Каток под мостом и новые парки. Восемь проектов, которые изменят Прагу

Если все пойдет по плану, то берега Влтавы на территории Праги должны значительно преобразиться в ближайшие годы. Будут созданы новые парки, а также построено жилье и инфраструктура. Городские архитекторы показали проекты из Карлина вниз по реке.

Роганский парк, Либенский мост, Повлтавская променада, Тройская котлина или новый энергетический центр на Цисаржском острове. На этой неделе эксперты и архитекторы из Института планирования и развития вместе с вице-мэром Петром Главачеком (СТАН) представили проекты, некоторые из которых также предусматривают защиту от наводнений.

Короткий путь через Штваницкую Лавку

Небольшой мостик — так Петр Тей, один из архитекторов, участвовавших в проектировании нового пешеходного моста Штваницка, описывает новое сооружение между между районами Карлин и Голешовице. Он должен стать более приятной альтернативой Главкова моста для пешеходов и велосипедистов на пути из Карлина в Голешовице.

«По сути, это простая белая линия, пронизывающая городской пейзаж», — описывает внешний вид пешеходного моста архитектор Тей. Он спроектирован из высококачественного бетона и его длина составит около 300 метров. В настоящее время идет строительство опор в воде, к концу года жители Праги смогут ходить по пешеходному мосту.

Ледовый каток под Либенским мостом

Столица также планирует улучшить транспортное сообщение между Голешовице и Палмовкой за счет реконструкции Либенского моста, которая должна начаться в 2024 году. Здесь появятся новые кафе, магазины, а зимой даже общественный каток.

Парк Манины для отдыха

Одним из ключевых изменений на участке площадью 56 гектаров, который ведет от Главкова моста до конца обоих Либенских кос, является создание парка Манины. Он не только выполнит роль защиты от наводнений, но и призван увеличить биоразнообразие, вернуть местных жителей к воде и стать местом для проведения свободного времени.

По словам архитектора Розалии Кашпаровой, это последнее место в центре города, о котором у мэрии Праги до сих пор нет единого мнения. Именно поэтому Институт планирования и развития пытается найти идеальное предложение по работе с территорией с 2020 года. В конце сентября должны быть представлены четыре команды, которые примут участие в соревновательном диалоге.

Дорога для пешеходов и велосипедистов

В контексте планируемого строительства городской кольцевой дороги, соединение с которой в настоящее время отсутствует на северо-востоке Праги, в настоящее время рассматривается вопрос об изменении этой части берега Влтавы с Голешовиц на Трою. В месте, где в настоящее время преобладает движение транспорта, должна быть создана «зеленая магистраль», которую могут использовать пешеходы и велосипедисты и которая соединит Тройскую котлину, район Рокитки и Роганский остров.

«Когда будет построена городская кольцевая дорога, это шоосе, по которому сегодня ездят автомобили, превратится в пространство для пешеходов и велосипедистов, потому что на этом участке автомобили будут находиться в туннеле», — описал планируемые изменения вице-мэр Главачек (СТАН).

Тройская котлина

Район Троя также постепенно увидит оживление вокруг реки. Цель ряда небольших и крупных проектов состоит в том, чтобы рассматриваемая территория имела достаточную защиту от повышенного уровня воды не только для Пражского зоопарка, но и для того, чтобы жители могли использовать ее для занятий спортом и отдыха. Должна быть противопаводковая стена, а также пешеходные мосты, которые соединят Цисаржский остров с обоими берегами.

По словам архитектора Марека Кундрата (IPR), именно эффект паводка связывает все проекты на реке. Примером тому является Цисаржский остров, разрушенный во время наводнения. «Чтобы подобное больше не повторилось, на участке будет создан аварийный водосброс, который будет выполнять рекреационную и природную функцию, но в то же время будет и противопаводковым мероприятием», — говорит Кундрата.

Новостройки в Палмовке

К 2030 году в районе Палмовка должны построить две тысячи городских квартир. Подготовку проекта спонсирует благотворительная организация города – Пражская девелоперская компания, которая в настоящее время занимается консолидацией земли, на которой должен вырасти новый современный район.

Планируются эксперименты с ограничением парковочных мест. «В наших условиях это совершенно неисследованная область, но, например, с берлинскими домами, где это дополнительно подтверждается тем, что там высокая вода и строительство гаража является технической проблемой, поэтому инвесторы и архитекторы добиваются интересных результатов, - объясняет Главачек (СТАН).

Канатная дорога до Богниц

Будущую форму канатной дороги определил победивший дизайн лондонской студии William Matthews Associates, которая проектировала канатную дорогу в Лондоне.

«Канатная дорога от Подбабы до Богнице является эффективным соединением двух частей Праги, разделенных рекой Влтавой и крутым склоном Трои», — сказал советник по вопросам транспорта Адам Шейнгерр, добавив, что маршрут будет сокращен с 40 минут до 15, включая остановки.

Еще одним преимуществом кабинного транспорта, по словам Шейнхерра, является низкая сложность конструкции, небольшие территориальные требования и тихая работа.

Подняться на канатную дорогу можно будет на трех станциях. На конечных станциях Подбаба и Богнице можно будет пересесть на другой удобный вид транспорта, а промежуточная станция Троя будет расположена в районе реки Влтавы и планируемого нового входа в зоопарк.

Стоимость канатной дороги оценивается примерно в два миллиарда крон, а ее протяженность составит более двух километров. Канатная дорогая должна быть построена в 2025 году.

Энергетический центр Бубенеч

Стокгольм, Хельсинки и Вена были источником вдохновения. Решение, использующее низкопотенциальное тепло сточных вод, может в будущем помочь покрыть до трети потребления тепла в Праге за счет тепловых насосов. Таким образом, столица могла бы хотя бы частично избавиться от зависимости от природного газа.

«Мы хотели бы иметь концептуальное решение на бумаге к концу года, и в то же время мы хотели бы начать обсуждение с министерством о совместном финансировании», — сказал о проекте эксперт по энергетике Томаш Воржишек, добавив, что фактически здание не будет построено раньше 2028 года.

Источник: seznamzpravy.cz