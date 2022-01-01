16 лучших мест на набережной Праги, чтобы отдохнуть у реки

Ни для кого не секрет, что Влтава – очень длинная река. Она проходит не только через всю Прагу, но и тянется на многие десятки километров за ее пределами. А это значит, что и набережные ее проходят через весь город и являются пристанищем для более чем сотни различных баров, кафе и ресторанов. Чтобы ничего не пропустить, расскажу вам о заведениях, которые вы здесь найдете, поэтапно, начав, вероятно, с самой популярного «отрезка» – набережной Рашина (Rašínovo nábřeží). Она берет свое начало возле знаменитого Танцующего дома и тянется до самого подножья Вышеграда, заканчиваясь эффектным Вышеградским тоннелем.

(A)VOID Cafe — бар, расположенный в «кобке» (по-русски «kobka» – ячейка) №11. Помимо неплохого выбора пива и домашних лимонадов, один из главных плюсов данного места является – работа до глубокой ночи, намного дольше, чем большинство других заведений из этого списка.

(A)VOID Gallery — соседняя, 10-я кобка, где в рамках (A)VOID sessions проходят живые выступления, перфомансы и выставки. Далеко не всегда там можно увидеть что-то интересное, но, если уж вы оказались рядом, загляните за стекло – порой инсталляции здесь просто завораживают.

Parnik “Vyšehrad” — не только ресторан и кафе с неплохим выбором слабоалкогольных напитков, но еще и старейший колесный пароход на всей Влтаве! Он не всегда стоит на этом месте, т.к. пароход на плаву, и иногда его снимают для проведения праздников или корпоративов.

Loď “Pavla” — большая лодка, вся палуба которой отдана под кафе, чьей отличительной чертой является уютный декор из деревьев и гирлянд, а также неплохая пицца.

Кофейня Trieste — кафе-бар в одной из кобок. Неплохой кофе и выбор коктейлей с просекко.

Ресторан Vltava — ресторанчик с богатой историей, уютной атмосферой и отличными ценами на блюда с морепродуктами. Единственное заведение на набережной в отдельном помещении. Рекомендуем бронировать здесь столик заранее ;)

Bike7 — кафе, бар и велосервис в одном флаконе от известного в узких кругах проекта Bajkazyl.

Kotleta Náplavka — новое заведение на набережной, переделанное из довольно известной и горячо любимой у пражской молодежи лодки Капитан Морган. Ресторан-бар предлагает хороший выбор блюд, приготовленных на гриле, а также здесь наливают отличный Радегаст 12°.

Kobka6 — кафе, выгодно отличающееся от подобных заведений на набережной тем, что обычно здесь не так много посетителей, есть удобные диваны и часто проходят выставки не очень известных, но интересных художников.

LAb — zero waste бистро и бар, а также место для различных мероприятий на тему разумного потребления во всех сферах современной жизни.

Loděteria — “пивной сад” и хороший выбор не самой полезной, но вкусной еды, приготовленной на гриле.

Riverside Bar — бар-бистро на лодке с, пожалуй, наилучшим выбором коктейлей из всех заведений, что вы можете найти на набережной. Особенно здесь мило по вечерам, когда зажигаются многочисленные лампочки и фонарики.

Parnik Tyrs — теплоход с баром, где готовят очень вкусный лавандовый лимонад. Место выгодно отличается от остальных наличием второй, верхней палубы, откуда открывается еще более романтичный вид на реку и противоположную набережную.

Loď Tajemstvi — большая и по-домашнему уютная лодка, где на нижней палубе постоянно проходят театральные выступления и концерты. Одно из немногих мест на набережной, где можно найти пиво от пивовара Унетице.

(A)void Floating Gallery — еще одно заведение от проекта (A)void. Старый колесный пароход, где довольно часто проходят музыкальные мероприятия различных жанров, устраивают блошиный рынок по субботам, а также имеется весьма солидный выбор разливного пива.

Beach Bar — последнее заведение в нашем сегодняшнем списке. Весьма интересное местечко в тропическом стиле, где вы найдете пляжный волейбол с белым песком, а также возможность взять напрокат каяк или каноэ.

Между набережной Рашина и Смиховской набережной курсирует паром, позволяющий быстро попасть с одной набережной на другую. Если вы еще не пользовались подобным видом транспорта, очень рекомендую попробовать при случае. Билет в одну сторону стоит 20 крон, городские проездные здесь не действуют.

Прямо возле железнодорожного моста вы найдете причал парома, который может отвезти вас на остов Цисаржска лоука, который понравится всем любителям уединенного отдыха, или “на континент” – к причалу под названием Котевни, неподалеку от трамвайной остановки Плзеньска.

Помимо всех вышеперечисленных мест, ежедневно на набережную приплывают еще 3-5 небольших баров, ассортимент в которых может очень сильно отличаться: здесь вы найдете и пиво от пивовара Хостиварж, и неплохие итальянские ресторанчики, и даже лаунджи с кальянами.

Отдельного внимания заслуживает уникальный Железнодорожный мост, откуда открываются без преувеличения уникальные виды на Влтаву, само собой, особенно там красиво на закате. Правда, посещение этого моста в летние месяцы может стать настоящим испытанием для тех, кто испытывает сильную арахнофобию: пауков на этом мосту тысячи, и некоторые из них заставляют себя чувствовать некомфортно даже тех, кто обычно к этим членистоногим относится весьма спокойно.

Вот таким вышел этот список. Пожалуй, каждый сможете найти здесь что-то интересное для себя и своих друзей. В комментариях можете рассказать, бывали ли вы уже в каком-то из этих мест, и если да, то где вам понравилось больше всего!

Статью подготовил Кирилл Корупаев, автор одного из самых информативных блогов о жизни в Праге.