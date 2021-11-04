8 фактов о Карловом мосте, которых вы могли не знать

Меня зовут Алексей Гридин. Я живу в Сибири, но очень люблю Чехию, интересуюсь ее историей и достопримечательностями и веду свой блог «Прага. Город, который я люблю». Сегодня речь пойдет про одну из самых известных пражских достопримечательностей — Карлов мост.

Карлов мост — одна из визитных карточек Праги. Многие гуляли по нему, а среди тех, кто ни разу не был в столице Чехии, немало людей, видевших его изображение. У моста богатая история, также он упоминается в многочисленных легендах. Предлагаю познакомиться с несколькими интересными фактами о нем.

1. Раньше мост называли просто «Каменный» или «Пражский»

Свое нынешнее название Карлов мост получил в честь короля Чехии и императора Священной Римской империи Карла Люксембурга, который в XIV столетии приказал его построить. Но официально это название появилось сравнительно недавно, в 1870 году. До этого мост называли Каменным или Пражским.

2.Точное время заложения первого камня — всего лишь гипотеза

Строительство Карлова моста началось в 1357 году, а движение по нему открылось только почти 50 лет спустя, в 1402 году. Нередко рассказывают, что император Карл лично заложил первый камень в основание одной из опор будущего моста. Более того, рассказывают, что он сделал это в точно вычисленное астрологами время — в 5 часов 31 минуту 9 июля, что объяснялось не только благоприятным сочетанием звезд, но и образовывало красивый палиндром с последовательностью нечетных чисел от одного до девяти и обратно: 1357 год, девятый день седьмого месяца, 5 часов 31 минута, то есть, 1 3 5 7 9 7 3 5 1.

Однако историческими документами эта красивая легенда не подтверждается. Это не более чем гипотеза, выдвинутая чешским астрономом и историком науки Зденеком Горски, жившим в XX веке. В научной литературе чаще встречается другая дата — 15 июня, день святого Вита, которого особенно почитал Карл.

3. Это не старейший мост в Праге

Карлов мост — старейший мост в Праге? Если же посмотреть по всей Чехии, то он по старшинству будет вторым. Первое место достанется каменному мосту в городе Писек, построенном примерно в третьей четверти XIII века.

4. Карлов мост помогал в военных сражениях

Карлов мост был единственным мостом через Влтаву в Праге до 1841 года, когда появился несуществующий сегодня мост императора Франциска I, предшественник моста Легии. В те времена Прага была значительно меньше, и людям хватало одного моста. В 1648 году это даже спасло правобережную часть города от захватчиков. Под самый конец Тридцатилетней войны шведская армия захватила ту часть Праги, что находится на левом берегу реки. Солдаты увлеклись грабежом, и когда командирам удалось собрать сколько-то боеспособных людей и послать их на мост, чтобы занять оставшуюся часть Праги, решетка в арке Староместской мостовой башни преградила им путь — и никак иначе нельзя было перебраться на другой берег, только вплавь или на лодках, под огнем защитников.

5. Когда-то проход по Карлову мосту был платным

С того момента, как по мосту открылось движение, с тех, кто пересекал по нему Влтаву, брали пошлину. Ее отменили в 1816 году, при этом, когда позже в Праге стали строить новые мосты, они в течение некоторого времени были платными, и только по Карлову мосту можно было перейти с одного берега Влтавы на другой бесплатно.

6. Здесь казнили людей

В Средние века Карлов мост нередко служил местом казни и наказания преступников. Прямо здесь палач рубил головы, а обезглавленные тела сбрасывали во Влтаву. Также с моста опускали в воду пекарей, которые продавали хлеб с недовесом — для экзекуции их сажали в железные клетки.

7. На Карловом мосту раньше было меньше «украшений»

Сегодня сложно представить себе Карлов мост без стоящих по обеим его сторонам статуй. Но на протяжении сотен лет единственными украшениями моста были крест и появившийся несколько позже и стоявший напротив креста столб Божьей муки. Первый крест был уничтожен во время гуситских войн, второй снесли по приказу Елизаветы Стюарт, жены «зимнего короля» Фридриха Пфальцского, носившего корону св. Вацлава с 4 ноября 1619 по 13 ноября 1620 года, а третий, скорее всего, уничтожили шведы, которым, как я рассказывал выше, не удалось прорваться по Карлову мосту на правый берег Влтавы — по легенде, они считали, что крест придает обороняющимся силы и защищает их, и поэтому расстреляли его.

Первая статуя появилась на Карловом мосту примерно в середине XVII века. Она была деревянной и изображала святого Яна Непомуцкого. В 1683 году ей на смену пришел бронзовый святой Ян Непомуцкий работы Яна Брокофа.

Постепенно появились и другие изображения святых, большинство из них изготовлены из песчаника. Они нередко страдали из-за наводнений и непогоды, и многие оригиналы пришлось заменить копиями.

8. Раньше по мосту ездил общественный транспорт

Сегодня Карлов мост полностью принадлежит пешеходам, но так было не всегда. Повозки здесь ездили с того момента, как по мосту разрешили движение. В 1883 году через мост проложили рельсы для конки, а в 1905 году конку заменил трамвай — правда, ходил он по Карлову мосту лишь три года. Несколько лет перед второй мировой войной по мосту ездили автобусы, а автомобильное движение запретили в 1965 году.

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