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Прага 3 согласилась изменить название улицы Коневова

Прага 3 согласилась изменить название улицы Коневова

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
22 июня
11:54
580
Прага 3 обратится в мэрию с просьбой переименовать улицу Коневова в Хартигову в честь первого мэра Жижкова. Решение приняли представители городского округа во вторник.

Прага 3 согласилась изменить название улицы Коневова

Решение о переименовании принимает городской совет на основании рекомендации Городской топографической комиссии, которая ранее уведомила Прагу 3 о своем согласии на изменение названия.

Представители партии ANO раскритиковали этот шаг на встрече во вторник, и все же депутаты согласились с переименованием и попросили топографическую комиссию рекомендовать его на утверждение горсовету.

Резолюция также включает просьбу о том, чтобы после утверждения Советом смена названия происходила только после трехмесячной отсрочки в связи с необходимыми административными действиями со стороны различных государственных организаций.

Некоторых представителей оппозиции не устраивали сложности, связанные со сменой названия для обычных жителей:

«Этим людям придется потратить огромное количество времени, чтобы решить множество дальнейших вопросов», — сказал заместитель Дэвид Такл (ANO).

Его коллега Филип Брюкнер также указал, что сейчас неподходящее время для этого шага с учетом инфляции. Он заявил, что у людей есть реальные жизненные проблемы, кроме того, чтобы разбираться с символическими жестами. 

Ранее политики заявляли, что постараются минимизировать проблемы со сменой названия улицы для жителей.

 

Источник: novinky.cz

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