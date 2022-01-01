Так будет выглядеть новая наземная станция метро Depo Zličín

Впервые за почти пятидесятилетнюю историю пражского метро дизайн одной из его станций был определен по итогам международного архитектурного конкурса. Его выиграла либерецкая студия Petr Stolín Architekt, по проекту которой будет построена станция метро Depo Zličín на линии В.

Таким образом, она станет 62-й станцией метро и одной из немногих наземных. Он будет служить пересадочным пунктом на желтую линию метро не только для водителей, паркующихся на новой парковке P+R примерно на 600 автомобилей, но и для пассажиров пригородных маршрутов. А в дальнейшем станцией метро смогут пользоваться и жители близлежащих домов, особенно на улице Na Radosti, где планируется дальнейшее строительство.

«В западной части Праги появится важная развязка между автомобильным и общественным транспортом, что избавит центр от ненужного транспорта», — говорит вице-мэр Адам Шейнгерр. «Благодаря этому пассажиры с самой окраины города могут доехать на метро до центра примерно за тридцать минут после парковки», — добавляет он.

Цель архитектурного конкурса, организованного компаниями Czechdesign и Metroprojekt Praha для пражской транспортной компании, состояла в том, чтобы найти концепцию, объединяющую функциональность и эстетику общественного здания.

«Архитектура, дизайн и функциональность, будь то станции метро или транспортные средства, должны дополнять друг друга, и оба влияния должны находиться в равновесии, а не одно за счет другого», — объясняет Анна Шварц, архитектор метро Dopravní podnik Praha. По ее словам, именно поэтому рекламируются также дизайн новых вагонов канатной дороги на Петршин, внешний вид канатной дороги Подбаба-Богнице или художественный конкурс для станций четвертой линии метро D.

По проекту станция предполагается частично утопленной в склон, что позволит людям ходить по ее крыше, а заодно станет местом проведения выставок и других мероприятий.

Победитель конкурса должен составить архитектурное исследование на основе своего предложения, за которым последует документация для решения о зонировании. Следующим шагом будет получение разрешения на строительство.

Само строительство планируется начать в 2026 году вместе со строительством гаража и новых автобусных остановок. Это будет стоить более миллиарда крон.

Источник: forbes.cz

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