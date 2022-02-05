Топ-10 пражских пивоварен

Чешские пивоварни идут в ногу со временем, варят сезонное пиво и готовы продавать его за рубеж. Предлагаем вам ознакомиться с топ-10 лучших пивоваров в Праге, которые действительно стоит посетить. Список будет постепенно дополняться.

Restaurace U Fleku

Пивоварня и ресторан U Fleku — гордость Праги, которую можно приравнять к таким известным маршрутам для туристов, как Пражский град, Староместская ратуша или Национальный музей. Ресторан находится в самом центре чешской столицы и состоит из восьми вместительных залов и внутреннего двора, где летом очень шумно и весело.

Первые исторические данные о пивоварне «У Флеку» датируются 1499 годом, когда пивовар Вит Скрдеменец купил дом U dvou strak (У двух сорок), где варят пиво и по сей день. Знаменитый Флековский темный лагер 13° впервые можно было попробовать в 1843 году. На протяжении всего времени у пивоварни неоднократно менялись владельцы. В 1949 году заведение было передано государству. Семья последних владельцев получила его обратно в 90-х годах двадцатого века. Ежедневно в ресторане «У Флеку» продают около двух тысяч бокалов пива. Среди гостей заведения можно встретить чешских и заграничных звезд.

Флековский темный лагер 13°, который можно попробовать только в стенах заведения, варится из воды, хмеля и четырех видов солода, с использованием пивоваренных дрожжей. Все ингредиенты чешского производства. При изготовлении не применяют консерванты и искусственные пищевые красители. Пиво имеет темный цвет, кремовую густую пену и карамельный привкус поджаренного солода.

Кстати, в период пандемии коронавируса осенью 2020 года пивоварня U Fleku впервые стала варить и продавать собственное светлое пиво Světlý ležák, которое ресторан планирует предлагать на постоянной основе.

Vojanův Dvůr

Пивоварня и ресторан Vojanův dvůr находятся в пражском районе Мала-Страна. Первое письменное упоминание об объекте датируется 1249 годом, когда это была резиденция пражского епископа. В начале XIX века здание перешло в собственность дворянского рода Виндишгрец, и использовалось в том числе в качестве императорской конюшни, где находился конь АРДО II, которого скульптор Ян Мыслбек выбрал в качестве модели для верховой скульптуры Св. Вацлава в верхней части Вацлавской площади.

В июле 2018 года была торжественно открыта сама пивоварня, благодаря чему Vojanův dvůr стал первым мини-пивоваренным заводом в районе Мала-Страна. Пиво здесь варит опытный пивовар Robert Maňák из сестринской пивоварни «У трши ружи» (U tří růží). Шеф-повар Martin Procházka готовит деликатесы традиционной чешской и моравской кухни в современной концепции.

Здесь можно попробовать несколько сортов пива: Малостранский лежак (светлое пиво плзеньского типа), Rubin 13° (специальное крепкое полутемное пиво, сваренное в британском стиле Ale-Brown), «Черный ворон» (темное пиво с выраженным карамельно – шоколадным вкусом жаренного солода и кофе), New England IPA (пиво верхового брожения с сильным ароматом и вкусом тропических фруктов, лайма и цитрусовых) и другие.

Pivovar Bubeneč

В 2015 году группа единомышленников решила создать в романтической части пражского района Бубенеч место, где не только местные жители могли бы встречаться за хорошим пивом. Этим местом стал Pivovar Bubeneč. В мае 2018 года все наконец готово для первой партии пива. Реконструкция немного усложнила весь процесс приготовления, но уже осенью 2018 года клиенты смогли попробовать первую партию свежего пива.

Сейчас здесь находится ресторан-пивоварня «Бубенеч». Помимо вкусных блюд, приготовленных из сезонных продуктов, здесь можно попробовать следующие сорта пива: Bubenečský ležák, Bubenečský ležák 13 Blues с фруктовым привкусом, Bubenečský Ale, Bubunečská IPA 15 и другие. Разливное пиво можно купить с собой в пластиковых бутылках.

