельским хозяйством и пищевыми продуктами.

Крчский замок

Замок в районе Крч прошел примерно тот же путь, что и Мотольский замок. Небольшую крепость, известную, в основном, тем, что во время Гуситских войн ее взял штурмом не кто иной, как знаменитый Ян Жижка, перестроили в летнюю загородную резиденцию. Неоготическая трансформация случилась с замком в XIX веке по заказу очередного владельца, венского адвоката барона Карла Шлоссера.

После Второй мировой войны замок национализировали, в нем разместилась государственная организация «Агропроект». Но после Бархатной революции здание вернули предыдущим хозяевам. Они превратили его в четырехзвездочный отель, работающий под названием Hotel Château St. Havel. Здесь же проводят свадьбы.

Когда в замке разместили организацию «Агропроект», изнутри его сильно переделали. Поэтому интерьеры пришлось восстанавливать и по старым фотографиям, и в соответствии с представлениями реставраторов о том, как должен выглядеть неоготический замок. Но утверждается, что часовня и зал для торжественных мероприятий максимально приближены к оригинальному облику XIX века.

Отель Miramare в Страшнице

Строго говоря, это вообще не замок. Однако…

В 1856-60 годах на скале в окрестностях Триеста для австрийского эрцгерцога Максимилиана, будущего императора Мексики, и его супруги, Шарлотты Бельгийской, построили замок в неоготическом стиле. Он получил название Мирамаре.

На рубеже XIX-XX столетий преуспевающий парикмахер Ян Швец заказал строительство отеля, облик которого был скопирован с замка рядом с Триестом. Отель тоже назывался Miramare и располагался рядом с деревней Страшнице, которая тогда еще не была районом Праги. По замыслу заказчика, он должен был заинтересовать ценителей романтики.

Но вышло иначе. Отель располагался довольно далеко от города. Зато рядом были расквартированы воинские части, и вскоре выяснилось, что наибольший доход приносит сдача номеров на условиях почасовой оплаты людям в униформе и дамам, готовым провести с ними немножко времени.

Потомки Яна Швеца утверждают, что все это неправда. По их словам, здание служило семейным особняком, и только часть его была отведена под номера для гостей, которыми, конечно, были приличные люди, а не истосковавшиеся по женскому обществу офицеры.

Как бы то ни было, после Второй мировой войны в нескольких сотнях метров от отеля-псевдозамка выросла большая гостиница в функционалистском стиле, которая тогда называлась Solidarita, позже Quality, а еще позже — Fortuna City. Отель Miramare национализировали и превратили в жилое здание, разделив его на несколько квартир. Затем он стал складом, потом в нем располагались некоторые отделы администрации района Прага 10. Сейчас в здании находится образовательное учреждение, и оно уже не так напоминает знаменитый неоготический замок в Триесте.

Больше моих впечатлений от Праги и других чешских городов вы найдете на моем канале на Яндекс.Дзен «Прага. Город, который я люблю».