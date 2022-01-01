Так будет выглядеть новая наземная станция метро Depo Zličín

Таким образом, она станет 62-й станцией метро и одной из немногих наземных. Он будет служить пересадочным пунктом на желтую линию метро не только для водителей, паркующихся на новой парковке P+R примерно на 600 автомобилей, но и для пассажиров пригородных маршрутов. А в дальнейшем станцией метро смогут пользоваться и жители близлежащих домов, особенно на улице Na Radosti, где планируется дальнейшее строительство.
«В западной части Праги появится важная развязка между автомобильным и общественным транспортом, что избавит центр от ненужного транспорта», — говорит вице-мэр Адам Шейнгерр. «Благодаря этому пассажиры с самой окраины города могут доехать на метро до центра примерно за тридцать минут после парковки», — добавляет он.
Цель архитектурного конкурса, организованного компаниями Czechdesign и Metroprojekt Praha для пражской транспортной компании, состояла в том, чтобы найти концепцию, объединяющую функциональность и эстетику общественного здания.
«Архитектура, дизайн и функциональность, будь то станции метро или транспортные средства, должны дополнять друг друга, и оба влияния должны находиться в равновесии, а не одно за счет другого», — объясняет Анна Шварц, архитектор метро Dopravní podnik Praha. По ее словам, именно поэтому рекламируются также дизайн новых вагонов канатной дороги на Петршин, внешний вид канатной дороги Подбаба-Богнице или художественный конкурс для станций четвертой линии метро D.
По проекту станция предполагается частично утопленной в склон, что позволит людям ходить по ее крыше, а заодно станет местом проведения выставок и других мероприятий.
Победитель конкурса должен составить архитектурное исследование на основе своего предложения, за которым последует документация для решения о зонировании. Следующим шагом будет получение разрешения на строительство.
Само строительство планируется начать в 2026 году вместе со строительством гаража и новых автобусных остановок. Это будет стоить более миллиарда крон.
Источник: forbes.cz
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