Vinohradský Pivovar

Пивоварня Vinohradský Pivovar была основана в 1893 году, когда район Краловские Винограды еще не был частью Праги, но бывшие усадьбы уже быстро сменяли городские кварталы, а Винограды были одним из крупнейших чешских городов. Это было впечатляющее здание в индустриальном стиле того периода с большим прилегающим садом. Строительство шло успешно, первое пиво жители могли попробовать уже в 1894 году. В солодовнях могло поместиться 600 вагонов солода. К сожалению, слава пивоварни была недолгой. Во время войны производство остановилось. Пивоварня была национализирована указом президента в начале 1946 года, и пиво здесь больше никогда не варили. Солодовня продолжала работать, а здание стало одной из штаб-квартир Научно-исследовательского института пивоварения и солода.

Пивовар Йиржи Фишер работает на пивоваренном заводе «Винограды» с момента его ввода в эксплуатацию осенью 2014 года. С сентября 2016 года он назначен на должность главного пивовара.

В пивоварне и входящей в ее состав ресторане можно попробовать нефильтрованное, непастеризованное пиво Vinohradská 11 пльзенского типа. Оно сварено из пилзненского и мюнхенского солода, благодаря чему пиво приобретает красивый соломенный цвет. Содержание алкоголя 4,5%. Отменным качеством отличается и пиво Vinohradská 12 — золотой лагер премиум-класса с содержанием алкоголя 4,8% или Amber 13 — янтарный лагер низового брожения с легким карамельным вкусом привкусом (содержание алкоголя 4,9%). Кроме того, пивовар предлагает и другие сорта пива: Svatováclavská 13, Liberator APA (светлое пиво верхового брожения), Western Approaches IPL (светлое крепкое пиво низового брожения) и другие.

Klášterní Pivovar Strahov

Пивовар Страгов расположен всего в нескольких шагах от Пражского Града и на территории прекрасного исторического Страговского монастыря, основанного в 1142 году. Мастера пивовары варили здесь пиво более шестисот лет назад. С 2000 года Klášterní Pivovar Strahov варит монастырское пиво Св. Норберт и открывает ворота пивовара, ресторана и пивные сады для любителей пенного напитка со всего мира.

Пиво получило свое название в честь основателя премонстратенского ордена, который населял монастырь с момента его основания. В пивоварне производят более 25 сортов пива, в том числе три нефильтрованных и непастеризованных сорта Св. Норберта: Янтарный лагер, Темный лагер и IPA. Пивовар также варит сезонное пиво, которое отражает вкусы и атмосферу каждого сезона, например, освежающий American Pale Ale или пиво с привкусом шоколада Chocolate Stout.

Пивовар производит около 1800 гектолитров пива в год, 95% которого потребляется непосредственно в ресторане. При желании здесь можно купить пиво в бутылках в качестве подарка или для домашних торжеств.

U tří růží

Пивоварня и ресторан «У Трех роз» гостеприимно встречает своих посетителей в самом центре старой Праги недалеко от Карлова моста и Староместской площади на улице Гусова. Стоит только открыть дверь, как вы сразу окажетесь во впечатляющей атмосфере старопражской пивоварни, подчеркиваемой настенными рисунками академических художников Йиржи Бернарда и Павла Якла. По ним можно познакомиться с богатой историей дома и пивоварения в Чехии.

Сам дом имеет интересную историю. Еще в 1405 году известный пивовар Бенеш получает для него право пивоварения, и так начинает заполняться одна из самых длинных глав в истории пивоварения на чешской территории. Столетия спустя, в здание переехало издательство Вацлава Матея Крамериуса «Чешская экспедиция». «Чешская экспедиция» находилась в доме вплоть до 1804 года, и в наши дни об этом напоминает мемориальная доска на фасаде здания.

Чешский пивоварня ресторан на первом этаже имеет свой собственный цех, которым руководит опытный пивовар Роберт Маняк. Здесь изготавливается шесть сортов пива.

Комбинация самых высоких технологических стандартов, качественного сырья и традиционного пражского ремесленного ума позволила пивоварне «У Трех роз» получить статус Монастырской пивоварни Ордена доминиканцев, резиденция которого находится в соседнем здании, и наилучшим образом продолжить местную традицию пивоварения, начатую в пятнадцатом веке.

Pivovar Victor

В одном из самых пивных районов Праги — на Жижкове — находится пивовар Victor. В пивоваре Victor варится пиво пльзеньского типа, которое считается лучшим в мире. Пивовар использует только натуральные ингредиенты — благородный солод, ароматный хмель, специально приготовленная вода. Здесь можно попробовать классическое светлое пиво, которое стало эталоном всех светлых сортов и завоевало популярность по всему миру, классическое темное, а также пшеничное пиво. Кроме того, проводятся экскурсии по пивовару, во время которых все любители пива могут познакомиться с процессом производства этого славного напитка и продегустировать все сорта пива. Здесь же находится музей пенного напитка, а его экспозиция рассказывает об истории пивоварения в Чехии и в мире.

