В пражском зоопарке построят Арктический павильон для белых медведей

Животные часто страдают от жаркой погоды, поэтому руководство пражского зоопарка решило построить новый Арктический павильон для белых медведей, который будет расположен в северной части зоопарка. По предварительным оценкам, проект обойдется в 800 миллионов крон.

В жаркие дни, по словам директора Пражского зоопарка Мирослава Бобека, павильон станет спасением не только для белых медведей, но и для некоторых других животных.

«Медведи могут уйти туда, где прохладнее, мы также установили для них здесь снегогенератор, но, к сожалению, этот павильон был построен в 30-х годах и находится на южной стороне, где температура высокая. Это привело нас к подготовке так называемого арктического проекта, что означает строительство современного просторного пространства только для белых медведей», — пояснил директор.

У белых медведей будет два больших вольера, в каждом из которых будет по два бассейна с морской водой, а также пространство для прогулок. Помещения будут конструктивно разделены, что позволит самке создать оазис абсолютного покоя, необходимый для успешного разведения потомства. Также планируется создать медвежий родильный дом.

Новому павильону скоро выдадут разрешение на строительство, но Бобек опасается, что на павильон не найдутся средства. Зоопарк сейчас решает этот вопрос со своим учредителем — пражской мэрией.

«Сметная стоимость всего выставочного комплекса составляет 800 миллионов крон», — сообщил Бобек.

Источник: novinky.cz

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