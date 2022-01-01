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4 вида рома и выбор фильма наугад? В Праге открылся необычный «бутик-кинотеатр»

4 вида рома и выбор фильма наугад? В Праге открылся необычный «бутик-кинотеатр»

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
29 августа
17:12
1
В Старом городе 26 августа открылся кинотеатр Kino Balt — вы найдёте его в историческом здании на полпути между Карловым мостом и Национальным театром по адресу Karolíny Světlé 31. В небольшом зале будут показывать современные и архивные артхаусные фильмы.

4 вида рома и выбор фильма наугад? В Праге открылся необычный «бутик-кинотеатр»

Зал небольшой — вмещает всего 25 сидений для зрителей, — но уютный.

«У нас нет дорогущего оборудования, как у классического мультиплекса, но что у нас есть, так это индивидуальный подход, целеустремленность и большой творческий потенциал, которые подарят вам незабываемые впечатления», — заявили в кинотеатре.

Зрители могут есть и пить во время просмотра фильмов — у сидений установлены кнопки для оформления заказа во время показа (желательно все же говорить тихо, чтобы не мешать остальным).

Посетители могут принести свои напитки, например, бутылку вина, но нужно заплатить кинотеатру символическую сумму.

 

Дегустация рома

Запланировано несколько тематических показов, в том числе «ромовый кинотеатр», где в стоимость входного билета включены образцы четырех сортов карибского рома, а также закуска и безалкогольный напиток.

 

Неизвестный фильм

Еще одна уловка — «выбор фильма вслепую», когда название фильма заранее не объявляется. За просмотр фильма вы платите добровольный взнос, а если фильм вы вдруг уже видели, то можно просто уйти и вместо это провести время в беседе с работником кинотеатра за пивом (кинотеатр угощает). 

 

Во время фильмов ужасов и триллеров напитки будут подаваться с закрывающимися крышками. Это делается для того, чтобы люди не запачкали зал, если от испуга вдруг уронят напиток.

Стандартный входной билет на фильм стоит 140 крон, а на «просмотр с ромом» — 389 крон. Сеансы проходят по вторникам и пятницам, а иногда и по средам.

Kino Balt — не единственный кинотеатр в Праге с такой концепцией. Например, в мае 2020 года в здании «Радость» на Жижкове открылся бутик-кинотеатр Přítomnost.

Источник: expats.cz

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