Pivovar u Bulovky

Согласно баварскому закону Reinheitsgebot от 1516 года, в пиво можно добавлять только четыре вида сырья — пивоваренный солод, воду, хмель и дрожжи. Каждый тип пива состоит из нескольких видов солода. При этом достигаются требуемые органолептические свойства, такие как вкус, цвет и запах (хотя, конечно, на них влияет несколько факторов). Например, в чешском лагере преобладает ячменный солод типа Pilsner в сопровождении карамельного и баварского солода, в Weissbier должно быть больше половины пшеничного солода, ячменного солода и т. д.

Pivovar u Bulovky предлагает несколько видов собственного пива:

Richter Ležák — пиво чешского типа классического низового брожения с легким солодовым вкусом и хмелевым ароматом. Оставляет слегка горьковатый привкус во рту

Richter Alt-Dusseldorf 12,0% — пиво верхового брожения со сбалансированным горько-сладким вкусом с легким привкусом солода, цвета от полутемного до темного. Для этого сорта пива характерна твердая кремовая пена

Richter Helles (мюнхенский тип 13,0%) — пиво низового брожения со сладким и солодовым послевкусием, типичным для баварского пива. Благодаря дрожжам из Мюнхена пиво приобретает золотистый цвет

Richter Ale 13% — красно-янтарное пиво верхового брожения с солодово-фруктовым вкусом. Оставляет во рту слегка горьковатый привкус.

Richter Extra Stout Black 14% — стаут верхового брожения ирландского типа с добавлением жареного солода, пиво отличается горько-сладким вкусом и кремовой пеной.

Richter Bayerisches Hefeweißbier 13% — это пиво является классическим представителем «баварской семьи вайсбиров». Обладает слегка фруктовым, слегка хмелевым, дрожжевым вкусом.

Все пиво варится в соответствии с законом «Reinheitsgebot» и не фильтруется.

Pivovar Hostivař

Идея построить собственную пивоварню с рестораном и садом появилась в сентябре 2011 года. В феврале 2013 года Pivovar Hostivař сварил первую партию пива. Однако вскоре выяснилось, что мощности Hostivar H1 не хватает для всех желающих, поэтому рядом был построен еще один пивовар — Hostivar H2. У него также есть собственная пекарня, которая каждый день предлагает свежий хлеб и выпечку.

Pivovar Hostivař варит пиво традиционным методом только из воды, солода и хмеля под присмотром опытного главного пивовара Франтишека Полачека. Сезонные специальные предложения дополняют постоянный сорта пива. Хмель для изготовления пива поступает в основном из региона Жатец, а солод — из солодовни Карела Клусачка, а также из солодовни Weyermann в Бамберге. Все сорта пива в пивоварне — нефильтрованные и непастеризованные. Среди наиболее популярных: Světla 11, Světlý Ale 10, Polotmavá 12, Black Ale 14 и другие.

Руководство ресторана заявляет, что в последнее время очень популярной стала служба «драйв-ин», которая позволяет продавать пиво в бутылках и выпечку или кофе, а также выдавать заказы на вынос из ресторана.

H2 также является местом, где регулярно проводятся концерты или показывают трансляцию спортивных матчей. Обе пивоварни расположены на границе пражских районов Гостиварж и Горни Мехолупы.

Pivovar Luziny

Компания Pivovar Lužiny, s.r.o., которая владеет и управляет одноименной независимой пивоварней, была создана в 2013 году. Неотъемлемой частью мини-пивоварни являются ресторан-пивоварня, пивной бар и сезонная терраса. Ресторан занимает три этажа недавно отреставрированного OC Lužiny.

Технология позволяет варить все сорта пива (верхового и низового брожения). Пиво варится традиционным методом с использованием воды, солода и хмеля. Для варки используется солод с мельницы Кунице и специальные импортные солода. Хмель поступает из региона Жатец. Функции главного пивовара выполняет Михал Новотный.

Основой является производство четырех постоянных сортов пива и нескольких специальных в течение года. Все пиво непастеризованное и нефильтрованное.

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