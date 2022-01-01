Прага 3 согласилась изменить название улицы Коневова

Решение о переименовании принимает городской совет на основании рекомендации Городской топографической комиссии, которая ранее уведомила Прагу 3 о своем согласии на изменение названия.
Представители партии ANO раскритиковали этот шаг на встрече во вторник, и все же депутаты согласились с переименованием и попросили топографическую комиссию рекомендовать его на утверждение горсовету.
Резолюция также включает просьбу о том, чтобы после утверждения Советом смена названия происходила только после трехмесячной отсрочки в связи с необходимыми административными действиями со стороны различных государственных организаций.
Некоторых представителей оппозиции не устраивали сложности, связанные со сменой названия для обычных жителей:
«Этим людям придется потратить огромное количество времени, чтобы решить множество дальнейших вопросов», — сказал заместитель Дэвид Такл (ANO).
Его коллега Филип Брюкнер также указал, что сейчас неподходящее время для этого шага с учетом инфляции. Он заявил, что у людей есть реальные жизненные проблемы, кроме того, чтобы разбираться с символическими жестами.
Ранее политики заявляли, что постараются минимизировать проблемы со сменой названия улицы для жителей.
Источник: novinky.cz
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